He-Man beyaz perdeye dönüyor: Masters of the Universe filminden ilk fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), yıllar sonra canlı aksiyon (live-action) bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye dönüyor. Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği bu film için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon MGM, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.

2026 Oscar adayları açıklandı 6 sa. önce eklendi

Yeni He-Man Filmi, 5 Haziran'da Vizyona Girecek

Hazırlık aşamasında birkaç kez el değiştiren Masters of the Universe filminin sinemalara gelecek bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetti.

Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'a hayat veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: