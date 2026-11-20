Yapay Zeka Özeti:
- Honda, yeni hibrit SUV modeli Avancier’ı tanıttı. Üç sıra koltuklu araç, markanın yenilenen logosunu taşıyor. Gelişmiş hibrit motoru ve elektrikli dört çeker sistemiyle dikkat çeken model; 15,4 inçlik ekranı, geniş kabin alanı ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle üst düzey konfor sunuyor. Araçta ayrıca sanal vites geçişi sağlayan özel bir sistem de yer alıyor. İlk olarak 2027’de Japonya’da satışa çıkacak olan Avancier, markanın yeni hibrit serisinin ilk temsilcisi olacak.
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Honda, yeni nesil hibrit teknolojisini Avancier ile yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Üç sıra koltuklu SUV, hem yeni geliştirilen platformu hem de Honda Hybrid adlı güç aktarma sistemini kullanan ilk model oldu. Markanın yenilenen H logosu da ilk kez bir hibrit Honda’da yer alıyor.
Yeni Honda Avancier, özellikleriyle neler sunuyor❓
Kabinde pek çok kumanda 15,4 inçlik merkezi ekranda toplanmış. Vites seçicinin direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha fazla alan açılmış. İkinci sırada geniş kolçaklar, büyük başlıklar, koltuk ısıtma ve havalandırma sunuluyor. Panoramik cam tavan üçüncü sıraya kadar uzanırken son sıraya giriş çıkışı kolaylaştırmak için kapı eşiklerinin şekli de yeniden düzenlenmiş.
Dolby Atmos destekli, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi donanımlar arasında. Honda ayrıca park halindeki aracın içini ve çevresini telefondan görüntülemeyi sağlayan özellikler sunmayı planlıyor. Avancier, uzaktan yazılım güncellemeleriyle yeni işlevler de kazanabilecek.
DualPower eAWD sistemi
Avancier’da ilk kez kullanılan DualPower eAWD, ön ve arka tekerlekleri ayrı elektrik motorlarıyla çalıştırıyor. Sistem, sürüş koşullarına göre iki aks arasındaki çekiş gücünü ayarlıyor. Motion Management System ise fren ve çekiş kuvvetlerini birlikte kontrol ederek aracın dengesini korumaya yardımcı oluyor. Yeni platformda da ağırlığı azaltmaya ve gövdenin virajlardaki davranışını iyileştirmeye yönelik değişiklikler bulunuyor.
Prelude’dan tanıdığımız Honda S+ Shift de Avancier’a geliyor. Motor devrini ve güç aktarımını koordine ederek sanal vites geçişleri oluşturan sistem, sürücüye kademeli şanzıman hissi veriyor.
Avancier’ın Japonya satışları 2027 ilkbaharında başlayacak. Model, Honda’nın Mart 2030 sonuna kadar dünya genelinde piyasaya sürmeyi planladığı 15 yeni nesil hibritin ilki olacak.
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