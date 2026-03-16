Yeni Honda Civic geliyor: İşte muhtemel tasarımı

Yeni Civic'in resmi tasarımı henüz açıklanmış değil. Fakat otomobil yoğun kamuflaj altında test edilirken görüntülenmişti. Bundan yola çıkan tasarımcı Theophilus Chin, firmanın güncel tasarım dilinden ilham alarak hazırladığı render görsellerle, otomobil severlere yeni nesil Civic'in olası görünümüne dair ipuçları sunuyor.
90 kilogram hafifleyecek
Yeni nesil Civic'in özellikle Honda e:NS2 gibi elektrikli modellerde görülen keskin LED far imzası ve yenilenen tampon tasarımıyla daha şık ve teknolojik bir görünüme kavuşması bekleniyor. Araç yan profilden bakıldığında mevcut BMW 5 Serisi sedanı anımsatan bir silüet sergiliyor ki bu durum, modelin geleneksel tasarım çizgisi için oldukça iddialı bir referans noktası.
Otomobilin en dikkat çekici yanlarından biri, kullanılan yeni platform olacak. Honda'nın paylaştığı bilgilere göre, yeni mimari sayesinde araç güncel modele kıyasla yaklaşık 90 kg daha hafif olacak. Ayırca daha net direksiyon tepkisi, dengeli yol tutuş ve güçlendirilmiş gövde yapısı da vaat ediliyor.
Parça paylaşımı ile maliyet düşürme
Honda yeni nesilde e:HEV hibrit sisteminin en son versiyonunu kullanacak. 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiren bu sistemin, yakıt verimliliğinde %30 civarında bir iyileşme sağlaması hedefleniyor. Ayrıca araçta, ilk olarak Prelude modelinde görülen ve fiziksel vites kutusu olmamasına rağmen ses ve tork yönetimiyle vites geçiş hissi yaratan "Honda S+ Shift" sistemi de yer alacak.
Honda, yeni Civic'in parçalarının yaklaşık %60'ını HR-V, CR-V ve Accord gibi diğer modelleriyle ortak kullanmayı planlıyor. Bu strateji Ar-Ge maliyetlerini düşürürken, yeni modellerin pazara sunulma süresini de hızlandıracak. Yeni Civic'in piyasaya sürüldükten sonra yenilenen Toyota Corolla, Hyundai Elantra ve Kia K4 gibi güçlü rakiplerle rekabet etmesi bekleniyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur