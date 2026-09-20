Yeni nesil Hyundai Bayon'dan taze görüntüler geldi: Daha kaslı SUV kimliğine kavuşuyor

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Hyundai yeni nesil Bayon'un
dış tasarımını kademeli olarak sergilemeye devam ediyor. Son görüntüler Hindistan'dan geldi. Paylaşılan en son ipucu görsellerinde aracın üretim versiyonuna ait farları, arka lambaları ve jant tasarımları gösterildi. Ancak motor seçenekleri, gövde boyutları ve fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Tam Boyutta Gör
Yeni modelin ön bölümünde
H-Edge adı verilen karakteristik LED gündüz farları ve tamponun alt hizasına entegre edilen ana farlardan oluşan bölünmüş bir aydınlatma düzeni yer alıyor. Yan profilde çift tonlu alaşım jantlar, kalın ve koyu renkli çamurluk kaplamaları ile kapılarda belirginleşen keskin çizgi hatları araca dinamik bir görünüm kazandırmış durumda. Daha yüksek gövde yapısı, belirgin omuz çizgisi ve güçlü çamurluk tasarımı ise Bayon'un daha kaslı bir SUV karakterine bürünmesini sağlıyor.
Tam Boyutta Gör
Arka tarafta ise yine ters "L" formuna sahip
ince LED stop lambaları dikkat çekerken, aydınlatmalar koyu renkli bir şeritle birbirine bağlanıyor. Ayrıca cam sileceği ve kısmen karartılmış C sütunu detayları da göze çarpan detaylar arasında. Hyundai tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni Bayon'un tasarımı, markanın gelişen " Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) felsefesine dayanıyor.
Tam Boyutta Gör
Teknik detaylar gizemini koruyor
Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tasarım Merkezi Direktörü
Simon Loasby yaptığı değerlendirmede yontulmuş kaput çizgisi, güçlü çamurluk hacimleri ve özgün "H-Edge" aydınlatma imzasının araca belirgin bir duruş kazandırdığını belirtti. Loasby, bu tasarım unsurlarının Bayon'a modern, dinamik ve kendine özgü bir karakter kattığını söylüyor.
Tam Boyutta Gör
Tasarım detayları paylaşılmış olsa da Hyundai, aracın
teknik özelliklerini henüz resmi olarak açıklamadı. Avrupa için geliştirilen yeni nesil Bayon ise Güney Kore ve Arktik bölgedeki kış testlerinde hibrit motorlu prototiplerle görüntülenmişti. Modelin hafif hibrit (MHEV / 48V) ve tam hibrit (HEV) seçenekleriyle sunulması bekleniyor.
Kaynakça
https://www.hyundai.com/in/en/find-a-car/bayon/highlights
https://www.instagram.com/hyundaiindia/
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: