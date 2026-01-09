Huawei MatePad 11.5 S inceleme: Uzun saatler ekrana bakanların göz yorgunluğunu önleyen tablet

Ekran
MatePad 11.5 S’in en dikkat çekici özelliği, Huawei’nin yeni nesil Ultra Net PaperMatte ekranı. Bu ekran klasik “mat kaplama” çözümlerinden farklı olarak nano ölçekli aşındırma teknolojisi ve çok katmanlı optik yapı sayesinde parlamayı ciddi ölçüde azaltırken aynı zamanda daha net bir görüntü sağlıyor. Gözü yormayan yapısı ve e-kitap hissi veren ekranıyla rakiplerinin önüne geçiyor.
Ayarlar menüsünde yer alan Göz Konforu ve eKitap Modu, uzun süreli okuma ve çalışma senaryolarında büyük avantaj sağlıyor. eKitap Modunda siyah-beyaz ve renkli olarak iki farklı seçenek bulunuyor. eKitap Modu mod aktif edildiğinde ekran, adeta bir kağıt sayfası hissi veriyor. Ders çalışmak, kitap veya PDF okumak için tablet arayan kullanıcılar için bu özellik tek başına güçlü bir satın alma nedeni olarak gösterilebilir.
MatePad 11.5 S geliştirilmiş Ultra Net PaperMatte Ekran teknolojisi konforlu bir deneyim sunuyor. LCD ekranlı rakip tablet ile kıyasladığımızda parlama ve yansıma yok denecek kadar az. Peki bu ne sağlıyor? Dışarıda rahat kullanım sunuyor. Örneğin kafede, sahilde, balkonda vs. dış mekanda kullanırken görüntüyü rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Normal ekranlı tabletler ışık ve güneş altında ayna gibi parlarken bu tablette böyle bir sorun yaşanmıyor. Dış mekanda içerik üretmek veya video izlemek isteyenler için kritik bir avantaj.
2800 × 1840 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı, bu fiyat seviyesinde MatePad 11.5 S’i en iddialı ekranlardan biri haline getiriyor. Görüntüler son derece net, animasyonlar ve geçişler oldukça akıcı. Tabletlerde yüksek yenileme hızının etkisi, telefonlara kıyasla çok daha belirgin hissediliyor. Benzer fiyat seviyesindeki Apple iPad 11. nesil 60 Hz, Samsung Galaxy Tab S10 FE ise 90 Hz ekranla gelirken, MatePad 11.5 S ise 144 Hz ekranıyla bu iki rakibine kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor.
Bir tablet için en önemli bileşenin ekran olduğu düşünüldüğünde, OLED olmaması dışında MatePad 11.5 S’te herhangi bir eksikliği yok, tam tersi fazlası var. Rakiplerinden daha iyi gözüken, daha net, yüksek çözünürlükte ve PaperMatte teknolojisiyle rakipsiz ekran özelliklerini bir arada sunuyor.
Tasarım
Yekpare metal kasaya sahip olan cihaz, elde premium bir hissiyat veriyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde hem önden hem de arkadan bakıldığında üst seviye bir tablet izlenimi yaratıyor. Genel olarak MatePad 11.5 S; hafif, ince, şık ve yüksek malzeme kalitesiyle tasarım tarafında beklentileri karşılıyor.
Tasarım başlığının bir parçası olarak hoparlörlere de yakından bakalım. Cihazda dört adet hoparlör yer alıyor. Histen 9.0 AI Sound algoritması sayesinde güçlü baslar, net vokaller ve geniş bir ses sahnesi elde ediliyor. Film ve dizi izlerken tatmin edici bir deneyim sunuyor.
Profesyonel seviyede kalem
Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, M-Pencil kalem desteği ile geliyor. Ön sipariş dönemine özel olarak M-Pencil 3 hediye ediliyor. M-Pencil 3, NearLink desteği sayesinde gecikmesiz çizim imkanı sunuyor.
HUAWEI M-Pencil 3, dokunma ve sıkıştırma hareketlerini algılıyor. Kalemi sıkıştırarak hızlı araç panelini açabiliyoruz. İki kez dokunulduğunda kalem ve silgi arasında hızlı geçiş yapıyor. Yan döndürme hareketlerini destekliyor, basınç şiddetini algılayabiliyor. HUAWEI Notlar ve Go Paint uygulamaları M-Pencil 3'ün tüm özelliklerini destekliyor. M-Pencil 3'ü kullanarak tabletinizi tuvale dönüştürebilir ve sanat eserleri oluşturabilirsiniz.
MatePad 11.5 S ile aynı fiyata satılan kalemli tabletlerin kalemleri not tutma odaklı ve basit seviyede özelliklere sahipken MatePad 11.5 S ise iPad seviyesinde yazım ve çizim deneyimi sunuyor. Üstelik ön sipariş döneminde satın alırsanız M-Pencil 3 hediye olarak geliyor.
Klavye
Önceki modelin sevilen klavyesi tekrar karşımıza çıkıyor. Bu klavye adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kaliteli ve büyük tuşlara sahip. Tuşlar 15 mm büyüklüğe ve 1,5 mm yüksek hareket mesafesine sahip. Tuşların hissiyatı güzel ve hızlı bir şekilde yazmaya müsait. Tablete manyetik olarak bağlanıyor. Birleşik olarak dizüstü bilgisayar formunda veya ayrılmış şekilde kullanılabiliyor. Tabletin arkasındaki stant ayağı 120 dereceden 165 dereceye kadar dilediğiniz açıda tableti kullanmanıza imkan tanıyor. Klavyede Touchpad bulunmaması eksi olarak sayılabilir. Satın aldığınız modelin rengine göre siyah veya beyaz klavye geliyor. Klavye NearLink üzerinden düşük gecikmeyle bağlantı kuruyor. Manyetik olarak şarj oluyor.
Klavyede bilgisayarlardan alışık olduğumuz CTRL, SHIFT, ALT, TAB ve ESC tuşları mevcut. CTRL+C, Alt+Tab, CTRL+SHIFT gibi sık kullanılan kısayolları kullanarak projelerde hız kazanabilirsiniz. Kalem ve klavyeyle birlikte MatePad 11.5 S adeta bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor.
HUAWEI Notlar
Tabletler için geliştirilen kapsamlı not uygulamaları genellikle ücretli. HUAWEI Notlar ise tamamen ücretsiz ve oldukça zengin özelliklere sahip. İhtiyaç duyacağınız tüm özellikleri barındırdığı için ekstra bir not uygulaması satın alma ihtiyacı ortadan kalkıyor.
HUAWEI Notların öne çıkan özellikleri:
- Arkaplan Özelleştirme
- El Yazısı ve El Çizimi
- AI El Yazısı Geliştirme
- AI Denklem Tanıma
- Not Kapağı Özelleştirme
- Verimli Araç Çubuğu
- Zengin Metin Stilleri
- Ses Kaydı
- Sesi metne dönüştürme
- Belge Tarama
- Bölünmüş Ekran Desteği
- Sihirli Notlar
HUAWEI Notlar'ın ses kaydı özelliği, eğitim ve iş amacıyla hazırlanan notlarda büyük kolaylık sağlıyor. Mikrofon simgesine dokunarak öğretmenin veya bir iş toplantısında çalışma arkadaşınızın anlattıklarını kayıt altına alabilir ve AI ile metne dönüştürebilirsiniz. Ses kaydı esnasında not sayfası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece bir yandan ses kaydı alırken kendi notlarınızı almaya devam edebilirsiniz.
Tüm bu özelliklere ek olarak Kaynak Merkezi özelliği ile notlarınız için arka plan, kapak ve stickerlar ekleyebilirsiniz.
GoPaint
Çizim ve animasyon için HUAWEI’in Çin Sanat Akademisi (CAA) iş birliğiyle geliştirdiği GoPaint uygulaması yüklü olarak geliyor. Profesyonel seviyede çizim ve boyama yapmak için GoPaiint tek başına yeterli oluyor. Çizim için ek uygulama satın alma derdini ortadan kaldırıyor. Bu uygulama, tabletiniz ve kaleminizle tam uyumlu şekilde çalışıyor. Örneğin kalemi sıkıştırdığınızda hızlı araç paneli açılıyor. Kalemin eğimini ve basınç şiddetini algılıyor.
Çok sayıda fırça, tuval ve animasyon desteği sunan GoPaint, profesyonel çizimler, çizgi romanlar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyor. GoPaint, iPad’in popüler çizim uygulamalarından Procreate’i aratmıyor. Üstelik Procreate 700 TL’ye satılırken GoPaint ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Performansı artıran ısı dağıtım mimarisi
HUAWEI MatePad 11.5 S, önceki nesile göre TDP'yi 4,7 W'a yükselterek yüzde 17 daha yüksek performans sunuyor. Yeni ısı yayma mimarisi, sıcak havayı dış ortama yayarak ısının düşmesini ve uzun süre stabil çalışmasını sağlıyor. Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor.
Tablet ile oyunlarda ve üretkenlikte herhangi bir performans sorunu yaşamadım. Uzun süreli 4K video kurgusu gibi yoğun güç isteyen işler haricinde gündelik işlemler, ofis işlemleri ve ders çalışma gibi senaryolarda akıcı bir şekilde çalışıyor. Yan yana birden fazla uygulama çalıştırdığınızda da herhangi bir takılma yaşatmıyor. Oyunlarda yüksek FPS’ler elde ediliyor.
Batarya
Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S, önceki nesilde olduğu gibi 8.800 mAh büyüklüğünde pil ile geliyor. Yeni modelde 40W SuperCharging desteği eklendi. Böylece tableti şarj etmek için saatlerce beklemeniz gerekmiyor. Yüzde 100 şarj ile yaptığımız testte orta seviye parlaklıkta internet üzerinden 10 saat video izleme süresi elde ettik. Batarya kapasitesi gayet yeterli seviyede.
AppGallery: Dünyanın en büyük 3. uygulama pazarı
AppGallery kütüphanesi yıllar içerisinde büyüyerek dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama mağazası haline geldi. Ayrıca AppGallery'deki Petal Search özelliği sayesinde tek tıkla internetteki güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirilebiliyor. Böylelikle milyonlanlarca uygulamaya erişilebiliyor. AppGallery'deki arama alanına istediğiniz uygulama adını yazarak tüm sonuçlara ulaşabilir ve sadece "İndir" butonuna dokunarak tek tıkla bu uygulamaları indirebilirsiniz.
Sonuç: PaperMatte Ekran ve Üretkenlik Bir Arada
Ön siparişe özel fırsat
HUAWEI MatePad 11.5 S ön sipariş dönemine özel olarak çeşitli avantajlar sunuyor. Ön siparişler 14 Ocak'ta başlayacak. 22 Ocak'a kadar ön siparişle satın alanlara 9.497 TL değerinde M-Pencil 3, Bluetooth Mouse ve Klavye hediye ediliyor. 14-22 Ocak tarihleri arasında 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim uygulanıyor.
Bu hediyelere ek olarak 5-13 Ocak tarihleri arasındaki lansman için e-posta adresini kaydederek tableti satın alan kullanıcılar 14-31 Ocak tarihleri arasında ürün sayfasına fotoğraflı bir yorum ekleyerek WATCH Fit 2 hediyesi kazanacak.
HUAWEI MatePad 11.5 S hakkında daha fazla bilgi ve ön sipariş kampanyasına katılmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
