Yeni HUAWEI MatePad Air inceleme: Hafiflik ve üretkenlik bir arada

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Tam Boyutta Gör HUAWEI’nin hafifliği ve ince tasarımıyla öne çıkan tablet bilgisayarı HUAWEI MatePad Air yenilendi. Ekran, işlemci, batarya ve kamera tarafında yenilikler getiren yeni HUAWEI MatePad Air neler sunuyor? Bu içeriğimizde HUAWEI MatePad Air 2026’ya yakından bakıyoruz

Profesyonel kullanıma yönelik geliştirmeler geliyor

Günümüzde tablet bilgisayarların kullanım alanı yalnızca video izlemek, internette gezinmek veya sosyal medyada vakit geçirmekten çok daha ileriye taşındı. Özellikle klavye, kalem ve masaüstüne yakın yazılımlarla birlikte tabletler; ders çalışan öğrenciler, freelancer’lar, içerik üreticileri ve hareket halindeki profesyoneller için gerçek bir çalışma aracına dönüşmeye başladı.

Yeni HUAWEI MatePad Air modeli de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. 12 inçlik OLED PaperMatte ekranı, 5,3 mm inceliğindeki gövdesi, 509 gram ağırlığı, PC seviyesinde WPS Office deneyimi, Türkiye’ye özel WPS AI hediyesi, GoPaint uygulaması ve M-Pencil Pro gibi özellikleriyle tablet ile bilgisayar arasındaki çizgiyi mümkün olduğunca inceltmeye çalışıyor.

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En büyük yenilik ekranda

MatePad Air’ın önceki versiyonunda 11.5 inçlik IPS LCD ekran kullanılıyordu. Yeni modelle birlikte 12 inç OLED 144 Hz ve 12 inç OLED PaperMatte 144 Hz ekran olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. İnceleme konuğumuz olan modelde ise HUAWEI’nin yansıma önleyici özellikli PaperMatte ekran yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yansımaları azaltan mat yüzeyli bu ekran, e-kitap deneyimini de daha rahat hale getiriyor. Yoğun güneş ışığı altında dahi yansımasız ve net bir görüntü veriyor. Parlak ekranlı bir tablette güneş ışığı altında çalışırken ekranın üzerinde gökyüzünü, kendinizi ve çevrenizin yansımasını görmek oldukça kolay. PaperMatte yüzey ise ışığın doğrudan geri yansımasını azaltarak ekrandaki içeriğin daha rahat görülmesine yardımcı oluyor.

Bu nedenle örneğin açık hava kafesinde bir doküman düzenlemek, parkta PDF okumak veya üniversite kampüsünde ders notlarına bakmak gibi senaryolarda PaperMatte’in avantajı daha belirgin hale geliyor.

Yeni MatePad Air PaperMatte Edition’ın OLED ekranında 2.8K (2800 x 1840 piksel) çözünürlük, 1.200 nit tepe parlaklık, 2.000.000:1 kontrast oranı ve yüzde 92 ekran-gövde oranı değerlerini görüyoruz.

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OLED teknolojisinin en önemli avantajı özellikle karanlık sahnelerde ortaya çıkıyor. Siyahlar gerçekten siyah görünüyor. Film veya dizi izlerken etkileyici bir görüntü sunuyor. Özellikle geceleri yatakta uzanırken bir şeyler seyretmek büyük keyif veriyor.

144 Hz yenileme hızı ise oyunlarda olduğu kadar gündelik kullanımda da akıcılık sağlıyor. İnternette uzun bir sayfayı hızlıca aşağı kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken veya PDF içerisinde gezinirken ekranın hareketleri daha akıcı görünüyor. Örneğin üniversitede uzun bir PDF üzerinden çalışırken sayfalar arasında sürekli ileri geri hareket etmek gerektiğinde yüksek yenileme hızının avantajı hissediliyor.

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Bir tablet bilgisayarın en önemli bileşeni ekranı. Yeni MatePad Air bu konuda önemli geliştirmeler getiriyor ve kullanım deneyimini ciddi anlamda iyileştiriyor. OLED ve PaperMatte Edition’daki PaperMatte teknolojisinin bir araya gelmesiyle birlikte ekran konusunda kullanıcıya sunulabilecek her şeyi sunuyor. 12 inçlik büyük ekranıyla oyun oynamak, film izlemek, ders çalışmak, internette gezinmek ve bir şeyler çizmek konforlu hissettiriyor.

Tasarım

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Yeni HUAWEI MatePad Air, yalnızca 5,3 mm kalınlığı ve 509 gram ağırlığıyla adındaki “Air” takısının hakkını veriyor. 12 inç gibi büyük bir ekrana rağmen bu tableti yanınızda taşımak oldukça kolay. Çantanızda ek yük hissetmeden okula, ofise, kafeye ve dilediğiniz her yere götürebilirsiniz.

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Bu hafifliğin arkasında HUAWEI’nin geliştirdiği gövde mimarisi bulunuyor. İç destek braketini ortadan kaldıran ters OLED ekran düzeninde ekran katmanı doğrudan cihazın yekpare metal gövdesine entegre ediliyor. HUAWEI, bu mimari sayesinde önceki nesle kıyasla 40 gramdan fazla ağırlık tasarrufu sağlandığını belirtiyor.

Arka kapakta ise doğal mika tozu içeren Pearlescent E-Coating kaplama kullanılmış. Gün ışığında tableti farklı açılara çevirdiğinizde yüzeydeki sedefli görünüm daha belirgin hale geliyor. Bulut Mavisi, Sakura Pembesi ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

HUAWEI MatePad Air, sadelik ve premium malzeme kalitesini birleştirerek oldukça şık bir görünüm sunuyor. Tabletin tasarımını epey beğendim. İnce yapısı özellikle kılıfsız kullanımda eli yormadan saatlerce tutmanıza yardımcı oluyor. İnce çerçeveleri önde sadece görüntüye odaklanmanızı sağlıyor.

M-Pencil Pro ve Klavyeli Kılıf

HUAWEI MatePad Air’ı M-Pencil Pro kalem ve klavyeli kılıf ile birlikte satın alabiliyorsunuz. M-Pencil Pro’yu HUAWEI’nin tepe modellerinde görmüştük. Bu modelde de M-Pencil Pro desteğinin bulunması önemli. Zira bu kalem ile birlikte not almanın ötesine geçerek tabletinizi dijital tuvale dönüştürebilir, ayrıca kalemin sunduğu sihirli kısayollar sayesinde tableti uzaktan kontrol aracı olarak kullanabilirsiniz.

Air Mouse özellikli kalem

Kalemin uç kısmına sıkıştırma hareketi yaptığınızda HUAWEI Notlar ve GoPaint’te radyal menü açılıyor. Bu menü üzerinden fırça veya farklı araçlara hızlı şekilde ulaşmak mümkün. Kalemi kendi ekseni etrafında döndürdüğünüzde ise GoPaint içerisindeki desteklenen fırçaların açısı ve hareketi değiştirilebiliyor.

WPS Sunum uygulamasında, kalemin uç kısmındaki bölgeyi aşağı ve yukarı kaydırma hareketleri yaparak uzaktan sayfa değiştirilebiliyor. Ayrıca kalemin tepesine dokunduğunuzda dilediğiniz bir uygulamanın açılması için kısayol oluşturulabiliyor.

Bu kısayollar, çizim yapan biri için fırça ayarını sürekli ekrandaki menüden değiştirmek yerine kalemi döndürerek kontrol edebilmek iş akışını hızlandırabilir. WPS Sunum’da kalemi uzaktan kumanda gibi kullanarak slaytlar arasında geçiş yapılabilir. Böylece sunum yapan kişi bilgisayarın veya tabletin yanında durmak zorunda kalmadan salonda dolaşabilir. Öğrenciler için özellikle proje sunumlarında işe yarayacaktır.

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MatePad Air’ın klavyeli kılıfı ise notebook klavyeleriyle benzer ölçüdeki tuş boyutlarıyla yazı yazmayı kolaylaştırıyor. Smart Magnetic Keyboard isimli bu klavye 1,5 mm tuş mesafesine sahip ve HUAWEI’ye özel NearLink teknolojisini kullanıyor. Ayrıca bilgisayarlardan alışık olduğumuz CTRL+C, CTRL+V, CTRL+Z gibi kısayollar sayesinde içerik üretimi sürecine hız kazandırıyor.

HUAWEI MatePad Air bilgisayar seviyesinde üretkenlik sunuyor

Tabletle içerik üretirken karşılaşılan temel sorunlardan biri, mobil uygulamaların masaüstü yazılımlar kadar kapsamlı olmaması ve çoklu görev özelliklerinin her zaman kullanışlı olmamasıdır. HUAWEI bu alanda önemli çözümler sunuyor.

WPS Office ve WPS AI

AppGallery’den indirebileceğiniz WPS Office uygulaması PC seviyesinde deneyim vaat ediyor. Microsoft Office programlarına alternatif olan bu uygulamada alışık olduğumuz tasarım ve ihtiyaç duyulabilecek pek çok özellik mevcut.

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Türkiye’deki kullanıcılara 1 yıl ücretsiz WPS AI kullanım hakkı sunuluyor. WPS AI üzerinden metin ve taslak oluşturma, belgeleri geliştirme, verileri analiz etme, grafik oluşturma, sunum taslağı hazırlama ve uzun PDF’leri özetleme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Örneğin toplantıdan önce size gönderilen 50 sayfalık bir raporu düşünelim. Belgenin tamamını okumak yerine WPS AI’dan raporu özetlemesini isteyebilir, ardından önemli başlıkları inceleyebilirsiniz. Bir başka senaryoda Excel benzeri bir tabloda bulunan satış verileri analiz edilip grafik haline getirilebilir. Öğrenciler ise uzun akademik dokümanları özetlemek veya bir sunum için başlangıç taslağı oluşturmak amacıyla bu özelliklerden faydalanabilir.

Yapay zekâyı PC deneyimiyle tablete taşıyan OpenMinis

HUAWEI MatePad Air'de yapay zekâyı farklı bir seviyede kullanmanın yollarından biri OpenMinis. Tabletlerde yapay zekâ çoğu zaman sohbetle sınırlı kalırken, AppGallery'den ücretsiz indirilebilen OpenMinis onu bir bilgisayardaki üretim asistanı gibi kullanmanızı sağlıyor. Kod yazmak, uygulama prototipi oluşturmak, web sitesi tasarlamak ya da poster hazırlamak gibi işler doğrudan tablette yapılabiliyor.

Farkı görmek için birkaç dakika yeterli. Testlerimizde sıfırdan bir uygulama yaklaşık 10 dakikada, bir web sitesi dakikada, bir poster ise birkaç dakikada hazırlandı. Süreler seçilen yapay zekâ modeline göre değişebilir. Bu yüzden OpenMinis özellikle yazılım, tasarım ve teknolojiyle ilgilenen öğrenciler, geliştiriciler ve içerik üreticileri için öne çıkıyor.

OpenMinis; Claude, GPT ve Gemini gibi modellerle, kullanıcının kendi hesabı üzerinden çalışıyor. Kısacası OpenMinis, MatePad Air'de yapay zekâyla üretim yapmayı bilgisayar seviyesine yaklaştırıyor.

Canlı Çoklu Görev

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Tabletin Canlı Çoklu Görev özelliği ise içerik üretim sürecinde hız kazandırıyor. Aynı anda birden fazla uygulamanın esnek bir biçimde çalıştırılmasına ve ekrandaki pencerelerin serbestçe boyutlandırılmasına imkan tanıyor. Örneğin ekranın sol tarafında YouTube üzerinden bir araştırma veya ders videosu izlenirken, sağ tarafında HUAWEI Notlar uygulamasında not alınabiliyor.

DonanımHaber için bir haber hazırlarken bir yandan tarayıcı, diğer yanda WPS Office uygulaması açıkken kaynaklara bakıp klavye ile hızlıca içerik oluşturabiliyorum. Tüm bu işlemleri yaparken herhangi bir yavaşlık veya takılma ile karşılaşmadım.

HUAWEI Notlar

Tablet bilgisayarlar için geliştirilen kapsamlı not uygulamaları genellikle paralı olarak sunulurken HUAWEI Notlar uygulaması bu tablette ücretsiz ve yüklü olarak geliyor. Uygulama tabletiniz, M-Pencil Pro ve klavye aksesuarıyla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Not tutmak için ihtiyaç duyulan pek çok araç mevcut. El yazısını metne dönüştürme ve matematik formüllerini çözme gibi akıllı özellikler bulunuyor. Ayrıca notların kapak görselleri ve sayfa tasarımları kişiselleştirilebiliyor. Çok sayıda not tutan kişilerin ilgili nota daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

GoPaint

MatePad Air’ın yalnızca ofis kullanımı için tasarlanmadığını en net gösteren özelliklerden biri GoPaint. HUAWEI’nin çizim ve animasyon uygulaması GoPaint içerisinde 150’den fazla hazır fırça ve 80’in üzerinde özelleştirilebilir fırça parametresi yer alıyor.

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3D Oil, Fluid ve Splatter gibi akıllı fırçalar farklı boya ve doku efektlerini dijital ortamda taklit ediyor. Ayrıca kare kare animasyon oluşturmak da mümkün.

Bir içerik üreticisi sosyal medya gönderisi için hazırladığı görselin üzerine doğrudan tablet üzerinden çizim yapabilir. Bir öğrenci ders notunun üzerine şema çizebilir. Çizimle ilgilenen bir kullanıcı ise daha kapsamlı bir illüstrasyon üzerinde çalışabilir.

Animasyon tarafı ise GoPaint’i klasik not alma uygulamalarından ayırıyor. Kullanıcı ilk kareyi çizdikten sonra yeni kareler oluşturarak hareketli bir içerik hazırlayabiliyor ve FPS değerini değiştirebiliyor.

3D Oil fırçası da özellikle dikkat çekici. Fırçanın boya kalınlığı, pigment, gölge ve ıslaklık gibi özellikleriyle oynayarak fiziksel yağlı boyaya benzer sonuçlar elde etmek mümkün.

GoPaint ile çizim yaparken PaperMatte ekranın kalemle sunduğu sürtünme hissi de deneyimin önemli bir parçası haline geliyor. Tuvale çizim yapıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Kalemin ekranda kontrolsüz bir şekilde kaymamasının sağladığı avantaj sayesinde ince detaylar eklerken daha hassas çizimler yapılabiliyor.

Performans

HUAWEI MatePad Air, Kirin T93C yonga setinden güç alıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı fiziksel RAM seçeneği yer alırken tüm modeller 256 GB depolama alanıyla geliyor. Önceki versiyonda 128 GB depolama alanı bulunuyordu, iki kat genişleme mevcut.

RAM Plus sanal bellek teknolojisi sayesinde depolama alanını kullanarak ek 8 GB sanal RAM takviyesi yapıyor. Aynı anda çok sayıda uygulama çalıştırdığınızda arka plana atılan uygulamaların canlı kalmasına yardımcı oluyor.

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Tabletin oyun performansına baktığımızda popüler oyunlarda 120 FPS, Genshin Impact ve Diablo Immortal gibi yüksek sistem isteyen oyunlarda ise 60 FPS akıcılıkla çalıştırabildiğini görüyorum. Yüksek FPS’lere ulaşabilen oyunlarda 144 Hz ekran sayesinde akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Cihazda yer alan Advanced 3D Heat Dissipation isimli soğutma sistemi, yoğun oyun seanslarında ve şarj esnasında oluşan ısıyı gövde yüzeyine dengeli yayarak elde tutuşu rahatsız edecek lokal ısınmaların önüne geçiyor. Sıcaklık problemi yaşamadan uzun süre oyun oynanabiliyor.

AppGallery

Tablete uygulamalar HUAWEI AppGallery mağazasından yükleniyor. Burada mağazadaki uygulamalara ek olarak Petal Search ile webdeki güvenilir APK’lar da listeleniyor. İhtiyaç duyulabilecek pek çok uygulamaya erişilebiliyor.

Microsoft 365, Teams, Zoom, Spotify ve Netflix gibi uygulamaların yanı sıra İşCep, Garanti BBVA gibi bankacılık uygulamaları ve e-Devlet uygulaması da mağazada mevcut.

Google uygulamaları ve Google Play Store için ise AppGallery’de arama bölümüne herhangi bir Google uygulamasının adını yazıp yükle seçeneğine basmanız yeterli. Sonrasında birkaç küçük dokunuşla tabletinize Google servisleri ekleniyor. Herhangi bir zahmete girmenize gerek kalmıyor.

Altı hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi

MatePad Air, 5,3 mm gibi oldukça ince bir gövdeye sahip olmasına rağmen ses tarafında da oldukça başarılı. Cihazda dört sürücülü bas ünitesine sahip 6 hoparlörlü crossover sistem bulunuyor. HUAWEI ayrıca 16 x 20 mm boyutlarında ultra ince ses modülleri geliştirdiğini belirtiyor. Bu sistemin avantajı özellikle film ve dizi izlerken net bir şekilde duyuluyor.

HUAWEI’nin laboratuvar verilerine göre iPad Air 7’ye kıyasla düşük frekans tepkisinde yüzde 167, ses yüksekliğinde ise yüzde 100 artış bulunuyor. Buradaki yüzde 167 değerinin doğrudan “bas gücü” olarak değil, düşük frekans tepkisindeki artış olduğunu belirtelim.

Gerçek kullanımda ise ses yüksekliği tarafındaki avantaj daha kolay fark edilebilirken fiziksel olarak ince bir tablet gövdesinden Bluetooth hoparlör seviyesinde bas beklememek gerekiyor.

10.100 mAh batarya ve 66W hızlı şarj

İnce tablet modellerinde küçük bataryalar kullanılırken MatePad Air içerisinde 10.100 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Offline video oynatmada 16 saate kadar, online video oynatmada ise yaklaşık 10 saat ekran süresi veriyor.

Tüm gün kullansanız dahi tabletin şarjını bitirmek mümkün değil. Sabah evden çıkarken tableti çantaya koyup gün içerisinde birkaç saat doküman düzenlemek, toplantıya katılmak, not almak, internette araştırma yapmak ve akşam eve dönerken film izlemek gibi bir kullanım senaryosunda piliniz halen bitmemiş oluyor.

66W SuperCharge Turbo hızlı şarj desteği ise bu büyük pilin kısa sürede dolmasını sağlıyor. 30 dakikada yüzde 42’ye kadar, 85 dakikada ise tam şarja ulaşıyor.

HUAWEI MatePad Air teknik özellikleri

Ekran : 12 inç 2.8K OLED PaperMatte ekran,2.800 x 1.840 piksel çözünürlük, 144 Hz'e kadar yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık, 2.000.000:1 kontrast oranı, P3 renk gamı

: 12 inç 2.8K OLED PaperMatte ekran,2.800 x 1.840 piksel çözünürlük, 144 Hz'e kadar yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık, 2.000.000:1 kontrast oranı, P3 renk gamı RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Boyutlar ve Ağırlık: 5,3 mm kalınlık,509 gram ağırlık

ve Ağırlık: 5,3 mm kalınlık,509 gram ağırlık Batarya : 10.100 mAh, 66W SuperCharge Turbo Hızlı Şarj

: 10.100 mAh, 66W SuperCharge Turbo Hızlı Şarj Hoparlör : 6 hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi, 4 sürücülü bas ünitesi

: 6 hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi, 4 sürücülü bas ünitesi PC seviyesinde WPS Office

Türkiye'ye özel 1 yıl WPS AI

Live-Multitask

GoPaint

HUAWEI M-Pencil Pro desteği

Smart Magnetic Keyboard desteği

HUAWEI MatePad Air kimler için?

HUAWEI MatePad Air; üniversite öğrencileri, freelancer’lar, mobil çalışan profesyoneller ve içerik üreticileri için tasarlanmış bir tablet. Klavye ve WPS Office ile iş akışlarını, M-Pencil Pro ve GoPaint ile not alma ve yaratıcı üretim süreçlerini destekliyor.

Buna karşılık profesyonel masaüstü yazılımlarına ihtiyaç duyan kullanıcıların satın alma öncesinde kullandıkları uygulamaların uyumluluğunu kontrol etmesi gerekiyor. M-Pencil Pro ve Smart Magnetic Keyboard’ın ayrıca satıldığını da hesaba katmak gerekiyor.

Sonuç: Hafif ama üretken

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HUAWEI MatePad Air, 5,3 mm kalınlığındaki 509 gramlık gövdesi, 2.8K OLED PaperMatte ekranı ve 10.100 mAh bataryasıyla taşınabilirliği merkeze alan bir tablet. Klavye, M-Pencil Pro, GoPaint, Live-Multitask ve WPS AI gibi özellikler ise cihazı günlük işlerden yaratıcı üretime kadar daha geniş bir kullanım alanına taşıyor.

Özellikle bilgisayarını her yere taşımak istemeyen ancak tabletin de yalnızca içerik tüketimiyle sınırlı kalmasını istemeyen kullanıcılar için MatePad Air, güçlü bir mobil çalışma alternatifi sunuyor.

HUAWEI MatePad Air için lansmana özel fırsatlar

HUAWEI MatePad Air 42.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ön ödeme dönemi 28 Eylül-6 Ekim, ödeme tamamlama dönemi ise 6-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kampanya kapsamında 299 TL depozito ödemesi 2.999 TL olarak kullanılabiliyor.

Ürünle birlikte 25.000 TL değerinde HUAWEI Güvence Paketi sunuluyor. Paket; ekran, sıvı, arka kapak ve kamera hasarlarına yönelik ücretsiz onarım hizmetlerinin yanı sıra, pil kapasitesinin yüzde 85’in altına düşmesi durumunda ücretsiz pil değişimini kapsıyor. Hizmetler, ilgili koşullar ve geçerlilik süreleri kapsamında bir kez kullanılabiliyor.

HUAWEI Deneyim Mağazasına özel olarak ayrıca 11.999 TL değerinde Glide Klavye, 6.999 TL değerinde M-Pencil Pro, 1.299 TL değerinde Bluetooth Mouse ve 4.899 TL değerinde WPS AI üyeliği hediye ediliyor. HUAWEI MatePad Air, 14.333 TL x 3 aydan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Satın almak için tıklayın: Huawei MatePad Air

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Yeni HUAWEI MatePad Air inceleme: 5,3 mm incelikte üretkenlik

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