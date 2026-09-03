Yenilenen Jeep Avenger Türkiye'de satışa sunuldu

Yeni Jeep Avenger fiyat listesi⚡
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|Avenger %100 elektrikli 4x2 Summit
|2.425.000 TL
|2.305.000 TL
|Avenger e-Hybrid 4x2 Summit
|2.589.000 TL
|2.339.550 TL
|Avenger 4XE 4x4 Overland
|3.000.000 TL
|2.880.000 TL
Yeni LED Matrix farlar, Avenger’ın yalnızca tasarım karakterini değil, gece sürüşündeki aydınlatma performansını da ileri taşıyor. Sistem, viraj içi ve yol kenarı aydınlatmasını optimize ederken ışık huzmesini trafik koşullarına ve aracın hızına göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece sürücünün ek bir müdahalede bulunmasına gerek kalmadan farklı sürüş koşullarında daha uygun bir görüş alanı oluşturuluyor.
Günlük hayatı kolaylaştıran modern kabin
Summit donanım seviyesindeki Avenger e-Hybrid ve Avenger %100 Elektrikli versiyonlarında Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Kombinasyonlu Premium Koltuklar sunulurken, 4xe Overland versiyonunda yıkanabilir ve yüksek dayanıklılığa sahip Siyah/Yeşil Kumaş Ekstra Dayanıklı Arazi Koltukları kullanılıyor. Böylece farklı versiyonların karakteri, iç mekânda kullanılan malzeme ve döşeme tercihleriyle de birbirinden ayrılıyor.
Yeni Avenger’da 10,25 inç ölçüsünde dokunmatik merkezi medya ekranı ve 10,25 inç tam dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kişiselleştirilebilir arayüz ve kablosuz yazılım güncellemeleriyle birlikte dijital kullanım deneyimi daha da zenginleşiyor. Bu teknolojiler, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve bağlantı özelliklerine daha kolay erişmesine yardımcı oluyor.
Yeni Avenger’ın kullanım kolaylığı yalnızca kabin içerisindeki donanımlarla sınırlı kalmıyor. Model, 380 litreye kadar bagaj hacmi sunarken 1 metre genişliğindeki arka kapı açıklığı ve 730 mm yükleme eşiği, yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırırken, kabin içerisindeki saklama alanlarının toplam kapasitesi 34 litreye kadar ulaşıyor.
Teknolojiyle güçlenen güvenli yolculuklar
Yeni ön kamera sayesinde sunulan 360 derece Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası ise özellikle park ve düşük hızlı manevralarda sürücünün çevreyi daha kolay kontrol etmesine yardımcı oluyor. Sistem, aracın çevresini üstten görünümle ekrana yansıtırken koşullara göre en uygun kamera açısını ve yakınlaştırma seviyesini otomatik olarak seçebiliyor. Sürücü dilediği anda kamera görünümünü manuel olarak değiştirebiliyor.
Selec-Terrain sürüş modları ve Eğim İniş Desteği de Avenger’ın farklı yol koşullarına uyum sağlayan yapısını destekliyor. Bu özellikler, modelin günlük şehir kullanımından daha zorlu sürüş koşullarına kadar farklı senaryolarda daha kontrollü bir sürüş sunmasına katkı sağlıyor.
Şehir hayatına uyum sağlayan hibrit güç
Hibrit sistem, özellikle düşük hızlarda elektrik motorunun desteğini daha yoğun kullanarak yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Uygun koşullarda 30 km/sa hızın altındaki sürüşlerde 1 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirilebilmesi, şehir içindeki kullanım karakterini daha verimli hale getiriyor. Kısa dur-kalk sürüşleri ya da park manevraları tamamen elektrikli olarak gerçekleştirilebiliyor.
Elektrikli mobilitede Jeep deneyimi
Yeni Avenger %100 Elektrikli Summit’in öne çıkan özelliklerinden biri olan V2L, yani Araç Enerji Paylaşımı fonksiyonu, aracın bataryasında depolanan enerjinin uygun harici elektrikli cihazlarla kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece Avenger %100 Elektrikli, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor.
Macera ruhunu dört tekerleğe taşıyan 4XE
Yeni Avenger 4xe, çakıllı zeminde yüzde 40’a kadar eğimleri, ön aksın tamamen çekiş kaybettiği koşullarda ise yüzde 20’ye kadar eğimleri aşabiliyor. Bu arazi kabiliyeti, modelin özel sürüş geometrisiyle de destekleniyor. Yaklaşma açısı 22 dereceye, tepe aşma açısı 21 dereceye ve uzaklaşma açısı 35 dereceye kadar ulaşırken yerden yükseklik 210 mm’ye kadar çıkıyor.
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