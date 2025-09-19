Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Jeep, B-SUV sınıfındaki modeli Avenger’ın hibrit dört çeker versiyonu 4xe’yi Türkiye’de satışa sundu. Yeni Avenger 4xe, şehir içi verimlilikle arazi kabiliyetini buluşturuyor.

    2023 yılında tamamen elektrikli olarak tanıtılan Jeep Avenger'ın 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıtılan yeni versiyonu Avenger 4xe, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Jeep Avenger 4xe fiyatı 2.544.444 TL'den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Overland ile satışa sunulan modelde 250 bin TL'ye varan takas desteği de mevcut.

    Yeni Jeep Avenger 4xe, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Jeep'in efsanevi arazi kabiliyetine uygulanan 48V hafif hibrit teknolojisiyle B-SUV segmentindeki Jeep ürün gamını tamamlayan yeni Avenger 4xe; sessiz ve sürdürülebilir bir sürüş sunarak şehir yaşamına uyum sağlarken aynı zamanda Jeep DNA’sına sahip 4x4 yetenekleri ile her maceraya hazır olduğunu da kanıtlıyor.

    Yeni Jeep Avenger 4xe, kullanıcılara her macerayı keyifli ve konforlu kılan Overland donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Üst seviye ekipmanlar içeren bu donanımda; A/T lastikler ile uyumlu 17 inç siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart dört mevsim lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve sunroof standart olarak sunuluyor.

    Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu donanım seviyesinde ayrıca gümüş renkli ön panel, özel kumaştan, yıkanabilir ve dayanıklı koltuklar, deri direksiyon simidi, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı, elektrikli ve otomatik katlanır dış dikiz aynaları ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini bulunuyor. İç mekânda sunulan bu ekipmanlar tüm yolculukları keyifli ve konforlu hale getiriyor.

    Yeni Avenger 4xe’de 10.25 inç dokunmatik ekran, 10.25 inçlik tam dijital gösterge paneli, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımcısı, aktif fren yardımcısı, trafik levhaları yardımcısı, şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, selec-terrain sürüş modları, elektrikli park freni, 360 derece park yardımcısı, 180 derece arka kamera ve drone görünümü, uzun far yardımcısı, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile otomatik kararan iç dikiz aynası da standart olarak yer alıyor. 

    Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Avenger 4xe, diğer Avenger modellerine kıyasla 10 mm daha fazla yerden yüksekliğe (210 mm) sahip. Optimize edilmiş yaklaşma (22°), tepe aşma (21°) ve uzaklaşma (35°) açıları sayesinde her türlü arazi koşulunda sorunsuzca ilerliyor. Bu özellikler, artan su geçiş yeteneği ile (400 mm) birlikte aracı en engebeli arazileri keşfetmeye hazır maceracılar için ideal hale getiriyor.

    Bununla birlikte yeni Avenger 4xe’nin arka aksa aktarılan ve 1.900 Nm tork sağlayan 22.7:1 oranındaki redüktörü sayesinde zorlu yüzeylerde üstün çekiş sağlanıyor. Yeni Avenger 4xe’de sunulan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, sürüş moduna göre torku ayarlıyor. Düşük hızlarda (0–30 km/sa) 50:50 tork dağılımı uygulanırken, orta hızlarda (30-90 km/sa) arka motor sadece gerektiğinde devreye giriyor. Yüksek hızlarda (90 km/sa’nin üzerinde) ise arka kısma konumlandırılan motor yakıt tüketimini azaltmak için devreden çıkıyor.

    Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    48V hibrit sistemin kalbinde, hibrit verimliliğini en güncel AWD teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde harmanlayan yenilikçi güç aktarma organı yatıyor. Toplamda 145 beygir güç üreten sistem, 136 beygirlik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motor ile önde ve arkada yer alan 21 kW’lık iki elektrik motorunu birleştiriyor. Bu sistem, 6 ileri oranlı çift kavramalı şanzımanla birleşerek düşük hızlarda tamamen elektrikli sürüş sunuyor. Azami hızı 194 km/sa olan yeni Avenger 4xe, 0–100 km/sa hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 4 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    divinity original sin 2 türkçe yama en iyi araba lastik pompası akü ters bağlanırsa ne olur ön cam çatlağı muayeneden geçer mi hesap cüzdan fotokopisi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum