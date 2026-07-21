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    Yeni He-Man filmi Masters of the Universe, Amazon Prime Video'ya geliyor

    Mayıs ayında sinemaseverlerle buluşan yeni He-Man filmi Masters of the Universe, sinemalardaki yolculuğunu tamamlandıktan sonra Amazon Prime Video'ya geliyor; Yayın tarihi belli oldu.

    He-Man filmi Masters of the Universe, gişede adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yazın dikkat çekici yapımlarından olan yeni He-Man filmi Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra şimdi de dijitalde izleyici ile buluşuyor. Film, yarın (22 Temmuz) Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Gişede aradığını bulamayan film, şimdi dijitalde ikinci bir şansa kavuşacak. Nitekim daha önce bu tarz gişede çakılan filmlerin dijitale geldiğinde çok daha geniş kitlelere ulaştığına şahit olmuştuk.

    Masters of the Universe, 22 Temmuz'da Amazon Prime Video'ya Eklenecek

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

    Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'u canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee) oturuyor.

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