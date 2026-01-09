Huawei MatePad 11.5 S inceleme: Uzun saatler ekrana bakanların göz yorgunluğunu önleyen tablet

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör HUAWEI’in satış hedeflerini yüzde 127 aşan MatePad 11.5'in yeni versiyonu HUAWEI MatePad 11.5 S ülkemizde satışa sunuldu. Ön sipariş dönemine özel hediyeleriyle dikkat çeken tablet, özellikle ekran teknolojisi ve üretkenlik odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Biz de Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S modelini tüm detaylarıyla inceledik. MatePad 11.5 S neler sunuyor?

Ekran

MatePad 11.5 S’in en dikkat çekici özelliği, Huawei’nin yeni nesil Ultra Net PaperMatte ekranı. Bu ekran klasik “mat kaplama” çözümlerinden farklı olarak nano ölçekli aşındırma teknolojisi ve çok katmanlı optik yapı sayesinde parlamayı ciddi ölçüde azaltırken aynı zamanda daha net bir görüntü sağlıyor. Gözü yormayan yapısı ve e-kitap hissi veren ekranıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör MatePad 11.5 S’de 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık ve P3 geniş renk gamı sunan 11,5 inç boyutunda LCD ekran yer alıyor. Yenileme hızı 30 Hz ile 144 Hz arasında dinamik olarak değişiyor. Bu sayede hareketsiz sahnelerde pil tasarrufu sağlıyor.

Ayarlar menüsünde yer alan Göz Konforu ve eKitap Modu, uzun süreli okuma ve çalışma senaryolarında büyük avantaj sağlıyor. eKitap Modunda siyah-beyaz ve renkli olarak iki farklı seçenek bulunuyor. eKitap Modu mod aktif edildiğinde ekran, adeta bir kağıt sayfası hissi veriyor. Ders çalışmak, kitap veya PDF okumak için tablet arayan kullanıcılar için bu özellik tek başına güçlü bir satın alma nedeni olarak gösterilebilir.

MatePad 11.5 S geliştirilmiş Ultra Net PaperMatte Ekran teknolojisi konforlu bir deneyim sunuyor. LCD ekranlı rakip tablet ile kıyasladığımızda parlama ve yansıma yok denecek kadar az. Peki bu ne sağlıyor? Dışarıda rahat kullanım sunuyor. Örneğin kafede, sahilde, balkonda vs. dış mekanda kullanırken görüntüyü rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Normal ekranlı tabletler ışık ve güneş altında ayna gibi parlarken bu tablette böyle bir sorun yaşanmıyor. Dış mekanda içerik üretmek veya video izlemek isteyenler için kritik bir avantaj.

Tam Boyutta Gör PaperMatte teknolojisinin yeni versiyonundaki yüksek hassasiyetli nano ölçekli aşındırma teknolojisi, daha net bir görüntü sunan düzgün yüzey dokuları oluşturuyor. Metinlerin ve şekillerin çevresindeki pürüzler ortadan kalkıyor. Görüntüye yakından baktığımızda iPad Pro’da yazıların çevresinde bulanıklıklar göze çarparken, MatePad 11.5 S’de metinler net görünüyor.

2800 × 1840 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı, bu fiyat seviyesinde MatePad 11.5 S’i en iddialı ekranlardan biri haline getiriyor. Görüntüler son derece net, animasyonlar ve geçişler oldukça akıcı. Tabletlerde yüksek yenileme hızının etkisi, telefonlara kıyasla çok daha belirgin hissediliyor. Benzer fiyat seviyesindeki Apple iPad 11. nesil 60 Hz, Samsung Galaxy Tab S10 FE ise 90 Hz ekranla gelirken, MatePad 11.5 S ise 144 Hz ekranıyla bu iki rakibine kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Bir tablet için en önemli bileşenin ekran olduğu düşünüldüğünde, OLED olmaması dışında MatePad 11.5 S’te herhangi bir eksikliği yok, tam tersi fazlası var. Rakiplerinden daha iyi gözüken, daha net, yüksek çözünürlükte ve PaperMatte teknolojisiyle rakipsiz ekran özelliklerini bir arada sunuyor.

Tasarım

Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad 11.5 S; 6,1 mm kalınlığı ve 515 gram ağırlığı ile oldukça ince ve hafif bir yapıya sahip. Taşınabilirlik açısından son derece kompakt olan tablet, çantada ağırlık yapmadan rahatlıkla taşınabiliyor. Yeşil ve Uzay Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

Yekpare metal kasaya sahip olan cihaz, elde premium bir hissiyat veriyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde hem önden hem de arkadan bakıldığında üst seviye bir tablet izlenimi yaratıyor. Genel olarak MatePad 11.5 S; hafif, ince, şık ve yüksek malzeme kalitesiyle tasarım tarafında beklentileri karşılıyor.

Tasarım başlığının bir parçası olarak hoparlörlere de yakından bakalım. Cihazda dört adet hoparlör yer alıyor. Histen 9.0 AI Sound algoritması sayesinde güçlü baslar, net vokaller ve geniş bir ses sahnesi elde ediliyor. Film ve dizi izlerken tatmin edici bir deneyim sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Profesyonel seviyede kalem

Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, M-Pencil kalem desteği ile geliyor. Ön sipariş dönemine özel olarak M-Pencil 3 hediye ediliyor. M-Pencil 3, NearLink desteği sayesinde gecikmesiz çizim imkanı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei MatePad 11.5 S’in PaperMatte ekranın farkı yazı ve çizimlerde çok daha net şekilde hissediliyor. Ekran yüzeyi, kalemle yazarken kaygan değil, kağıt benzeri hafif bir direnç sunuyor. Kalemin ekranda çıkardığı hafif “hışırtı” sesi bu hissi destekliyor.

Tam Boyutta Gör

HUAWEI M-Pencil 3, dokunma ve sıkıştırma hareketlerini algılıyor. Kalemi sıkıştırarak hızlı araç panelini açabiliyoruz. İki kez dokunulduğunda kalem ve silgi arasında hızlı geçiş yapıyor. Yan döndürme hareketlerini destekliyor, basınç şiddetini algılayabiliyor. HUAWEI Notlar ve Go Paint uygulamaları M-Pencil 3'ün tüm özelliklerini destekliyor. M-Pencil 3'ü kullanarak tabletinizi tuvale dönüştürebilir ve sanat eserleri oluşturabilirsiniz.

MatePad 11.5 S ile aynı fiyata satılan kalemli tabletlerin kalemleri not tutma odaklı ve basit seviyede özelliklere sahipken MatePad 11.5 S ise iPad seviyesinde yazım ve çizim deneyimi sunuyor. Üstelik ön sipariş döneminde satın alırsanız M-Pencil 3 hediye olarak geliyor.

Klavye

Önceki modelin sevilen klavyesi tekrar karşımıza çıkıyor. Bu klavye adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kaliteli ve büyük tuşlara sahip. Tuşlar 15 mm büyüklüğe ve 1,5 mm yüksek hareket mesafesine sahip. Tuşların hissiyatı güzel ve hızlı bir şekilde yazmaya müsait. Tablete manyetik olarak bağlanıyor. Birleşik olarak dizüstü bilgisayar formunda veya ayrılmış şekilde kullanılabiliyor. Tabletin arkasındaki stant ayağı 120 dereceden 165 dereceye kadar dilediğiniz açıda tableti kullanmanıza imkan tanıyor. Klavyede Touchpad bulunmaması eksi olarak sayılabilir. Satın aldığınız modelin rengine göre siyah veya beyaz klavye geliyor. Klavye NearLink üzerinden düşük gecikmeyle bağlantı kuruyor. Manyetik olarak şarj oluyor.

Tam Boyutta Gör

Klavyede bilgisayarlardan alışık olduğumuz CTRL, SHIFT, ALT, TAB ve ESC tuşları mevcut. CTRL+C, Alt+Tab, CTRL+SHIFT gibi sık kullanılan kısayolları kullanarak projelerde hız kazanabilirsiniz. Kalem ve klavyeyle birlikte MatePad 11.5 S adeta bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor.

Tam Boyutta Gör

HUAWEI Notlar

Tabletler için geliştirilen kapsamlı not uygulamaları genellikle ücretli. HUAWEI Notlar ise tamamen ücretsiz ve oldukça zengin özelliklere sahip. İhtiyaç duyacağınız tüm özellikleri barındırdığı için ekstra bir not uygulaması satın alma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Tam Boyutta Gör

HUAWEI Notların öne çıkan özellikleri:

Arkaplan Özelleştirme

El Yazısı ve El Çizimi

AI El Yazısı Geliştirme

AI Denklem Tanıma

Not Kapağı Özelleştirme

Verimli Araç Çubuğu

Zengin Metin Stilleri

Ses Kaydı

Sesi metne dönüştürme

Belge Tarama

Bölünmüş Ekran Desteği

Sihirli Notlar

HUAWEI Notlar'ın ses kaydı özelliği, eğitim ve iş amacıyla hazırlanan notlarda büyük kolaylık sağlıyor. Mikrofon simgesine dokunarak öğretmenin veya bir iş toplantısında çalışma arkadaşınızın anlattıklarını kayıt altına alabilir ve AI ile metne dönüştürebilirsiniz. Ses kaydı esnasında not sayfası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece bir yandan ses kaydı alırken kendi notlarınızı almaya devam edebilirsiniz.

Tüm bu özelliklere ek olarak Kaynak Merkezi özelliği ile notlarınız için arka plan, kapak ve stickerlar ekleyebilirsiniz.

GoPaint

Çizim ve animasyon için HUAWEI’in Çin Sanat Akademisi (CAA) iş birliğiyle geliştirdiği GoPaint uygulaması yüklü olarak geliyor. Profesyonel seviyede çizim ve boyama yapmak için GoPaiint tek başına yeterli oluyor. Çizim için ek uygulama satın alma derdini ortadan kaldırıyor. Bu uygulama, tabletiniz ve kaleminizle tam uyumlu şekilde çalışıyor. Örneğin kalemi sıkıştırdığınızda hızlı araç paneli açılıyor. Kalemin eğimini ve basınç şiddetini algılıyor.

Çok sayıda fırça, tuval ve animasyon desteği sunan GoPaint, profesyonel çizimler, çizgi romanlar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyor. GoPaint, iPad’in popüler çizim uygulamalarından Procreate’i aratmıyor. Üstelik Procreate 700 TL’ye satılırken GoPaint ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Performansı artıran ısı dağıtım mimarisi

HUAWEI MatePad 11.5 S, önceki nesile göre TDP'yi 4,7 W'a yükselterek yüzde 17 daha yüksek performans sunuyor. Yeni ısı yayma mimarisi, sıcak havayı dış ortama yayarak ısının düşmesini ve uzun süre stabil çalışmasını sağlıyor. Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor.

Tam Boyutta Gör

Tablet ile oyunlarda ve üretkenlikte herhangi bir performans sorunu yaşamadım. Uzun süreli 4K video kurgusu gibi yoğun güç isteyen işler haricinde gündelik işlemler, ofis işlemleri ve ders çalışma gibi senaryolarda akıcı bir şekilde çalışıyor. Yan yana birden fazla uygulama çalıştırdığınızda da herhangi bir takılma yaşatmıyor. Oyunlarda yüksek FPS’ler elde ediliyor.

Batarya

Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, önceki nesilde olduğu gibi 8.800 mAh büyüklüğünde pil ile geliyor. Yeni modelde 40W SuperCharging desteği eklendi. Böylece tableti şarj etmek için saatlerce beklemeniz gerekmiyor. Yüzde 100 şarj ile yaptığımız testte orta seviye parlaklıkta internet üzerinden 10 saat video izleme süresi elde ettik. Batarya kapasitesi gayet yeterli seviyede.

AppGallery: Dünyanın en büyük 3. uygulama pazarı

Tam Boyutta Gör HUAWEI’in uygulama mağazası AppGallery büyümeye ve yeni uygulamalar eklenmeye devam ediyor. Popüler oyun ve uygulamaların neredeyse tamamı AppGallery’de bulunuyor. TikTok, Snapchat, Telegram başta olmak üzere sık kullanılan sosyal medya uygulamaları, Microsoft Office, WPS Office gibi ofis uygulamaları, Akbank, Garanti, Ziraat, İşCep başta olmak üzere pek çok bankacılık uygulaması, içerik üretim uygulamaları, e-Devlet ve çok daha fazlası AppGallery’de mevcut. DonanımHaber olarak geliştirdiğimiz "DH" mobil uygulamamızı da AppGallery'den indirerek tabletinizde kolay bir şekilde haberlerimizi okuyabilir ve forumda gezinebilirsiniz.

AppGallery kütüphanesi yıllar içerisinde büyüyerek dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama mağazası haline geldi. Ayrıca AppGallery'deki Petal Search özelliği sayesinde tek tıkla internetteki güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirilebiliyor. Böylelikle milyonlanlarca uygulamaya erişilebiliyor. AppGallery'deki arama alanına istediğiniz uygulama adını yazarak tüm sonuçlara ulaşabilir ve sadece "İndir" butonuna dokunarak tek tıkla bu uygulamaları indirebilirsiniz.

Sonuç: PaperMatte Ekran ve Üretkenlik Bir Arada

Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad 11.5 S, Ultra Net PaperMatte ekranı ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Şık tasarımı, profesyonel çizim yapabileceğiniz kalem desteği, üretkenliğinizi artıracak klavyesi ile fiyatının hakkını veriyor.

Ön siparişe özel fırsat

HUAWEI MatePad 11.5 S ön sipariş dönemine özel olarak çeşitli avantajlar sunuyor. Ön siparişler 14 Ocak'ta başlayacak. 22 Ocak'a kadar ön siparişle satın alanlara 9.497 TL değerinde M-Pencil 3, Bluetooth Mouse ve Klavye hediye ediliyor. 14-22 Ocak tarihleri arasında 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim uygulanıyor.

Bu hediyelere ek olarak 5-13 Ocak tarihleri arasındaki lansman için e-posta adresini kaydederek tableti satın alan kullanıcılar 14-31 Ocak tarihleri arasında ürün sayfasına fotoğraflı bir yorum ekleyerek WATCH Fit 2 hediyesi kazanacak.

HUAWEI MatePad 11.5 S hakkında daha fazla bilgi ve ön sipariş kampanyasına katılmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

HUAWEI MatePad 11.5 S Online Mağaza Sayfası

