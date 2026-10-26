OLED ekranlı yeni iPad mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Yeni iPad mini 8. nesil özellikleri ile neler sunuyor?
Yeni iPad mini, önceki 8.3 inçlik ekrana kıyasla biraz daha büyük olan 8.5 inç OLED ekranla geliyor. Apple, bunun ekran çerçevelerinin %24 oranında inceltilmesi sayesinde mümkün olduğunu ifade ediyor. Ekran, 1200 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor.
Performans tarafında ise yeni iPad mini, A20 Pro çipiyle çalışıyor. Ancak depolama seçeneklerine göre teknik özelliklerde ilginç bir ayrım mevcut. 128 GB ve 256 GB kapasiteli modellerdeki A20 Pro çipinin özellikleri şunlar:
- 2 adet yüksek performanslı (super core) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 5 çekirdekli CPU
- 7 çekirdekli GPU
- Neural Accelerators
- Donanım hızlandırmalı ray tracing
- 16 çekirdekli Neural Engine
512 GB kapasiteli iPad mini modelindeki A20 Pro çipinin özellikleri ise şöyle:
- 2 adet yüksek performanslı (super core) ve 4 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 6 çekirdekli CPU
- 7 çekirdekli GPU
- Neural Accelerators
- Donanım hızlandırmalı ışın izleme
- Çift 16 çekirdekli Neural Engine
iPad Mini 8 teknik özellikleri
- Ekran: 8.5 inç, 2316x1512, 1200 nit, OLED
- İşlemci: Apple A20 Pro çip
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 12MP f/1.8 geniş kamera
- Ön kamera: 12MP f/2.4 Center Stage
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, 5G, Apple N1, Apple C2, eSIM
- Diğer: Touch ID, IP67 suya dayanıklılık, Apple Intelligence ve Siri AI, Acoustic Display özelliğini kullanan stereo ses
- Boyut ve ağırlık: 195.3 x 132.6 x 5.4 mm, 255 gr
- Renkler: Gece Yarısı, Yıldız Işığı
Yeni iPad mini çıkış tarihi ve fiyatı
Yeni iPad mini için ön siparişler 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak. iPad mini 8. nesil çıkış tarihi 6 Kasım olarak açıklandı. Apple Türkiye'de yeni iPad mini fiyatı 48.999 TL'den başlıyor.
iPad mini 8. nesil Türkiye fiyatları
WiFi modeli
- 128 GB: 48.999 TL
- 256 GB: 55.999 TL
- 512 GB: 69.999 TL
WiFi + Cellular modeli
- 128 GB: 59.499 TL
- 256 GB: 66.499 TL
- 512 GB: 80.499 TL
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