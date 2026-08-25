Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı

    Elektrikli araç projelerini askıya alıp hibrit teknolojiye odaklanan Honda, D segmentindeki ikonik sedanı Accord’u yenilemeye hazırlanıyor. 2027'de gelmesi beklenen yeni model radikal hatlara sahip.

    Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç projelerinde frene basarak rotasını tamamen hibrit teknolojilere kıran Honda, sedan pazarındaki amiral gemisi Accord için büyük değişimin düğmesine bastı. Mevcut 11. nesliyle beklenen heyecanı yaratmakta zorlanan model, 2027 yılında "çok daha sportif" bir kimlik ve baştan aşağı yenilenen bir tasarımla sahneye çıkacak.

    Bağımsız dijital tasarımcı Theottle tarafından Honda'nın konsept modelleri ilham alınarak hazırlanan yeni render görselleri, otomobilin geleneksel sedan çizgisinden uzaklaşıp dinamik bir fastback formuna geçeceğini gösteriyor.

    Sportif fastback tasarımı ve geniş yükleme alanı

    Görsellerde en belirgin değişim; arkaya doğru eğim alan tavan çizgisi, inceltilmiş bütünleşik LED stoplar ve keskinleştirilmiş ön yüz olarak öne çıkıyor. Honda Otomobil Stratejilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Robinson’ın "Müşteriler tamamen yeni hissettiren, sportif yönü çok daha ağır basan bir Accord görecek" açıklaması da bu tasarım yönelimini doğruluyor. Aracın fastback yapısına geçmesi, aynı zamanda çok daha geniş ve kullanışlı bir bagaj yükleme ağzı sunacak.

    %10 daha verimli hibrit sistem ve S+ Shift Teknolojisi

    Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Accord'un kaputunun altında daha verimli ve dinamik bir güç ünitesi yer alacak. Mevcut modelde kullanılan 2.0 litrelik 204 HP'lik hibrit kurulumun yerini alacak yeni sistem, %10 daha az yakıt tüketimi sunacak. Otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak en büyük yenilik ise şanzıman tarafında yaşanacak.

    Honda, yeni Civic ve efsanevi Prelude modelinde yer verdiği S+ Shift sistemini Accord'a da taşıyor. Fiziksel bir debriyaj veya şanzıman dişlisi olmadan; motor sesi, tork haritalaması ve kabin titreşimiyle sanal olarak manuel vites geçişi yaşatan bu teknoloji, CVT şanzımanların hissiz yapısını tamamen ortadan kaldıracak.

    Yeni Honda Accord'un 2027 yılı itibarıyla yollara çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    homebird +64 ferrum650 +57 Liquist +32 serdarcenk +27 CWaRRioR +27 Pekircan +20 Cerade +17 gnsnc +16 Sarper Yasin Mutlubay +15 VaporWave +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    196 Kişi Okuyor (8 Üye, 188 Misafir) 21 Masaüstü 175 Mobil
    Guest, Guest, furkan987654321 ve 5 üye daha okuyor
    G
    G
    F
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3446 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    honda accord, hibrit araç ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mp3 dönüştürücü program krediyi erken kapatmak avantajlı mı esp ışığı neden yanar süperbahis yasal mı telefonla konuşurken internet kesiliyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum