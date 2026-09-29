Yeni HUAWEI MatePad Air neler sunuyor? PaperMatte Ekran!

Yeni HUAWEI MatePad Air inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu tablet sadece tüketmek için değil; çalışmak, çizim yapmak ve günlük işlerinizi daha mobil bir şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş.

Bu videoda HUAWEI'nin yeni nesil tabletlerinden HUAWEI MatePad Air modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hafif ve ince tasarımından OLED ekranına, 144 Hz yenileme hızından PaperMatte ekran teknolojisine, WPS AI özelliklerinden GoPaint ve M-Pencil Pro deneyimine kadar tabletin sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Özellikle taşınabilirlik anlamında avantajlara sahip olan bu ürünü sizler nasıl buldunuz? İyi seyirler!

00:00 Giriş

Giriş 00:17 Tasarım ve Taşınabilirlik

Tasarım ve Taşınabilirlik 01:39 12 İnç OLED PaperMatte Ekran

12 İnç OLED PaperMatte Ekran 02:31 PaperMatte Ekran Deneyimi ve Yansıma Performansı

PaperMatte Ekran Deneyimi ve Yansıma Performansı 03:21 144 Hz Ekran ve Akıcılık

144 Hz Ekran ve Akıcılık 04:08 Bilgisayar Seviyesinde Üretkenlik

Bilgisayar Seviyesinde Üretkenlik 04:57 Klavye ve Çoklu Görev Özellikleri

Klavye ve Çoklu Görev Özellikleri 06:21 Isı Yönetimi ve Performans

Isı Yönetimi ve Performans 06:46 Teknik Özellikler ve Oyun Performansı

Teknik Özellikler ve Oyun Performansı 07:21 GoPaint ve Yaratıcılık Özellikleri

GoPaint ve Yaratıcılık Özellikleri 07:37 M-Pencil Pro Deneyimi

M-Pencil Pro Deneyimi 08:42 6 Hoparlörlü Ses Sistemi

6 Hoparlörlü Ses Sistemi 09:17 10.100 mAh Batarya ve Şarj

10.100 mAh Batarya ve Şarj 10:36 AppGallery ve Google Uygulamaları

AppGallery ve Google Uygulamaları 11:22 Kamera Performansı

Kamera Performansı 12:08 Sonuç ve Değerlendirme

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