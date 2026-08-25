Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç projelerinde frene basarak rotasını tamamen hibrit teknolojilere kıran Honda, sedan pazarındaki amiral gemisi Accord için büyük değişimin düğmesine bastı. Mevcut 11. nesliyle beklenen heyecanı yaratmakta zorlanan model, 2027 yılında "çok daha sportif" bir kimlik ve baştan aşağı yenilenen bir tasarımla sahneye çıkacak.

Yeni Volkswagen Tukan pickup tanıtıldı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Bağımsız dijital tasarımcı Theottle tarafından Honda'nın konsept modelleri ilham alınarak hazırlanan yeni render görselleri, otomobilin geleneksel sedan çizgisinden uzaklaşıp dinamik bir fastback formuna geçeceğini gösteriyor.

Sportif fastback tasarımı ve geniş yükleme alanı

Görsellerde en belirgin değişim; arkaya doğru eğim alan tavan çizgisi, inceltilmiş bütünleşik LED stoplar ve keskinleştirilmiş ön yüz olarak öne çıkıyor. Honda Otomobil Stratejilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Robinson’ın "Müşteriler tamamen yeni hissettiren, sportif yönü çok daha ağır basan bir Accord görecek" açıklaması da bu tasarım yönelimini doğruluyor. Aracın fastback yapısına geçmesi, aynı zamanda çok daha geniş ve kullanışlı bir bagaj yükleme ağzı sunacak.

%10 daha verimli hibrit sistem ve S+ Shift Teknolojisi

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Accord'un kaputunun altında daha verimli ve dinamik bir güç ünitesi yer alacak. Mevcut modelde kullanılan 2.0 litrelik 204 HP'lik hibrit kurulumun yerini alacak yeni sistem, %10 daha az yakıt tüketimi sunacak. Otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak en büyük yenilik ise şanzıman tarafında yaşanacak.

Honda, yeni Civic ve efsanevi Prelude modelinde yer verdiği S+ Shift sistemini Accord'a da taşıyor. Fiziksel bir debriyaj veya şanzıman dişlisi olmadan; motor sesi, tork haritalaması ve kabin titreşimiyle sanal olarak manuel vites geçişi yaşatan bu teknoloji, CVT şanzımanların hissiz yapısını tamamen ortadan kaldıracak.

Yeni Honda Accord'un 2027 yılı itibarıyla yollara çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: