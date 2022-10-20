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    Anlık Bildirim

    Yeni iPad Pro ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı

    Apple merakla beklenen yeni iPad'leri geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Kısa süre önce yayınlanan Xcode 14.1 RC sürümü şirketin yeni tabletlerindeki RAM miktarını deşifre etti.
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    Yeni iPad Pro ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple bundan birkaç gün önce 10. nesil iPad ve 2022 iPad Pro tabletlerini tanıtmıştı. Bildiğiniz üzere şirket piyasaya sürdüğü cihazlardaki RAM miktarını açıklamıyor. Ancak kısa süre önce yayınlanan Xcode 14.1 RC sürümü bu bilgileri deşifre etti.

    Apple'ın piyasaya sürdüğü 10. nesil iPad, 4 GB RAM'e sahip. Yani önceki modelden 1 GB daha fazla. M2 çipli iPad Pro'da ise RAM miktarı değişmedi. Cihaz tıpkı selefi gibi konfigürasyona bağlı şekilde 8 veya 16 GB RAM ile tüketicilere sunuluyor.

    Yeni iPad Pro ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Yeni Apple TV 4K'da ne kadar RAM var?

    Yeni nesil iPad Pro'nun 128, 256 ve 512 GB depolama alanı içeren versiyonları 8 GB RAM'e sahip. Tabletin 1 ve 2 TB'lık modelleri ise 16 GB RAM içeriyor. Buna ek olarak yeni Apple TV 4K'nın da 4 GB RAM taşıdığı bildirildi. Önceki modelde 3 GB RAM yer alıyordu.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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