Yeni İş Fırsatları: Logaster’dan Satın Alınan Kurumsal Kimlik Paketlerinde %50 İndirim

Tasarım konusuyla daha önce hiç haşır neşir olmadıysanız işletmeniz için logo ve diğer tasarımları nasıl oluşturacaksınız? Logaster online üreteci , size sunacağı hız, kolaylık ve uygun fiyattan oluşan üç temel avantajıyla imdadınıza yetişecek.

Bir logo oluşturmak yalnızca birkaç dakikanızı alır. Yalnızca şirket adınızı girin ve hizmet size onlarca seçenek sunsun. Aralarından birini seçerek arzu ettiğiniz şekilde düzenlemeye başlayın. Hepsi bu! Artık, istediğiniz zaman geri gelip istediğini değişiklikleri yapabilmek için tasarımınızı siteye kaydedebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Pubg Şekilli Nick Yazma ve Şekilli Harfler ile Nick Oluşturma

Sonuçları iş arkadaşlarınızla paylaşabilir veya logoyu düşük çözünürlüklü olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bu sürüm siteniz, sosyal ağlarınız veya e-posta imzanız için uygundur.

Şirketiniz için etkin bir şekilde çalışabilmesi adına, kurumsal kimliğinizi tamamlayıcı diğer unsurları, yarattığınız bu logoya dayanarak oluşturun. Bu unsurlar arasında kartvizit, marka kitabı, antetli kağıt ve site ikonu bulunur. Logaster size bu konuda da yardımcı olacaktır! Üstelik şimdi bir tasarım paketi almak yüzde 50 indirimli. İnternet veya baskı almak için kullanılabileceğiniz vektör ve raster formatlarındaki dosyaları içerir. İndirimi almak için bu kuponu kullanın - MOLH50.

Logaster online üreteci şimdiden 9.5 milyonun üzerinde logo oluşturarak dünya çapındaki birçok girişimciye yardımcı oldu. Hep zaman hem de paradan tasarruf etmek için onlara katılın ve markanızın kalitesinden emin olun.

Resmi web sitesi: https://tr.logaster.com/logo/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.