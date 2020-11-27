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    Yeni İş Fırsatları: Logaster’dan Satın Alınan Kurumsal Kimlik Paketlerinde %50 İndirim

    Tasarım konusuyla daha önce hiç haşır neşir olmadıysanız işletmeniz için logo ve diğer tasarımları nasıl oluşturacaksınız? Logaster online üreteci, size sunacağı hız, kolaylık ve uygun fiyattan...
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    Tasarım konusuyla daha önce hiç haşır neşir olmadıysanız işletmeniz için logo ve diğer tasarımları nasıl oluşturacaksınız? Logaster online üreteci, size sunacağı hız, kolaylık ve uygun fiyattan oluşan üç temel avantajıyla imdadınıza yetişecek.

     

    Yeni İş Fırsatları: Logaster’dan Satın Alınan Kurumsal Kimlik Paketlerinde %50 İndirim

    Bir logo oluşturmak yalnızca birkaç dakikanızı alır. Yalnızca şirket adınızı girin ve hizmet size onlarca seçenek sunsun. Aralarından birini seçerek arzu ettiğiniz şekilde düzenlemeye başlayın. Hepsi bu! Artık, istediğiniz zaman geri gelip istediğini değişiklikleri yapabilmek için tasarımınızı siteye kaydedebilirsiniz.

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    Sonuçları iş arkadaşlarınızla paylaşabilir veya logoyu düşük çözünürlüklü olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bu sürüm siteniz, sosyal ağlarınız veya e-posta imzanız için uygundur.

    Şirketiniz için etkin bir şekilde çalışabilmesi adına, kurumsal kimliğinizi tamamlayıcı diğer unsurları, yarattığınız bu logoya dayanarak oluşturun. Bu unsurlar arasında kartvizit, marka kitabı, antetli kağıt ve site ikonu bulunur. Logaster size bu konuda da yardımcı olacaktır! Üstelik şimdi bir tasarım paketi almak yüzde 50 indirimli. İnternet veya baskı almak için kullanılabileceğiniz vektör ve raster formatlarındaki dosyaları içerir. İndirimi almak için bu kuponu kullanın - MOLH50.

     

    Logaster online üreteci şimdiden 9.5 milyonun üzerinde logo oluşturarak dünya çapındaki birçok girişimciye yardımcı oldu. Hep zaman hem de paradan tasarruf etmek için onlara katılın ve markanızın kalitesinden emin olun.

    Resmi web sitesi: https://tr.logaster.com/logo/



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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