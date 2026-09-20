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    Yeni nesil Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Daha kaslı SUV kimliğine kavuşuyor

    Hyundai yeni Bayon modelinin tasarım detaylarını parça parça gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Paylaşılan son tanıtım görselleri, aracın tasarımına dair yeni detayları ortaya çıkardı.

    Yeni Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Artık daha kaslı Tam Boyutta Gör
    Hyundai yeni nesil Bayon'un dış tasarımını kademeli olarak sergilemeye devam ediyor. Son görüntüler Hindistan'dan geldi. Paylaşılan en son ipucu görsellerinde aracın üretim versiyonuna ait farları, arka lambaları ve jant tasarımları gösterildi. Ancak motor seçenekleri, gövde boyutları ve fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.
    Yeni Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Artık daha kaslı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin ön bölümünde H-Edge adı verilen karakteristik LED gündüz farları ve tamponun alt hizasına entegre edilen ana farlardan oluşan bölünmüş bir aydınlatma düzeni yer alıyor. Yan profilde çift tonlu alaşım jantlar, kalın ve koyu renkli çamurluk kaplamaları ile kapılarda belirginleşen keskin çizgi hatları araca dinamik bir görünüm kazandırmış durumda. Daha yüksek gövde yapısı, belirgin omuz çizgisi ve güçlü çamurluk tasarımı ise Bayon'un daha kaslı bir SUV karakterine bürünmesini sağlıyor.
    Yeni Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Artık daha kaslı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta ise yine ters "L" formuna sahip ince LED stop lambaları dikkat çekerken, aydınlatmalar koyu renkli bir şeritle birbirine bağlanıyor. Ayrıca cam sileceği ve kısmen karartılmış C sütunu detayları da göze çarpan detaylar arasında. Hyundai tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni Bayon'un tasarımı, markanın gelişen "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) felsefesine dayanıyor.

    Yeni Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Artık daha kaslı Tam Boyutta Gör

    Teknik detaylar gizemini koruyor

    Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Merkezi Direktörü Simon Loasby yaptığı değerlendirmede yontulmuş kaput çizgisi, güçlü çamurluk hacimleri ve özgün "H-Edge" aydınlatma imzasının araca belirgin bir duruş kazandırdığını belirtti. Loasby, bu tasarım unsurlarının Bayon'a modern, dinamik ve kendine özgü bir karakter kattığını söylüyor.

    Yeni Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Artık daha kaslı Tam Boyutta Gör
    Tasarım detayları paylaşılmış olsa da Hyundai, aracın teknik özelliklerini henüz resmi olarak açıklamadı. Avrupa için geliştirilen yeni nesil Bayon ise Güney Kore ve Arktik bölgedeki kış testlerinde hibrit motorlu prototiplerle görüntülenmişti. Modelin hafif hibrit (MHEV / 48V) ve tam hibrit (HEV) seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.hyundai.com/in/en/find-a-car/bayon/highlights https://www.instagram.com/hyundaiindia/
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