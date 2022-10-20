10. nesil iPad tanıtıldı! İşte 2022 iPad özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Apple'ın piyasaya sürdüğü 10. nesil iPad, 4 GB RAM'e sahip. Yani önceki modelden 1 GB daha fazla. M2 çipli iPad Pro'da ise RAM miktarı değişmedi. Cihaz tıpkı selefi gibi konfigürasyona bağlı şekilde 8 veya 16 GB RAM ile tüketicilere sunuluyor.

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Yeni Apple TV 4K'da ne kadar RAM var?

Yeni nesil iPad Pro'nun 128, 256 ve 512 GB depolama alanı içeren versiyonları 8 GB RAM'e sahip. Tabletin 1 ve 2 TB'lık modelleri ise 16 GB RAM içeriyor. Buna ek olarak yeni Apple TV 4K'nın da 4 GB RAM taşıdığı bildirildi. Önceki modelde 3 GB RAM yer alıyordu.

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Yeni iPad Pro ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı