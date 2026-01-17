Giriş
    Yeni iPad mini ve MacBook Pro, OLED ekranla geliyor

    2026 MacBook Pro modeli yeni tasarım ve OLED ekranla gelecek. Hatta Samsung Display'in panelin üretimine başladığı söyleniyor. Öte yandan, iPad mini de OLED ekranla güncellenecek.

    OLED ekrana yükseltilecek Apple cihazlar Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın sonlarında, 2027’nin başlarında MacBook Pro'da büyük tasarım değişikliği yapacak. En büyük değişiklik ekranda olacak. Yeni modeller OLED'e geçecek, bu ekranların da üretimi çoktan başladı. Yeni bir rapor, Apple’ın 2026 - 2028 yılları arasında iPad mini, MacBook Pro, iPad Air, iMac ve MacBook Air’ı OLED ekranla güncelleyeceğini söylüyor.

    MacBook Pro'nun OLED panelini Samsung Display üretmeye başladı

    Bloomberg'den Mark Gurman daha önce iPad mini ve MacBook Pro'nun bu yıl içinde OLED ekranla geleceğini bildirmişti. OLED teknolojisinin daha uygun fiyatlı MacBook Air modellerine 2028'e kadar gelmesi beklenmiyor.

    Yeni iPad Air modelinin de bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Gurman, cihazın LCD ekrana sahip olacağını söylüyor. iPad Air’ın 2027 yılına kadar bu teknolojiyi benimsemeyeceği ön görülüyor.

    OLED ekrana yükseltilecek Apple cihazlar

    Apple'ın 2027 ya da 2028'de OLED ekranlı 24 inç iMac piyasaya sürmeyi planladığı da biliniyor. OLED teknolojisiyle güncellenecek Apple cihazlar şu şekilde:

    • iPad mini: 2026
    • MacBook Pro: 2026 sonu veya 2027
    • iPad Air: 2027
    • iMac: 2027 veya 2028
    • MacBook Air: 2028

    OLED ekranlar, daha zengin renkler ve gerçek siyahlarla daha yüksek kontrast oranı sayesinde LCD ekranlara kıyasla genel olarak daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

