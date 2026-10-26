OLED ekranlı yeni iPad mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple, daha büyük 8.5 inç OLED ekran, nano dokulu ekran seçeneği, daha ince ve hafif tasarım, A20 Pro çip, hoparlör deliklerini ortadan kaldıran yeni Acoustic Display ses sistemi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 destekli Apple N1 çipi, IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklere sahip yeni iPad mini'yi duyurdu.

Yeni iPad mini 8. nesil özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPad mini'nin 5.4 mm kalınlıkla eskisinden daha da ince olduğunu belirtiyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki nesil 6.3 mm kalınlığındaydı. 297 gram ağırlığındaki önceki modele kıyasla yeni model 255 gram ağırlığında. Yeni tasarım ayrıca suya ve toza dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip.

Yeni iPad mini, önceki 8.3 inçlik ekrana kıyasla biraz daha büyük olan 8.5 inç OLED ekranla geliyor. Apple, bunun ekran çerçevelerinin %24 oranında inceltilmesi sayesinde mümkün olduğunu ifade ediyor. Ekran, 1200 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor.

Performans tarafında ise yeni iPad mini, A20 Pro çipiyle çalışıyor. Ancak depolama seçeneklerine göre teknik özelliklerde ilginç bir ayrım mevcut. 128 GB ve 256 GB kapasiteli modellerdeki A20 Pro çipinin özellikleri şunlar:

2 adet yüksek performanslı (super core) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 5 çekirdekli CPU

7 çekirdekli GPU

Neural Accelerators

Donanım hızlandırmalı ray tracing

16 çekirdekli Neural Engine

512 GB kapasiteli iPad mini modelindeki A20 Pro çipinin özellikleri ise şöyle:

2 adet yüksek performanslı (super core) ve 4 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 6 çekirdekli CPU

7 çekirdekli GPU

Neural Accelerators

Donanım hızlandırmalı ışın izleme

Çift 16 çekirdekli Neural Engine

iPad Mini 8 teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 8.5 inç, 2316x1512, 1200 nit, OLED

İşlemci: Apple A20 Pro çip

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 12MP f/1.8 geniş kamera

Ön kamera: 12MP f/2.4 Center Stage

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, 5G, Apple N1, Apple C2, eSIM

Diğer: Touch ID, IP67 suya dayanıklılık, Apple Intelligence ve Siri AI, Acoustic Display özelliğini kullanan stereo ses

Boyut ve ağırlık: 195.3 x 132.6 x 5.4 mm, 255 gr

Renkler: Gece Yarısı, Yıldız Işığı

Yeni iPad mini çıkış tarihi ve fiyatı

Yeni iPad mini için ön siparişler 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak. iPad mini 8. nesil çıkış tarihi 6 Kasım olarak açıklandı. Apple Türkiye'de yeni iPad mini fiyatı 48.999 TL'den başlıyor.

iPad mini 8. nesil Türkiye fiyatları

WiFi modeli

128 GB: 48.999 TL

256 GB: 55.999 TL

512 GB: 69.999 TL

WiFi + Cellular modeli

128 GB: 59.499 TL

256 GB: 66.499 TL

512 GB: 80.499 TL

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