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Oynat Yeni Hyundai Elantra, yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçeneğiyle resmi olarak tanıtıldı. Sekizinci nesil sedan, büyüyen boyutlarıyla daha geniş bir kabin sunuyor. Araçta 157 beygir güç üreten 1,6 litrelik hibrit motor ve yapay zeka destekli Pleos Connect multimedya sistemi öne çıkıyor. Ayrıca sürücü odaklı iç mekanda fiziksel tuşlar korunurken, gelişmiş güvenlik sistemleri dikkat çekiyor. Yeni Elantra'nın, 2027 yılının başında tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hyundai, sekizinci nesil Elantra’nın küresel tanıtımını Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi. Kore’de Avante adıyla satılan ve daha önce siz değerli okurlarımıza aktardığımız sedan; yeni tasarım, daha geniş kabin ve Pleos Connect multimedya sistemiyle geliyor. Motor seçenekleri arasında benzinli ve hibrit üniteler bulunuyor.

Markanın “Art of Steel” tasarım dilini benimseyen yeni Elantra’da belirgin çamurluklar, keskin gövde çizgileri ve gömülü kapı kolları kullanılmış. Öndeki yatay gündüz farlarına arkada dikey stoplar eşlik ediyor. Jant seçenekleri ise 18 inçe kadar çıkıyor.

Elantra’nın boyutları da büyümüş. Kuzey Amerika versiyonu 4.795 mm, diğer pazarlardaki versiyonu 4.765 mm uzunluğunda. Genişlik 1.855 mm’ye, aks mesafesi 2.750 mm’ye ulaşmış. Önceki nesle göre 30 mm uzayan aks mesafesine, arka sırada 29 mm daha fazla diz mesafesi eşlik ediyor. Bagaj hacmi benzinlide 479, hibritte 467 litre olarak açıklanıyor.

Kabinin merkezinde 12,9 inçlik Pleos Connect ekranı bulunuyor. Bazı pazarlarda ve üst hibrit donanımlarda 14,6 inçlik ekran da sunulacak. Sürücünün önünde ince bir bilgi ekranı yer alırken temel işlevler için fiziksel tuşlar korunmuş.

Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect, uzaktan yazılım güncellemelerini ve uygulama indirmeyi destekliyor. Gleo AI adlı sesli asistan ise doğal konuşmaları anlayarak araç işlevlerini kontrol etmeyi ve hedef aramayı kolaylaştırıyor. Donanım seçenekleri arasında çift kablosuz şarj alanı, 100 W destekli USB-C bağlantıları, dijital anahtar ve Bang & Olufsen ses sistemi de var.

Motor tarafında 1,6 litre hibrit sistem, toplam 157 beygir güç üretiyor ve altı ileri çift kavramalı şanzımanla çalışıyor. Fren enerjisi geri kazanımı ve yol koşullarını önceden değerlendirerek enerji kullanımını düzenleyen kontrol sistemi de geliştirilmiş. Stay Mode ise park halindeyken klima, ses sistemi ve aydınlatmayı çalıştırırken benzinli motorun gereksiz yere devreye girmesini azaltıyor.

Diğer seçenek olan 2,0 litre benzinli motor 149 beygir güç üretiyor ve IVT şanzımanla eşleştiriliyor.

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SmartSense kapsamında otomatik acil frenleme, şerit takip, kör nokta çarpışma önleme ve park destekleri sunuluyor. Güvenlik donanımlarının kapsamı da pazara göre farklılaşıyor.

Kore’de Ağustos 2026’da satışa çıkan yeni nesil, 2027’nin başında Kuzey Amerika dahil küresel pazarlara ulaşacak.

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Yeni Hyundai Elantra tanıtıldı: 157 beygirlik hibrit motor

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