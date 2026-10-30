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    Yeni iPad mini'nin performansı belli oldu: İşte Geekbench sonuçları

    Apple'ın OLED ekranlı ilk mini tablet modeli, iPad mini 8, tanıtımından birkaç gün sonra performans testi (benchmarking) platformunda görüldü. İşte Geekbench sonuçları:

    Yeni iPad mini performans testi Geekbench sonuçları Tam Boyutta Gör
    Yeni iPad mini, iPad Pro'yu geride bıraktı ancak tek çekirdek performansında. Cihazın 3.879 olan tek çekirdek puanı, M5 işlemcili 13 inç iPad Pro'nun elde ettiği 3.580 puandan yaklaşık %8 daha yüksek. Çoklu çekirdek performansında ise iPad Pro, 15.126 puanla iPad mini'nin 9.870 puanlık sonucuna kıyasla %53'lük bir farkla önde yer alıyor.

    Yeni iPad mini 12GB RAM ile geliyor

    Geekbench sonuçları, daha düşük yapılandırmaya sahip olan model. Listede yer alan A20 Pro işlemci, ikisi performans, üçü verimlilik odaklı olmak üzere toplam beş CPU çekirdeğine sahip ve performans çekirdekleri 4.93 GHz hızında çalışıyor. Apple'ın teknik özelliklerine göre bu yapılandırma, 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modellerde bulunuyor; yalnızca 512 GB'lık modelde altıncı bir çekirdek daha yer alıyor. Önceki nesille kıyaslandığında yeni iPad mini, tek çekirdek performansında %47, çok çekirdek performansında ise %39'luk bir artış gösteriyor. Tam altı çekirdekli çipe sahip iPhone 18 Pro Max ile karşılaştırıldığında ise tek çekirdek performansında yaklaşık %4, çok çekirdek performansında ise yaklaşık %14 geride kalıyor; yani eksik çekirdeğin etkisi burada kendini belli ediyor.

    iPad Pro'dan daha hızlı ancak yalnızca tek çekirdekte

    Daha büyük tabletlerle yapılan karşılaştırma ise çok daha dikkat çekici. Tek çekirdek performansında iPad mini, mevcut iPad Pro'nun yaklaşık %8, iPad Air 13'ün ise %21 önünde yer alıyor. Ancak tüm çekirdekler devreye girdiğinde tablo tamamen değişiyor: iPad Air çoklu çekirdek performansında %29, iPad Pro ise %53 oranında daha hızlı.

    Ayrıca tek Geekbench testinin cihazın uzun süreli performansına veya ısınma durumuna dair hiçbir ipucu vermediğini de belirtmek gerekiyor. Performans testlerinin ortaya koymadığı bir diğer husus ise tabletle ilgili ikinci bir tartışma konusu: OLED ekran 60Hz hızında çalışırken, 120Hz'e kadar destek sunan ProMotion teknolojisi yalnızca iPad Pro modellerine özel. Apple Başkan Yardımcısı Dave Pakula, “Ekran deneyimi tek bir teknik özelliğe indirgenemez; OLED teknolojisi piksellerini LCD'ye kıyasla on kattan daha yüksek bir hızla değiştirebiliyor, bu da hareket bulanıklığını önemli ölçüde azaltıyor.” diyor. Bu ifade doğru olsa da, daha yüksek yenileme hızının yerini tutmuyor; zira kullanıcı ekranı kaydırdığında veya Apple Pencil ile çizim yaptığında yine saniyede 60 karelik bir görüntüyle karşılaşıyor.

    Kaynakça https://browser.geekbench.com/v7/cpu/752071 https://www.notebookcheck.net/Apple-iPad-mini-2026-in-Geekbench-Single-core-performance-ahead-of-the-iPad-Pro.1438037.0.html
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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