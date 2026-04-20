Yeni HUDIMM DDR5 standardı test edildi: Hız kaybı büyük

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında artan maliyetler üreticileri yeni çözümler aramaya iterken, son dönemde Intel'den gelecek HUDIMM yaklaşımı merak konusu olmuştu. DDR5 tarafında geliştirilen HUDIMM yaklaşımı, daha ucuz RAM üretimini mümkün kılmayı hedefliyor. Son olarak yeni standarda ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Ucuz RAM dönemi başlıyor mu, yoksa risk mi?

Kaçıranlar için Intel ve iş ortakları tarafından geliştirilen HUDIMM (Half-UDIMM), standart DDR5 belleklerin mimarisini sadeleştirerek maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Geleneksel DDR5 modüllerde bulunan çift 32-bit kanal yerine tek 32-bit kanal kullanılması, üretim sürecinde daha az bileşenle daha ucuz modüller üretilebilmesini sağlıyor.

İlk etapta 8 GB ve 12 GB kapasite seçenekleriyle gelmesi beklenen HUDIMM modüller, teoride özellikle bütçe dostu sistemler için alternatif oluşturabilir. Ayrıca standart UDIMM modüllerle birlikte kullanılabilmesi de esneklik açısından önemli bir avantaj gibi görünüyor. Ancak pratikte tablo pek parlak değil. Yapılan testlerde, HUDIMM’e dönüştürülen bellek modüllerinin bant genişliğinde ciddi düşüş yaşandığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin standart bir DDR5 UDIMM modülü yaklaşık 60 GB/s seviyesinde okuma hızına ulaşırken, HUDIMM'e dönüştürülen versiyonda bu değer yaklaşık 30 GB/s seviyesine kadar geriliyor.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde daha yüksek kapasiteli modüllerde de bant genişliğinin neredeyse yarıya indiği dikkat çekiyor. Gecikme sürelerinde büyük bir değişim olmasa da, özellikle oyun ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda bu farkın hissedilir düzeyde.

DDR4 bile daha mantıklı olabilir

Ortaya çıkan sonuçlar, HUDIMM'in bazı senaryolarda beklenenden daha zayıf kalabileceğini doğruluyor. Hatta tek kanal çalışan standart bir DDR5 UDIMM, çift kanal HUDIMM yapılandırmasından daha iyi performans sunabilir. Bu da bazı kullanıcılar için DDR4 platformunun bile daha mantıklı bir seçenek olarak kalabileceği anlamına geliyor.

HUDIMM'in kaderini belirleyecek en kritik unsur ise fiyatlandırma olacak. Eğer bu yeni modüller gerçekten ciddi şekilde daha ucuz olmazsa, performans kaybı nedeniyle kullanıcılar tarafından benimsenmesi oldukça zor.

