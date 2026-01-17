Yeni iPad mini ve MacBook Pro, OLED ekranla geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın sonlarında, 2027’nin başlarında MacBook Pro'da büyük tasarım değişikliği yapacak. En büyük değişiklik ekranda olacak. Yeni modeller OLED'e geçecek, bu ekranların da üretimi çoktan başladı. Yeni bir rapor, Apple’ın 2026 - 2028 yılları arasında iPad mini, MacBook Pro, iPad Air, iMac ve MacBook Air’ı OLED ekranla güncelleyeceğini söylüyor.

MacBook Pro'nun OLED panelini Samsung Display üretmeye başladı

Bloomberg'den Mark Gurman daha önce iPad mini ve MacBook Pro'nun bu yıl içinde OLED ekranla geleceğini bildirmişti. OLED teknolojisinin daha uygun fiyatlı MacBook Air modellerine 2028'e kadar gelmesi beklenmiyor.

Yeni iPad Air modelinin de bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Gurman, cihazın LCD ekrana sahip olacağını söylüyor. iPad Air’ın 2027 yılına kadar bu teknolojiyi benimsemeyeceği ön görülüyor.

OLED ekrana yükseltilecek Apple cihazlar

Apple'ın 2027 ya da 2028'de OLED ekranlı 24 inç iMac piyasaya sürmeyi planladığı da biliniyor. OLED teknolojisiyle güncellenecek Apple cihazlar şu şekilde:

iPad mini: 2026

MacBook Pro: 2026 sonu veya 2027

iPad Air: 2027

iMac: 2027 veya 2028

MacBook Air: 2028

OLED ekranlar, daha zengin renkler ve gerçek siyahlarla daha yüksek kontrast oranı sayesinde LCD ekranlara kıyasla genel olarak daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

