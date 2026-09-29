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    Yeni HUAWEI MatePad Air neler sunuyor? PaperMatte Ekran!

    Yeni HUAWEI MatePad Air inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu tablet sadece tüketmek için değil; çalışmak, çizim yapmak ve günlük işlerinizi daha mobil bir şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş.

    Bu videoda HUAWEI'nin yeni nesil tabletlerinden HUAWEI MatePad Air modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hafif ve ince tasarımından OLED ekranına, 144 Hz yenileme hızından PaperMatte ekran teknolojisine, WPS AI özelliklerinden GoPaint ve M-Pencil Pro deneyimine kadar tabletin sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Özellikle taşınabilirlik anlamında avantajlara sahip olan bu ürünü sizler nasıl buldunuz? İyi seyirler! 

    SPONSORLU İÇERİK!

    • 00:00 Giriş
    • 00:17 Tasarım ve Taşınabilirlik
    • 01:39 12 İnç OLED PaperMatte Ekran
    • 02:31 PaperMatte Ekran Deneyimi ve Yansıma Performansı
    • 03:21 144 Hz Ekran ve Akıcılık
    • 04:08 Bilgisayar Seviyesinde Üretkenlik
    • 04:57 Klavye ve Çoklu Görev Özellikleri
    • 06:21 Isı Yönetimi ve Performans
    • 06:46 Teknik Özellikler ve Oyun Performansı
    • 07:21 GoPaint ve Yaratıcılık Özellikleri
    • 07:37 M-Pencil Pro Deneyimi
    • 08:42 6 Hoparlörlü Ses Sistemi
    • 09:17 10.100 mAh Batarya ve Şarj
    • 10:36 AppGallery ve Google Uygulamaları
    • 11:22 Kamera Performansı
    • 12:08 Sonuç ve Değerlendirme
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