Yeni iPad Mini, Apple'ın ilk suya dayanıklı tableti olmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Apple iPad mini için ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin tablet serisinde önemli bir tasarım değişikliğine hazırlandığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple, suya dayanıklı ilk iPad modelini bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planlıyor. Ekim ayında duyurulması beklenen yeni iPad mini'nin yalnızca dayanıklılık tarafında değil, ekran teknolojisi ve işlemci performansı açısından da kapsamlı yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Şirketin mevcut iPad modellerinin hiçbirinde resmi bir suya dayanıklılık sertifikası bulunmazken, yeni modelin bu alandaki ilk adımı temsil edebileceği değerlendiriliyor.

Titreşim tabanlı hoparlör sistemi iPad mini'yi nasıl değiştirecek?

Bugüne kadar Apple, iPad modellerinin sıvıyla temas etmesini önermiyor ve cihazlar için herhangi bir IP derecelendirmesi sunmuyor. İddialara göre yeni iPad mini, iPhone serisinde görülen koruma seviyesine yaklaşan bir gövde tasarımına sahip olacak. Böylece tabletin banyo, mutfak veya havuz kenarı gibi suyla temas ihtimalinin yüksek olduğu ortamlarda daha güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Ancak cihazın hangi IP sertifikasına sahip olacağı henüz bilinmiyor ve Apple tarafından bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Suya dayanıklılık hedefinin arkasındaki en dikkat çekici teknik değişiklik ise hoparlör sisteminde görülüyor. İddialara göre Apple, geleneksel hoparlör ızgaralarını ortadan kaldırabilecek titreşim tabanlı yeni bir akustik çözüm üzerinde çalışıyor. Bu sistemde ses, hoparlör deliklerinden değil, doğrudan tabletin kasasını oluşturan düz yüzeylerin titreştirilmesiyle üretiliyor. Böylece su ve tozun cihazın içine girmesine neden olabilecek en önemli açıklıklardan biri ortadan kaldırılmış oluyor.

Apple'ın bu teknoloji üzerinde uzun süredir çalıştığı da görülüyor. Şirketin 2014 yılında aldığı bir patentte, "mekanik olarak çalıştırılan panel akustik sistemi" adı verilen ve düz yüzeyleri ses üretmek amacıyla titreştiren bir tasarım anlatılmıştı. Aradan geçen yıllarda bu konseptin ticari bir üründe kullanılmaması dikkat çekerken, yeni iPad mini'nin söz konusu teknolojiyi kullanan ilk Apple cihazı olabileceği öne sürülüyor.

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Suya dayanıklılık dışında yeni iPad mini için gündeme gelen diğer önemli değişikliklerin başında OLED ekran yer alıyor. Samsung Display, cihaz için OLED panellerin seri üretimine Haziran ayında başlamıştı. Sızıntılara göreyse cihaz, 8,4 inç büyüklüğünde LTPS tabanlı ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel kullanacak. Bu nedenle ProMotion teknolojisinin yeni modelde de yer almayabileceği ifade ediliyor. Buna karşın OLED ekranın LCD panele göre daha yüksek kontrast, gerçek siyah seviyeleri ve daha verimli enerji tüketimi sunması bekleniyor.

İşlemci tarafında ise farklı kaynaklardan gelen bilgiler henüz ortak bir noktada buluşmuş değil. Apple tarafından yanlışlıkla yayımlandığı belirtilen bazı kodlar, cihazın iPhone Air'de kullanılan A19 Pro işlemcisine işaret ediyor. Buna karşılık macOS çekirdek hata ayıklama kitinde ortaya çıktığı öne sürülen başka veriler ise henüz tanıtılmamış A20 Pro yongasının kullanılabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle yeni iPad mini'nin hangi işlemciyle geleceği konusunda kesin bir sonuca ulaşılmış değil ve resmi tanıtımın bu belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor.

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Yeni iPad Mini, Apple'ın ilk suya dayanıklı tableti olabilir

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