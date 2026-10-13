Yapay zekalı HomePod mini 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

HomePod mini 2 özellikleri ile neler sunuyor?
Sound Glow özelliği, HomePod mini’nin üst kısmını müzikle senkronize olarak parlayan ve canlandıran, bas ve tizlere tepki veren görsel tuvale dönüştürüyor. Her şarkı için benzersiz deneyim sağlamak amacıyla şarkının albüm kapağından oluşturulan renkleri kullanıyor.
Dört HomePod mini bir araya getirilerek, yeni Apple TV 4K ile dört hoparlörlü surround ses oluşturulabiliyor. Hoparlörler ve Apple TV odadaki konumlarını algılayabiliyor ve ses seviyesi alana göre kalibre ediliyor. HomePod mini aynı zamanda Mac için hoparlör olarak da çalışıyor.
Siri AI, gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle gelecek ve HomePod mini, Apple Intelligence özellikli iPhone veya iPad ile eşleştirildiğinde çalışacak.
HomePod mini’nin önceki sürümünde olduğu gibi, yeni model de ana hub olarak hizmet verebiliyor ve akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor. Ses Tanıma özelliğini destekliyor ve duman veya karbon monoksit alarmlarını dinleyebiliyor, algılanması durumunda uyarı gönderebiliyor.
HomePod mini 2 fiyatı ne kadar?
Yeni HomePod mini, pembe, yeşil, mavi, beyaz ve gece yarısı renk seçeneğiyle geliyor. HomePod mini 2, Türkiye'de 9.999 TL fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu, 30 Ekim’de de çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: