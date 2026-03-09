Yeni güneş yelkeni tasarımı, uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir

Lazerlerle hızlandırılabilen bu ultra hafif yelkenler, teoride uzay araçlarını çok yüksek hızlara çıkarabileceği için özellikle yıldızlararası yolculuk için umut vaat eden teknolojiler arasında gösteriliyor. Bu teknolojinin de aşması gereken engeller olsa da geliştirilen yeni güneş yelkeni malzemesi, bu teknolojiyi pratik hâle getirme yolunda önemli bir adım olabilir.
Tuskegee Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni nesil güneş yelkeni tasarımı, klasik metal kaplamalı yelkenlerden farklı bir mimariye sahip. Ekip, “fotonik kristal” olarak tanımlanan yeni bir malzeme geliştirdi. Bu malzeme, itki sağlayan lazer ışığını büyük ölçüde yansıtırken çevredeki güneş ışığını ise büyük oranda geçiriyor. Araştırmacıların simülasyonlarına göre bu yeni tasarım hedeflenen dalga boyunda yaklaşık yüzde 90 yansıtma oranına ulaşabiliyor. Bu da güneş yelkenlerinin verimliliğini ciddi ölçüde artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.
Bu Yeni Malzeme, Güneş Yelkenlerinin Muzdarip Olduğu Aşırı Isınma Problemini Çözebilir
Araştırma ekibi bu yenilikçi tasarımı optimize etmek için gelişmiş optik simülasyon yöntemlerinden yararlandı. Düzlem dalga açılımı (PWE) ve sonlu farklar zaman alanı (FDTD) yöntemleri kullanılarak yapılan hesaplamalar sayesinde yapının ışıkla nasıl etkileşime girdiği detaylı şekilde analiz edildi. Daha sonra ekip, elektron demeti litografisi ve vakum kaplama tekniklerini kullanarak bu malzemenin prototip zarlarını üretmeyi de başardı. Böylece teorik tasarımın pratik olarak üretilebilir olduğu da gösterilmiş oldu.
Tuskegee ekibinin simülasyonları, geliştirdikleri yeni yelken malzemesinin uygun koşullar altında sürekli itki üretebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre bu tür bir yelken ideal şartlarda yaklaşık bir saat içinde birkaç yüz metre/saniye seviyesinde hızlanabilir. Bu hız yıldızlararası görevler için hâlâ oldukça düşük olsa da Güneş Sistemi içindeki görevler için önemli bir potansiyel taşıyor.
Elbette bu teknolojinin pratik görevlerde kullanılabilmesi için aşılması gereken pek çok engel bulunuyor. Araştırmacılar özellikle lazer ışınının kalitesi, uzay ortamındaki titreşim ve sapmalar, ayrıca malzemenin uzun süreli uzay koşullarına dayanıklılığı gibi konuların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak Dimitrov ve ekibi tarafından yaratılan bu çalışma, bilim-kurgu eserlerinden fırlamış gibi görünen bu teknolojinin bir gün gerçeğe dönüşmesini daha olası hâle getiriyor.Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/new-light-sail-material-could-h.RxnxqUR_KzXq.ScoCAAw https://www.polytechnique-insights.com/en/columns/space/photonic-propulsion-will-we-one-day-be-sailing-through-the-solar-system/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım