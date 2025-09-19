Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

2023 yılında tamamen elektrikli olarak tanıtılan Jeep Avenger'ın 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıtılan yeni versiyonu Avenger 4xe, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Jeep Avenger 4xe fiyatı 2.544.444 TL'den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Overland ile satışa sunulan modelde 250 bin TL'ye varan takas desteği de mevcut.

Yeni Jeep Avenger 4xe, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Jeep'in efsanevi arazi kabiliyetine uygulanan 48V hafif hibrit teknolojisiyle B-SUV segmentindeki Jeep ürün gamını tamamlayan yeni Avenger 4xe; sessiz ve sürdürülebilir bir sürüş sunarak şehir yaşamına uyum sağlarken aynı zamanda Jeep DNA’sına sahip 4x4 yetenekleri ile her maceraya hazır olduğunu da kanıtlıyor.

Yeni Jeep Avenger 4xe, kullanıcılara her macerayı keyifli ve konforlu kılan Overland donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Üst seviye ekipmanlar içeren bu donanımda; A/T lastikler ile uyumlu 17 inç siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart dört mevsim lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve sunroof standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Bu donanım seviyesinde ayrıca gümüş renkli ön panel, özel kumaştan, yıkanabilir ve dayanıklı koltuklar, deri direksiyon simidi, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı, elektrikli ve otomatik katlanır dış dikiz aynaları ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini bulunuyor. İç mekânda sunulan bu ekipmanlar tüm yolculukları keyifli ve konforlu hale getiriyor.

Yeni Avenger 4xe’de 10.25 inç dokunmatik ekran, 10.25 inçlik tam dijital gösterge paneli, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımcısı, aktif fren yardımcısı, trafik levhaları yardımcısı, şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, selec-terrain sürüş modları, elektrikli park freni, 360 derece park yardımcısı, 180 derece arka kamera ve drone görünümü, uzun far yardımcısı, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile otomatik kararan iç dikiz aynası da standart olarak yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Avenger 4xe, diğer Avenger modellerine kıyasla 10 mm daha fazla yerden yüksekliğe (210 mm) sahip. Optimize edilmiş yaklaşma (22°), tepe aşma (21°) ve uzaklaşma (35°) açıları sayesinde her türlü arazi koşulunda sorunsuzca ilerliyor. Bu özellikler, artan su geçiş yeteneği ile (400 mm) birlikte aracı en engebeli arazileri keşfetmeye hazır maceracılar için ideal hale getiriyor.

Bununla birlikte yeni Avenger 4xe’nin arka aksa aktarılan ve 1.900 Nm tork sağlayan 22.7:1 oranındaki redüktörü sayesinde zorlu yüzeylerde üstün çekiş sağlanıyor. Yeni Avenger 4xe’de sunulan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, sürüş moduna göre torku ayarlıyor. Düşük hızlarda (0–30 km/sa) 50:50 tork dağılımı uygulanırken, orta hızlarda (30-90 km/sa) arka motor sadece gerektiğinde devreye giriyor. Yüksek hızlarda (90 km/sa’nin üzerinde) ise arka kısma konumlandırılan motor yakıt tüketimini azaltmak için devreden çıkıyor.

Tam Boyutta Gör 48V hibrit sistemin kalbinde, hibrit verimliliğini en güncel AWD teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde harmanlayan yenilikçi güç aktarma organı yatıyor. Toplamda 145 beygir güç üreten sistem, 136 beygirlik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motor ile önde ve arkada yer alan 21 kW’lık iki elektrik motorunu birleştiriyor. Bu sistem, 6 ileri oranlı çift kavramalı şanzımanla birleşerek düşük hızlarda tamamen elektrikli sürüş sunuyor. Azami hızı 194 km/sa olan yeni Avenger 4xe, 0–100 km/sa hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor.

Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

