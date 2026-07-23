Yeni Hyundai Tucson sızdırıldı: Kabinde dev ekran

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Tam Boyutta Gör Hyundai’nin kompakt SUV segmentindeki en popüler temsilcisi Tucson, tamamen yenilenen nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Güney Kore’deki Namyang Ar-Ge merkezi yakınlarında kamuflajlı olarak test edilirken yakalanan yeni nesil Tucson, dış gövdesindeki gizemini korusa da iç mekânını ilk kez tamamen açıkta bıraktı.

Yayınlanan casus görüntüler, popüler SUV’un hem boyut anlamında sınıf atlayacağını hem de kabin teknolojisinde devrimsel bir değişime gittiğini gösteriyor.

C-SUV sınırlarını zorluyor

Park halindeyken bir önceki nesil Kia Sorento’nun yanında görüntülenen yeni Tucson, gözle görülür bir boyut artışı yaşandığını kanıtlıyor. Mevcut Tucson yaklaşık 4.5 metre uzunluğa sahipken, Sorento 4.8 metre seviyesinde bulunuyordu.

Yeni nesil Tucson'un uzatılan aks mesafesi ve büyüyen gövdesi, arka koltukta devasa bir diz mesafesi ve çok daha geniş bir bagaj hacmi sunacağının işaretini veriyor.

Kabinde devrim: Pleos eğlence sistemi ve fiziksel tuşlar

Dış tasarımdaki kutu formu ve çılgın LED aydınlatmalar kamuflaj altında saklansa da kabin neredeyse tamamen gözler önüne serildi.

İç mekândaki en büyük değişim konsolun merkezine yerleştirilen devasa Pleos multimedya ekranı oluyor. Elantra’daki 14.6 inçlik opsiyonel ekrandan bile daha büyük duran bu tablet formundaki yapı, Hyundai'nin en üst düzey modelleriyle yarışır nitelikte.

Ancak en sevindirici detay; Hyundai'nin dokunmatik çılgınlığına kapılmayıp ekranın altına fiziksel klima ve medya kumandalarını yerleştirmesi oldu. Sürücü tarafında ise Elantra ve Grandeur modellerinden tanıdığımız bağımsız dijital gösterge paneli yer alıyor.

Sürpriz detay: Geleneksel vites kolu geri mi dönüyor?

Tam Boyutta Gör İç mekândaki en şaşırtıcı detay ise orta konsolda yer alan klasik, kalın vites kolu oldu. Mevcut Tucson modellerinde vites işlemlerinin butonlarla veya direksiyon arkasındaki kumanda koluyla yapıldığı düşünüldüğünde, prototipteki bu geleneksel vites kolu merak uyandırdı. Bu kurulumun giriş seviyesi paketlere mi özel olduğu yoksa test aracına ait geçici bir çözüm mü olduğu henüz netlik kazanmış değil.

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Ayrıca kabinde çift kablosuz şarj ünitesi, geniş bardaklıklar, 60:40 oranında katlanan arka koltuklar ve yenilenen direksiyon simidi dikkat çekiyor.

Ne zaman yollara çıkacak?

Resmi tanıtımının önümüzdeki aylarda Güney Kore'de yapılması beklenen yeni Hyundai Tucson’un küresel pazarlara ve Türkiye'ye gelişi 2027 yılını bulacak. Hemen ardından ise platform kardeşi Kia Sportage’ın yenilenen versiyonu sahneye çıkacak.

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Yeni Hyundai Tucson sızdırıldı: Kabinde beklenmeyen detay!

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