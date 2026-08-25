Yeni Honda Accord geliyor: İşte muhtemel tasarımı

Bağımsız dijital tasarımcı Theottle tarafından Honda'nın konsept modelleri ilham alınarak hazırlanan yeni render görselleri, otomobilin geleneksel sedan çizgisinden uzaklaşıp dinamik bir fastback formuna geçeceğini gösteriyor.
Sportif fastback tasarımı ve geniş yükleme alanı
Görsellerde en belirgin değişim; arkaya doğru eğim alan tavan çizgisi, inceltilmiş bütünleşik LED stoplar ve keskinleştirilmiş ön yüz olarak öne çıkıyor. Honda Otomobil Stratejilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Robinson’ın "Müşteriler tamamen yeni hissettiren, sportif yönü çok daha ağır basan bir Accord görecek" açıklaması da bu tasarım yönelimini doğruluyor. Aracın fastback yapısına geçmesi, aynı zamanda çok daha geniş ve kullanışlı bir bagaj yükleme ağzı sunacak.
%10 daha verimli hibrit sistem ve S+ Shift Teknolojisi
Honda, yeni Civic ve efsanevi Prelude modelinde yer verdiği S+ Shift sistemini Accord'a da taşıyor. Fiziksel bir debriyaj veya şanzıman dişlisi olmadan; motor sesi, tork haritalaması ve kabin titreşimiyle sanal olarak manuel vites geçişi yaşatan bu teknoloji, CVT şanzımanların hissiz yapısını tamamen ortadan kaldıracak.
Yeni Honda Accord'un 2027 yılı itibarıyla yollara çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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