Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

2023 yılında tamamen elektrikli olarak tanıtılan Jeep Avenger'ın 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıtılan yeni versiyonu Avenger 4xe, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Jeep Avenger 4xe fiyatı 2.544.444 TL'den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Overland ile satışa sunulan modelde 250 bin TL'ye varan takas desteği de mevcut.
Yeni Jeep Avenger 4xe, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Jeep Avenger 4xe, kullanıcılara her macerayı keyifli ve konforlu kılan Overland donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Üst seviye ekipmanlar içeren bu donanımda; A/T lastikler ile uyumlu 17 inç siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart dört mevsim lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve sunroof standart olarak sunuluyor.
Yeni Avenger 4xe’de 10.25 inç dokunmatik ekran, 10.25 inçlik tam dijital gösterge paneli, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımcısı, aktif fren yardımcısı, trafik levhaları yardımcısı, şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, selec-terrain sürüş modları, elektrikli park freni, 360 derece park yardımcısı, 180 derece arka kamera ve drone görünümü, uzun far yardımcısı, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile otomatik kararan iç dikiz aynası da standart olarak yer alıyor.
Bununla birlikte yeni Avenger 4xe'nin arka aksa aktarılan ve 1.900 Nm tork sağlayan 22.7:1 oranındaki redüktörü sayesinde zorlu yüzeylerde üstün çekiş sağlanıyor. Yeni Avenger 4xe'de sunulan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, sürüş moduna göre torku ayarlıyor. Düşük hızlarda (0–30 km/sa) 50:50 tork dağılımı uygulanırken, orta hızlarda (30-90 km/sa) arka motor sadece gerektiğinde devreye giriyor. Yüksek hızlarda (90 km/sa'nin üzerinde) ise arka kısma konumlandırılan motor yakıt tüketimini azaltmak için devreden çıkıyor.
