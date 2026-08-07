Yeni Hyundai Ioniq 6 Türkiye'de! Bir iyi bir de kötü haber var...

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Makyajlı Hyundai Ioniq 6 Türkiye’de! Yenilenen tasarımı, güncellenen teknolojileri ve dikkat çeken detaylarıyla yeni Ioniq 6’yı lansmanda yerinde inceledik. Tüm detaylar bu videoda!

Hyundai’nin sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken elektrikli modeli Ioniq 6, makyajlı versiyonuyla Türkiye pazarına giriş yaptı! Biz de araç ayağının tozuyla Türkiye lansmanındaydık ve sizin için sıcağı sıcağına ayrıntılı bir ön inceleme videosu hazırladık.

Tasarımındaki radikal dokunuşlar, kabin içindeki malzeme ve teknoloji güncellemeleri ile sürüş menziline dair tüm ilk izlenimlerimizi bu videoda paylaşıyoruz.

Siz makyajlı Hyundai Ioniq 6’nın yeni yüzünü nasıl buldunuz? Eski tasarımına göre daha mı iyi olmuş yoksa önceki hali mi daha karakterliydi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz!

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