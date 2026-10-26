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    OLED ekranlı yeni iPad mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Apple, OLED ekranlı iPad mini'yi resmen tanıttı. Şirket, yeni modeli şimdiye kadarki en büyük güncelleme olarak nitelendiriyor. İşte iPad mini 8 Türkiye fiyatı ve özellikleri:

    oled ipad mini 8 türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, daha büyük 8.5 inç OLED ekran, nano dokulu ekran seçeneği, daha ince ve hafif tasarım, A20 Pro çip, hoparlör deliklerini ortadan kaldıran yeni Acoustic Display ses sistemi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 destekli Apple N1 çipi, IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklılık gibi özelliklere sahip yeni iPad mini'yi duyurdu.

    Yeni iPad mini 8. nesil özellikleri ile neler sunuyor?

    yeni iPad mini 2026 ekran işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPad mini'nin 5.4 mm kalınlıkla eskisinden daha da ince olduğunu belirtiyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki nesil 6.3 mm kalınlığındaydı. 297 gram ağırlığındaki önceki modele kıyasla yeni model 255 gram ağırlığında. Yeni tasarım ayrıca suya ve toza dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip.

    Yeni iPad mini, önceki 8.3 inçlik ekrana kıyasla biraz daha büyük olan 8.5 inç OLED ekranla geliyor. Apple, bunun ekran çerçevelerinin %24 oranında inceltilmesi sayesinde mümkün olduğunu ifade ediyor. Ekran, 1200 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor.

    Performans tarafında ise yeni iPad mini, A20 Pro çipiyle çalışıyor. Ancak depolama seçeneklerine göre teknik özelliklerde ilginç bir ayrım mevcut. 128 GB ve 256 GB kapasiteli modellerdeki A20 Pro çipinin özellikleri şunlar:

    • 2 adet yüksek performanslı (super core) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 5 çekirdekli CPU
    • 7 çekirdekli GPU
    • Neural Accelerators
    • Donanım hızlandırmalı ray tracing
    • 16 çekirdekli Neural Engine

    512 GB kapasiteli iPad mini modelindeki A20 Pro çipinin özellikleri ise şöyle:

    • 2 adet yüksek performanslı (super core) ve 4 adet verimlilik odaklı çekirdekten oluşan 6 çekirdekli CPU
    • 7 çekirdekli GPU
    • Neural Accelerators
    • Donanım hızlandırmalı ışın izleme
    • Çift 16 çekirdekli Neural Engine

    iPad Mini 8 teknik özellikleri

    iPad Mini 8. nesil 2026 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 8.5 inç, 2316x1512, 1200 nit, OLED
    • İşlemci: Apple A20 Pro çip
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 12MP f/1.8 geniş kamera
    • Ön kamera: 12MP f/2.4 Center Stage
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, 5G, Apple N1, Apple C2, eSIM
    • Diğer: Touch ID, IP67 suya dayanıklılık, Apple Intelligence ve Siri AI, Acoustic Display özelliğini kullanan stereo ses
    • Boyut ve ağırlık: 195.3 x 132.6 x 5.4 mm, 255 gr
    • Renkler: Gece Yarısı, Yıldız Işığı

    Yeni iPad mini çıkış tarihi ve fiyatı

    Yeni iPad mini için ön siparişler 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak. iPad mini 8. nesil çıkış tarihi 6 Kasım olarak açıklandı. Apple Türkiye'de yeni iPad mini fiyatı 48.999 TL'den başlıyor.

    iPad mini 8. nesil Türkiye fiyatları

    WiFi modeli

    • 128 GB: 48.999 TL
    • 256 GB: 55.999 TL
    • 512 GB: 69.999 TL

    WiFi + Cellular modeli

    • 128 GB: 59.499 TL
    • 256 GB: 66.499 TL
    • 512 GB: 80.499 TL

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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