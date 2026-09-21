Yeni Hyundai Tucson, Kore'de tüm detaylarıyla tanıtıldı: Sınıfında standartları belirleyecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, tam 6 yıl aradan sonra kompakt SUV pazarındaki efsane modeli Tucson’un 5. neslini Kore’de resmi olarak tanıttı. Markanın "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adını verdiği yeni tasarım diliyle şekillenen araç; uzayan boyu, aerodinamik iyileştirmeleri ve segmentinde ilk kez sunulan güvenlik teknolojileriyle rüzgar estirmeye geliyor.

1.6 turbo benzinli ve 1.6 turbo hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak olan yeni Tucson’un resmi satış fiyatları Ekim ayında açıklanacak.

Yeni Hyundai Tucson özellikleri

Tam Boyutta Gör Selefine kıyasla 60 mm daha uzun, 40 mm daha geniş ve aks mesafesi 30 mm artırılan araç, arka koltuktaki yolculara 29 mm artışla 1.031 mm baş mesafesi sunuyor. Biniş ve inişleri kolaylaştırmak için arka kapı açılma açısı da 73 dereceden 83 dereceye çıkarılmış.

28 bin euroluk elektrikli Volkswagen ID. Cross seri üretime girdi 3 sa. önce eklendi

Daha dikkat çekici olan kısım ise boyutlar büyümesine rağmen hava direncinin düşürülmesi oldu. Aktif ön ızgara kapakları, arka spoyler ve tampon altı yönlendiricileri sayesinde katsayı 0.33’ten 0.30’a indirildi.

Tucson'daki 1.6 litre turbo benzinli motor, 13 beygir artışla 193 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorda çift kavrama rafa kaldırılarak çok daha pürüzsüz vites geçişleri sunan 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçildi.

Tam Boyutta Gör 1.6 litre turbo hibrit seçeneği ise yeni nesil hibrit sistem sayesinde 245 PS toplam güç ve 5.8 lt/100 km karma yakıt tüketimi vadediyor. Araç sabit dururken klima ve multimedyayı elektrikli araç gibi çalıştıran "Stay Mode" ve yavaşlama noktalarını önceden tahmin eden "Süzülme Asistanı" da sisteme eklendi.

Yeni Tucson'da sürüş konforunu artırmak için ön/arka süspansiyon bağlantı noktaları güçlendirildi ve kabin içi gürültüyü azaltmak için motor takozları, ön cam kalınlıkları ile kokpitteki ses yalıtım malzemeleri yenilendi.

Yeni Tucson, güvenlik tarafında da dikkat çekiyor. Olası bir kaza anında aracın ana gücü veya akü bağlantısı kopsa dahi, yedek güç ünitesi devreye girerek kapı kilitlerinin açılmasını ve yolcuların araçtan hızlıca tahliye edilmesini sağlıyor.

Ayrıca araç, düşük hızda fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basılması durumunda motor gücünü kesip otomatik olarak frenliyor.

Tam Boyutta Gör Tucson, dar alanlara girerken izlenen rotayı hafızaya alıp geri vitese takıldığında direksiyonu kendi kumanda ederek alanı terk ediyor. Ayrıca ekran üzerinden aracın altındaki zemini gösteren "Şeffaf/Zemin Görünümü" teknolojisi de araçta yer alıyor.

Gleo AI yapay zeka ve 17 inçlik dev ekran

Hyundai’nin Pleos Connect dijital mimarisini kullanan Tucson; büyük dil modellerine (LLM) dayalı Gleo AI adında sesli asistanla geliyor. Bu asistan sadece araç içi komutları değil, seyahat rotası önerilerini ve doğal sohbetleri de anlayabiliyor.

Kokpitte 17 inç veya 12.9 inçlik dev dokunmatik ekranlar sunulurken, Bang & Olufsen ses sistemi, 100W hızlı USB şarj noktaları ve çift kablosuz şarj alanı günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Doğada vakit geçirmeyi sevenler için bazı pazarlarda sunulan özel arazi tamponları ve karter koruması içeren XRT donanım paketi de 8 farklı gövde rengi seçeneğiyle listede kalmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Hyundai Tucson, Kore'de tüm detaylarıyla tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: