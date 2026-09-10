Yeni Hızlı ve Öfkeli filmi Paul Walker'ı yapay zekâ ile geri getirebilir

Tam Boyutta Gör 25 yıl önce başlayan Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisini sonlandırakca olan 11. film (Fast Forever), zamansız ölümüyle hayranlarını üzen Paul Walker'ı beyaz perdeye geri döndürebilir.

Hatırlarsanız Walker'ın ölümünden hemen sonra çıkan yedinci filmde Paul Walker (Brian karakteri) kısaca görünmüş, yapay zekâ yardımıyla oluşturulan bu sahnede oyuncunun kardeşi Cody Walker bir tür dublör görevi görmüştü. Cody'nin yüzü AI ile değiştirlerek Brian karakterine duygusal bir veda çekilmişti.

Görünen o ki Hızlı ve Öfkeli'nin izleyicilere veda edeceği bu final filminde de Brian'ı benzer bir şekilde geri getirmenin planları yapılıyor. Bu planlar doğrudan Cody Walker tarafından paylaşıldı. Walker, bu kez dublör olarak kamera karşısına geçmesine gerek olmadığını, yeni yapay zekâ teknolojileri sayesinde Paul Walker'ın fiziki bir dublöre ihtiyaç duymadan filme eklenebileceğini ifade etti. Ancak bunun için Paul Walker'ın kızının onay vermesi gerekiyor. Eğer o da izin verirse, Brian karakteri son bir kez izleyicilerin karşısına çıkacak.

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Hızlı ve Öfkeli 11'in Çekimlerine Hâlâ Başlanamadı

Aslında Hızlı ve Öfkeli 11'nin 2025'de çıkması planlanıyordu. Ancak Vin Diesel ve yapım ekibi ile Universal bütçe konusunda bir türlü anlaşamadığı için film ertelendikçe ertelendi. En son yapılan açıklamada vizyon tarihi 17 Mart 2028 olarak duyuruldu. Ancak son duyduğumuzda bu tarihin de sallantıda olduğu söyleniyordu. Çünkü taraflar bütçe konusunda hâlâ anlaşabilmiş değil. Paul Walker'ın da içinde olduğu bu planların perdeye taşınabilmesi için, öncelikle bu krizin aşılması gerekiyor.

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Yeni Hızlı ve Öfkeli filmi Paul Walker'ı AI ile geri getirebilir

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