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    Yeni Hyundai i20 Brezilya'da tanıtıldı: Tasarımda büyük değişim!

    Hyundai yeni nesil i20'yi tanıttı. Daha büyük boyutlar, SUV esintili tasarım, çift 12.3 inç ekran ve gelecekte gelecek Avrupa versiyonuna dair ilk detaylar dikkat çekiyor.

    Hyundai, Brezilya'da yeni nesil i20'yi tanıttı. Marka, burada gösterilen modelin gelecekte satışa çıkacak küresel i20'nin ön gösterimi olduğunu doğrularken, Avrupa versiyonunun aynı altyapıyı kullanmasına rağmen tasarım, motor seçenekleri, iç mekân düzeni ve süspansiyon ayarları açısından farklılaşacağını açıkladı.

    Yeni Hyundai i20'de crossover karakteri

    Yeni Hyundai i20 ortaya çıktı! Hatchback'ten mini SUV'a dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni i20, geleneksel hatchback görünümünden uzaklaşarak crossover karakterine yaklaşan tasarımıyla dikkat çekiyor. Hyundai'nin yeni tasarım dilini benimseyen model; plastik gövde korumaları, yükseltilmiş görünümü, siyah sütunları ve düz tavan çizgisiyle adeta küçültülmüş bir SUV izlenimi veriyor. Tasarım anlamında markanın Creta modelini andıran otomobil, aynı zamanda gelecekteki Hyundai modellerine de ışık tutuyor.

    Ön bölümde geniş bir ızgara, boydan boya uzanan LED gündüz farları ve yatay Y formundaki ışık imzası yer alıyor. Kaslı yan profil, yükselen omuz çizgisi ve üst donanım seviyesinde sunulan 17 inç elmas kesim alaşım jantlar da aracın dikkat çeken detayları arasında bulunuyor.

    Yeni nesil i20'nin aks mesafesi 2.580 mm olarak açıklanırken bu ölçü Avrupa'daki mevcut i20 ile aynı seviyede. Buna karşın otomobil büyüyen boyutlarıyla 4.130 mm uzunluğa ve 1.505 mm yüksekliğe ulaşıyor.

    Kabinde teknoloji seviyesi artmış

    Yeni Hyundai i20 ortaya çıktı! Hatchback'ten mini SUV'a dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Kabinde ise teknoloji seviyesi önemli ölçüde artırılmış. Bağımsız tasarımlı dijital kokpitte iki adet 12,3 inç ekran görev yapıyor. Hyundai, dokunmatik ekranların yaygınlaşmasına rağmen fiziksel düğmelerden vazgeçmemiş. Direksiyon ve orta konsolda çok sayıda fiziksel kontrol birimi yer alırken, havalandırma kanalları arasına bağımsız klima paneli konumlandırılmış. Görsellerdeki Ultimate donanım seviyesinde çift renkli sentetik deri döşeme de dikkat çekiyor.

    Brezilya pazarı için hazırlanan modelde herhangi bir elektrifikasyon bulunmuyor. Giriş seviyesinde benzin veya etanol ile çalışabilen atmosferik 1.0 litrelik üç silindirli motor görev yapıyor. Bu motor 79 beygire kadar güç üretebilirken, turbo beslemeli 1.0 litrelik seçenek ise 113 beygir güç sunuyor. Her iki motor da manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor ve gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

    Yeni i20, Brezilya'daki Piracicaba fabrikasında üretilecek. Fiyatlar giriş seviyesinde yaklaşık 19.800 dolardan başlarken, turbo motorlu ve otomatik şanzımanlı en üst versiyonun fiyatı yaklaşık 27.700 dolara ulaşıyor.

    Yeni Hyundai i20 ortaya çıktı! Hatchback'ten mini SUV'a dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa tarafında ise mevcut üçüncü nesil i20'nin üretimi sürüyor. Ülkemizde üretilen model 2020 yılında tanıtılmış ve 2023'te makyaj operasyonundan geçmişti. Yeni nesil Avrupalı i20'nin ise 2026 sonu veya 2027 yılında sahneye çıkması bekleniyor.

    Avrupa versiyonunun Brezilya'daki modelle aynı platformu kullanacağı ancak hafif hibrit motor seçenekleriyle geleceği ifade ediliyor. Ayrıca süspansiyon sistemi Avrupa yollarına göre yeniden ayarlanacak ve iç-dış tasarımda bölgesel farklılıklar bulunacak.

    Sportif karakter arayan kullanıcılar için N Line versiyonunun sunulması beklenirken, Hyundai'nin performans odaklı i20 N modelini de daha güçlü kendi kendini şarj eden hibrit bir sistemle geri getirebileceği konuşuluyor.

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