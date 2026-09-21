Yeni Hyundai Tucson, Kore'de tüm detaylarıyla tanıtıldı: Sınıfında standartları belirleyecek

1.6 turbo benzinli ve 1.6 turbo hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak olan yeni Tucson’un resmi satış fiyatları Ekim ayında açıklanacak.
Yeni Hyundai Tucson özellikleri
Daha dikkat çekici olan kısım ise boyutlar büyümesine rağmen hava direncinin düşürülmesi oldu. Aktif ön ızgara kapakları, arka spoyler ve tampon altı yönlendiricileri sayesinde katsayı 0.33’ten 0.30’a indirildi.
Tucson'daki 1.6 litre turbo benzinli motor, 13 beygir artışla 193 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorda çift kavrama rafa kaldırılarak çok daha pürüzsüz vites geçişleri sunan 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçildi.
Yeni Tucson'da sürüş konforunu artırmak için ön/arka süspansiyon bağlantı noktaları güçlendirildi ve kabin içi gürültüyü azaltmak için motor takozları, ön cam kalınlıkları ile kokpitteki ses yalıtım malzemeleri yenilendi.
Yeni Tucson, güvenlik tarafında da dikkat çekiyor. Olası bir kaza anında aracın ana gücü veya akü bağlantısı kopsa dahi, yedek güç ünitesi devreye girerek kapı kilitlerinin açılmasını ve yolcuların araçtan hızlıca tahliye edilmesini sağlıyor.
Ayrıca araç, düşük hızda fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basılması durumunda motor gücünü kesip otomatik olarak frenliyor.
Gleo AI yapay zeka ve 17 inçlik dev ekran
Hyundai’nin Pleos Connect dijital mimarisini kullanan Tucson; büyük dil modellerine (LLM) dayalı Gleo AI adında sesli asistanla geliyor. Bu asistan sadece araç içi komutları değil, seyahat rotası önerilerini ve doğal sohbetleri de anlayabiliyor.
Kokpitte 17 inç veya 12.9 inçlik dev dokunmatik ekranlar sunulurken, Bang & Olufsen ses sistemi, 100W hızlı USB şarj noktaları ve çift kablosuz şarj alanı günlük kullanımı kolaylaştırıyor.
Doğada vakit geçirmeyi sevenler için bazı pazarlarda sunulan özel arazi tamponları ve karter koruması içeren XRT donanım paketi de 8 farklı gövde rengi seçeneğiyle listede kalmaya devam ediyor.
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