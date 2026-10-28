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    49 bin TL'lik iPad mini 60Hz ekranla geliyor: Apple yerden yere vuruldu!

    iPad mini 8, Apple'a göre bugüne kadarki en büyük iPad güncellemesi ancak yüksek fiyatının yanı sıra tanıtımda bahsedilmeyen üzücü bir detay var: OLED ekran, 60Hz yenileme hızı sunuyor!

    yeni ipad mini 60hz oled ekran kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPad mini modeli, OLED ekranın yanı sıra daha ince ve hafif bir tasarımla geliyor. Pek çok önemli iyileştirme yapılmış olsa da, internetteki yorumcular Apple’ın güncellemediği tek bir noktaya odaklandı: 60Hz ekran.

    Apple, iPad mini 8. nesil ile yıllardır beklenen OLED ekran teknolojisini getirdi. Ancak, cihazı tanıtırken ekran yenileme hızından hiç bahsetmedi. Çok geçmeden bunun nedeni anlaşıldı; Yeni iPad mini, 1 ila 120 Hz arasında değişen ProMotion teknolojisi yerine 60Hz yenileme hızını kullanıyor.

    60Hz ekran, 128GB depolama, Touch ID!

    Kullanıcılar, Apple’ın yüksek fiyata rağmen (yurt dışında 700 dolar, Türkiye’de 49 bin TL) 120Hz ekran sunmamasından, 2026 yılında 60Hz ekranı sürdürmeye devam etmesinden şikayetçi. Ayrıca bu fiyata 128GB depolama sunulması ve cihazda Face ID sisteminin kullanılmaması da kabul edilebilir bir şey değil.

    Yeni iPad mini LTPO değil, LTPS OLED panel kullanıyor!

    Apple’ın yeni iPad mini’de LTPO yerine LTPS OLED panel kullandığı söyleniyor. Peki Apple bunu neden yaptı? Bu konuya ilişkin bir analistin ilgi çekici yorumu şu şekilde: “Kullanılan panel muhtemelen LTPO değil, LTPS OLED. OLED panel, 120Hz hızını destekleyebilir ancak bu durum ekran denetleyicisinin veya arka panelin de bunu desteklediği anlamına gelmez. LTPS teknolojisi genellikle maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla tercih edilir.

    LTPS, değişken yenileme hızını desteklemez; yani ekranı temelde 60Hz veya 120Hz gibi sabit hızlarla kullanmak zorunda kalırsınız. Bunun tercih edilmemesinin temel nedeni; renk kalibrasyonudur. LTPS paneller, farklı yenileme hızlarında renk kalibrasyonunu ve parlaklık değerlerini tutarlı bir şekilde koruyamaz. Bu da hem pil ömrünün ciddi oranda kısalmasına hem de panelin kullanım ömrünün azalmasına neden olur.

    LTPS transistörlerde kaçak akım oluşur, bu da piksellerin elektrik yükünü koruyamamasına yol açar. Yenileme hızını çok düşürürseniz, ekranda titreme ve parlaklık kaybı (düşüşü) meydana gelir. Bu yüzden yenileme hızı genellikle 60Hz seviyesinde sınırlandırılır. Ayrıca her bir yenileme modu için ayrı gama/parlaklık kalibrasyonu gerekir; aksi takdirde modlar arası geçişlerde titreme ve renk kaymaları yaşanır. Daha fazla mod, daha fazla kalibrasyon ve daha sıkı kalite kontrol (QC) süreci demektir.

    Çoğu Android üreticisi, ekranı 120Hz ile 60Hz arasında değişecek şekilde ayarlar ancak bu durum pil ömrünü olumsuz etkiler. Bazı üreticiler bunu önemsemeyebilir; siz fark etmeyebilirsiniz ama bu durum gerçekleşir.

    Apple, OLED ekranlarda ProMotion (değişken yenileme hızı) teknolojisi için LTPO’yu bekledi. Bunun temel nedenleri, renk kalibrasyonunu korumak ve pil ömrünü optimize etmek için dinamik yenileme hızı sunabilmek. iPad Pro’da, iPhone’da ve Apple Watch’ta (her ne kadar Apple Watch’taki durum daha çok hep açık ekran ile ilişkili olsa da) bu teknolojinin bulunmasının bir sebebi var.”

    iPad fiyatları zamlandı!

    Sebep her ne olursa olsun, 2026'da yurt dışında bile yüksek fiyata satışa sunulan bir Apple cihazı için 60Hz panel kabul edilebilir değil. Apple, yeni iPad mini'yi yüksek fiyatla satışa sunmakla kalmayıp, mevcut iPad'lerin de fiyatlarına zam yaptı.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/10/27/apple-knows-the-ipad-mini-market-but-internet-unimpressed-by-60hz/ https://x.com/mweinbach/status/2115289574738186353
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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