    Yeni güneş yelkeni tasarımı, uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir

    Yıldızlararası mesafelere seyahat edecek uzay araçlarının önünü açacağı düşünülen güneş yelkenleri, Tuskegee Üniversitesi’nde geliştirilen yeni malzeme  ile gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı.

    Yeni güneş yelkeni uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir
    Uzay görevleri için kullanılan roketlerin taşıyabildiği kısıtlı yakıt miktarı, yıllardır insanlığın uzay macerasını sınırlayan başlıca faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Günümüzde kullanılan kimyasal roketler güçlü olsa da büyük miktarda yakıt gerektiriyor ve bu da hem maliyetleri artrıyor hem de ulaşılabilecek hızları ciddi şekilde sınırlandırıyor. Bu yüzden bilim insanları uzun süredir yakıt taşımayan alternatif itki sistemleri üzerinde çalışıyor. Bunların başında da “güneş yelkeni” olarak bilinen ve ışığın oluşturduğu radyasyon basıncını kullanarak hareket eden uzay araçları geliyor.

    Lazerlerle hızlandırılabilen bu ultra hafif yelkenler, teoride uzay araçlarını çok yüksek hızlara çıkarabileceği için özellikle yıldızlararası yolculuk için umut vaat eden teknolojiler arasında gösteriliyor. Bu teknolojinin de aşması gereken engeller olsa da geliştirilen yeni güneş yelkeni malzemesi, bu teknolojiyi pratik hâle getirme yolunda önemli bir adım olabilir.

    Tuskegee Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni nesil güneş yelkeni tasarımı, klasik metal kaplamalı yelkenlerden farklı bir mimariye sahip. Ekip, “fotonik kristal” olarak tanımlanan yeni bir malzeme geliştirdi. Bu malzeme, itki sağlayan lazer ışığını büyük ölçüde yansıtırken çevredeki güneş ışığını ise büyük oranda geçiriyor. Araştırmacıların simülasyonlarına göre bu yeni tasarım hedeflenen dalga boyunda yaklaşık yüzde 90 yansıtma oranına ulaşabiliyor. Bu da güneş yelkenlerinin verimliliğini ciddi ölçüde artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

    Bu Yeni Malzeme, Güneş Yelkenlerinin Muzdarip Olduğu Aşırı Isınma Problemini Çözebilir

    Yeni güneş yelkeni uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir
    Yeni tasarımın temelinde nanoskopik ölçekte üç farklı malzemeden oluşan bir yapı yer alıyor. Bu yapıda yüksek kırılma indeksine sahip germanyum sütunlar, düşük indeksli hava boşlukları ve poly(methyl methacrylate) adlı bir polimer matrisi birlikte kullanılıyor. Bu üçlü yapı, yaklaşık 1.2 mikrometre dalga boyuna sahip olan itki lazeri için dar bir “fotonik bant aralığı” oluşturuyor. Bu bant aralığı sayesinde yelken, lazer ışığını çok yüksek oranda geri yansıtırken diğer dalga boylarındaki ışığa karşı büyük ölçüde şeffaf kalabiliyor. Böylece metal kaplamalı geleneksel yelkenlerde sıkça görülen aşırı ısınma problemi de büyük ölçüde azaltılmış oluyor.

    Araştırma ekibi bu yenilikçi tasarımı optimize etmek için gelişmiş optik simülasyon yöntemlerinden yararlandı. Düzlem dalga açılımı (PWE) ve sonlu farklar zaman alanı (FDTD) yöntemleri kullanılarak yapılan hesaplamalar sayesinde yapının ışıkla nasıl etkileşime girdiği detaylı şekilde analiz edildi. Daha sonra ekip, elektron demeti litografisi ve vakum kaplama tekniklerini kullanarak bu malzemenin prototip zarlarını üretmeyi de başardı. Böylece teorik tasarımın pratik olarak üretilebilir olduğu da gösterilmiş oldu.

    Yeni güneş yelkeni uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir
    Güneş yelkenleri aslında yeni bir fikir değil. Hem bilim dünyası hem de çeşitli uzaycılık girişimleri yıllardır bu alanda çalışmalar yapıyor. Bu tür bir sistemde güçlü lazerler, Dünya’dan gönderilen ışık demetiyle yelkeni iterek uzay aracını hızlandırıyor. Teorik hesaplamalara göre böyle bir araç ışık hızının yüzde 20’sine kadar ulaşabilir. Bu hızda hareket eden bir sonda, Dünya’ya en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri’ye yaklaşık 20 yılda ulaşabilir. Kimyasal roketlerle bu yolculuğun yüz binlerce yıl süreceği düşünüldüğünde, bu teknoloji potansiyel olarak devrim niteliğinde kabul ediliyor.

    Tuskegee ekibinin simülasyonları, geliştirdikleri yeni yelken malzemesinin uygun koşullar altında sürekli itki üretebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre bu tür bir yelken ideal şartlarda yaklaşık bir saat içinde birkaç yüz metre/saniye seviyesinde hızlanabilir. Bu hız yıldızlararası görevler için hâlâ oldukça düşük olsa da Güneş Sistemi içindeki görevler için önemli bir potansiyel taşıyor.

    Elbette bu teknolojinin pratik görevlerde kullanılabilmesi için aşılması gereken pek çok engel bulunuyor. Araştırmacılar özellikle lazer ışınının kalitesi, uzay ortamındaki titreşim ve sapmalar, ayrıca malzemenin uzun süreli uzay koşullarına dayanıklılığı gibi konuların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak Dimitrov ve ekibi tarafından yaratılan bu çalışma, bilim-kurgu eserlerinden fırlamış gibi görünen bu teknolojinin bir gün gerçeğe dönüşmesini daha olası hâle getiriyor.

