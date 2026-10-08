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    Yeni iPad mini OLED ekranla geliyor ama üzücü bir detay var!

    Yeni iPad mini'nin Ekim ayı içinde tanıtılması bekleniyor. Asya'dan gelen haberlere göre iPad mini 8, ProMotion 120Hz ekran yerine 60Hz OLED ekranla gelecek!    

    oled ipad mini 60 hz ekran ile geliyor Tam Boyutta Gör
    OLED iPad mini, iPad Pro modelleriyle aynı ProMotion ekranı paylaşmayacak. Asya'dan gelen haberlere göre yeni iPad mini, ProMotion 120Hz ekran yerine 60Hz OLED ekranla gelecek.

    Apple'ın iPad Pro modelleri, ekranın yenileme hızını 10Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlayan (ProMotion olarak da bilinen) iki katmanlı düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) OLED panellere sahip. LTPS OLED paneller genellikle 60Hz, 90Hz veya 120Hz gibi sabit yenileme hızları sunuyor ve LTPO panellerden daha loş.

    Apple, 60Hz'den vazgeçmiyor!

    Önceki raporlar, iPad mini 8'in mevcut iPad mini 7'de kullanılan 60Hz LCD ekrandan daha yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı konusunda net değildi. iPhone 17'nin 120Hz ProMotion panel kullandığı göz önüne alındığında, insanlar ilk OLED ekranlı iPad mini'de de aynı panel teknolojisinin olacağını düşündü ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

    iPad mini 8 özellikleri nasıl olacak?

    Yeni iPad mini 8'in A20 Pro çipi ile gelmesi bekleniyor. Apple'ın en yeni A20 Pro çipi, TSMC'nin gelişmiş 2nm üretim süreciyle üretilmiş bir işlemci. Mevcut iPad mini'deki A17 Pro çipine kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha hızlı CPU performansı, yaklaşık 2.5 kat daha hızlı GPU performansı bekleniyor. A20 Pro ayrıca çift 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. A20 Pro işlemciyle birlikte yeni iPad mini, 12 GB RAM'e sahip olacak. Mevcut modelde 8 GB RAM bulunuyor. Bu, tabletin Siri AI özelliklerini destekleyeceği anlamına geliyor. Tabletin Apple'ın özel olarak tasarladığı, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğine sahip N1 çipi ile hücresel modelde Apple'ın özel olarak tasarladığı C1X veya C2 modem ile donatıldığı konuşuluyor.

    Tasarım tarafında, iPad mini 8’in mevcut modele kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yatay FaceTime kamera olacak; yani cihaz dik konumda tutulduğunda kamera üst çerçeve yerine sağ çerçevede olacak. Hoparlör delikleri olmayan ve üst çerçevede iPhone kulaklık benzeri bir hoparlöre sahip olabilecek yeniden tasarlanmış hoparlör sistemi, IP dereceli su geçirmezlik, beklenen diğer yenilikler arasında.

    Yeni iPad mini ne zaman tanıtılacak?

    Yeni iPad mini'nin Ekim ayı sonlarına doğru piyasaya sürülmesi, öncesinde Apple’ın yeni ev ürünlerini tanıtması bekleniyor.

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