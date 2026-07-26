Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni iPad Mini, Apple'ın ilk suya dayanıklı tableti olmaya hazırlanıyor

    iPad mini, suya dayanıklı tasarımıyla ilk kez resmi koruma sunmaya hazırlanıyor. OLED ekran, yeni çip ve yenilenen akustik sistemle dikkat çeken modelin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

    Yeni iPad Mini, Apple'ın ilk suya dayanıklı tableti olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple iPad mini için ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin tablet serisinde önemli bir tasarım değişikliğine hazırlandığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre Apple, suya dayanıklı ilk iPad modelini bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planlıyor. Ekim ayında duyurulması beklenen yeni iPad mini'nin yalnızca dayanıklılık tarafında değil, ekran teknolojisi ve işlemci performansı açısından da kapsamlı yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Şirketin mevcut iPad modellerinin hiçbirinde resmi bir suya dayanıklılık sertifikası bulunmazken, yeni modelin bu alandaki ilk adımı temsil edebileceği değerlendiriliyor.

    Titreşim tabanlı hoparlör sistemi iPad mini'yi nasıl değiştirecek?

    Bugüne kadar Apple, iPad modellerinin sıvıyla temas etmesini önermiyor ve cihazlar için herhangi bir IP derecelendirmesi sunmuyor. İddialara göre yeni iPad mini, iPhone serisinde görülen koruma seviyesine yaklaşan bir gövde tasarımına sahip olacak. Böylece tabletin banyo, mutfak veya havuz kenarı gibi suyla temas ihtimalinin yüksek olduğu ortamlarda daha güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Ancak cihazın hangi IP sertifikasına sahip olacağı henüz bilinmiyor ve Apple tarafından bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil.

    Suya dayanıklılık hedefinin arkasındaki en dikkat çekici teknik değişiklik ise hoparlör sisteminde görülüyor. İddialara göre Apple, geleneksel hoparlör ızgaralarını ortadan kaldırabilecek titreşim tabanlı yeni bir akustik çözüm üzerinde çalışıyor. Bu sistemde ses, hoparlör deliklerinden değil, doğrudan tabletin kasasını oluşturan düz yüzeylerin titreştirilmesiyle üretiliyor. Böylece su ve tozun cihazın içine girmesine neden olabilecek en önemli açıklıklardan biri ortadan kaldırılmış oluyor.

    Apple'ın bu teknoloji üzerinde uzun süredir çalıştığı da görülüyor. Şirketin 2014 yılında aldığı bir patentte, "mekanik olarak çalıştırılan panel akustik sistemi" adı verilen ve düz yüzeyleri ses üretmek amacıyla titreştiren bir tasarım anlatılmıştı. Aradan geçen yıllarda bu konseptin ticari bir üründe kullanılmaması dikkat çekerken, yeni iPad mini'nin söz konusu teknolojiyi kullanan ilk Apple cihazı olabileceği öne sürülüyor.

    Suya dayanıklılık dışında yeni iPad mini için gündeme gelen diğer önemli değişikliklerin başında OLED ekran yer alıyor. Samsung Display, cihaz için OLED panellerin seri üretimine Haziran ayında başlamıştı. Sızıntılara göreyse cihaz, 8,4 inç büyüklüğünde LTPS tabanlı ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel kullanacak. Bu nedenle ProMotion teknolojisinin yeni modelde de yer almayabileceği ifade ediliyor. Buna karşın OLED ekranın LCD panele göre daha yüksek kontrast, gerçek siyah seviyeleri ve daha verimli enerji tüketimi sunması bekleniyor.

    İşlemci tarafında ise farklı kaynaklardan gelen bilgiler henüz ortak bir noktada buluşmuş değil. Apple tarafından yanlışlıkla yayımlandığı belirtilen bazı kodlar, cihazın iPhone Air'de kullanılan A19 Pro işlemcisine işaret ediyor. Buna karşılık macOS çekirdek hata ayıklama kitinde ortaya çıktığı öne sürülen başka veriler ise henüz tanıtılmamış A20 Pro yongasının kullanılabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle yeni iPad mini'nin hangi işlemciyle geleceği konusunda kesin bir sonuca ulaşılmış değil ve resmi tanıtımın bu belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kalp stent taktıranların yorumları geri vites lambası ağır kusur mu milestone lastik nasıl valorant duo isimleri define bulanların sonu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum