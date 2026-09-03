Yenilenen Jeep Avenger Türkiye'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Jeep, kompakt crossover modeli Avenger'ı yenilenen özellikleriyle tüketicilerle buluşturuyor. Bu kapsamda 156 beygirlik Avenger %100 Elektrikli Summit 2.425.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına karşılık lansmana özel 2.305.000 TL’den satışa sunuluyor. 110 beygirlik yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit ise 2.589.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı yerine lansmana özel 2.339.550 TL’den Jeep showroomlarında yerini alıyor.

Yeni Jeep Avenger fiyat listesi⚡

Yeni Jeep Avenger fiyat listesi🚘(Eylül 2026) Versiyon Fiyat Lansman fiyatı Avenger %100 elektrikli 4x2 Summit 2.425.000 TL 2.305.000 TL Avenger e-Hybrid 4x2 Summit 2.589.000 TL 2.339.550 TL Avenger 4XE 4x4 Overland 3.000.000 TL 2.880.000 TL

Tam Boyutta Gör Yeni Jeep Avenger, ilk neslin geliştirilmesinde temel alınan “tasarımın fonksiyona hizmet etmesi” yaklaşımını daha da ileri taşıyor. Jeep’in imza niteliğindeki 7’li ön ızgarası, yeni Avenger’da LED aydınlatmayla daha dikkat çekici hale geliyor. Yeni Compass’tan ilham alan bu tasarım detayı, ön ızgaranın gece saatlerinde de görünür olmasını sağlarken Avenger’ın Jeep ürün ailesiyle olan görsel bağını da güçlendiriyor. Bu güçlü ön tasarıma yeni LED Matrix farlar eşlik ediyor.

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Yeni LED Matrix farlar, Avenger’ın yalnızca tasarım karakterini değil, gece sürüşündeki aydınlatma performansını da ileri taşıyor. Sistem, viraj içi ve yol kenarı aydınlatmasını optimize ederken ışık huzmesini trafik koşullarına ve aracın hızına göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece sürücünün ek bir müdahalede bulunmasına gerek kalmadan farklı sürüş koşullarında daha uygun bir görüş alanı oluşturuluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni jant tasarımları ve ürün gamına eklenen Orman Yeşili ve Bambu Yeşili renk seçenekleri de Avenger’ın yenilenen dış görünümünü tamamlıyor. Doğadan ilham alan bu renkler, kompakt SUV’un Jeep’in macera ve keşif ruhuyla olan bağını güçlendirirken modelin şehirli karakterine de farklı bir ifade kazandırıyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran modern kabin

Summit donanım seviyesindeki Avenger e-Hybrid ve Avenger %100 Elektrikli versiyonlarında Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Kombinasyonlu Premium Koltuklar sunulurken, 4xe Overland versiyonunda yıkanabilir ve yüksek dayanıklılığa sahip Siyah/Yeşil Kumaş Ekstra Dayanıklı Arazi Koltukları kullanılıyor. Böylece farklı versiyonların karakteri, iç mekânda kullanılan malzeme ve döşeme tercihleriyle de birbirinden ayrılıyor.

Yeni Avenger’da 10,25 inç ölçüsünde dokunmatik merkezi medya ekranı ve 10,25 inç tam dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kişiselleştirilebilir arayüz ve kablosuz yazılım güncellemeleriyle birlikte dijital kullanım deneyimi daha da zenginleşiyor. Bu teknolojiler, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve bağlantı özelliklerine daha kolay erişmesine yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Çok renkli Ambiyans Aydınlatması, Kablosuz Şarj, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli Katlanır Yan Aynalar, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ile Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı günlük kullanım konforunu artırıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Cam Tavan ve Isıtmalı Ön Cam da özellikle farklı hava koşullarında kullanım kolaylığı sağlayan özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Avenger’ın kullanım kolaylığı yalnızca kabin içerisindeki donanımlarla sınırlı kalmıyor. Model, 380 litreye kadar bagaj hacmi sunarken 1 metre genişliğindeki arka kapı açıklığı ve 730 mm yükleme eşiği, yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırırken, kabin içerisindeki saklama alanlarının toplam kapasitesi 34 litreye kadar ulaşıyor.

Teknolojiyle güçlenen güvenli yolculuklar

Tam Boyutta Gör Yeni Jeep Avenger, gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle de kompakt SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Elektrikli ve e-Hybrid versiyonlarında Summit, 4xe versiyonunda ise Overland donanım seviyesi ile sunulan modelde Adaptif Hız Sabitleyici, Seviye 2 Otonom Sürüş, Otonom Acil Frenleme, Trafik Levhası Tanıma, Şerit Ortalama Asistanı, Sürücü Dikkat Asistanı ve Yorgunluk Algılama Kamerası ile Kör Nokta Uyarı Sistemi bulunuyor.

Yeni ön kamera sayesinde sunulan 360 derece Görüşlü Ön ve Arka Park Kamerası ise özellikle park ve düşük hızlı manevralarda sürücünün çevreyi daha kolay kontrol etmesine yardımcı oluyor. Sistem, aracın çevresini üstten görünümle ekrana yansıtırken koşullara göre en uygun kamera açısını ve yakınlaştırma seviyesini otomatik olarak seçebiliyor. Sürücü dilediği anda kamera görünümünü manuel olarak değiştirebiliyor.

Selec-Terrain sürüş modları ve Eğim İniş Desteği de Avenger’ın farklı yol koşullarına uyum sağlayan yapısını destekliyor. Bu özellikler, modelin günlük şehir kullanımından daha zorlu sürüş koşullarına kadar farklı senaryolarda daha kontrollü bir sürüş sunmasına katkı sağlıyor.

Şehir hayatına uyum sağlayan hibrit güç

Tam Boyutta Gör Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit, 110 beygir sistem gücündeki hibrit güç aktarma sistemi ve otomatik şanzımanıyla şehir içi kullanımda verimlilik ve konforu bir araya getiriyor. 48V hibrit teknolojisine sahip sistemde değişken geometrili turbo ve Miller çevrimli motor, elektrik motorunun entegre edildiği 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

Hibrit sistem, özellikle düşük hızlarda elektrik motorunun desteğini daha yoğun kullanarak yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Uygun koşullarda 30 km/sa hızın altındaki sürüşlerde 1 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirilebilmesi, şehir içindeki kullanım karakterini daha verimli hale getiriyor. Kısa dur-kalk sürüşleri ya da park manevraları tamamen elektrikli olarak gerçekleştirilebiliyor.

Elektrikli mobilitede Jeep deneyimi

Tam Boyutta Gör Yeni Jeep Avenger %100 Elektrikli Summit, 156 beygir gücündeki tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle sessiz ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. 54 kWsa brüt batarya kapasitesine sahip Avenger %100 Elektrikli, WLTP normuna göre 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Isı pompasının standart olarak sunulduğu Jeep Avenger’da 100 kW’a kadar DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteği sayesinde farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren model, günlük sürüşlerin yanı sıra uzun mesafeli yolculuklarda da elektrikli sürüş deneyimini destekliyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli Summit’in öne çıkan özelliklerinden biri olan V2L, yani Araç Enerji Paylaşımı fonksiyonu, aracın bataryasında depolanan enerjinin uygun harici elektrikli cihazlarla kullanılmasına olanak tanıyor. Böylece Avenger %100 Elektrikli, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor.

Macera ruhunu dört tekerleğe taşıyan 4XE

Tam Boyutta Gör Yeni Jeep Avenger ürün gamının en maceracı üyesi olan Avenger 4xe Overland, 145 beygir sistem gücü ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle Jeep’in arazi mirasını elektrik destekli bir güç aktarma sistemiyle buluşturuyor. 4xe sistemi, önde içten yanmalı motor ve arkada elektrik motorundan oluşan yapısıyla farklı zeminlerde yüksek çekiş sağlıyor. Arka tekerleklere 1.900 Nm’ye kadar tork aktarabilen sistem, zorlu zeminlerde güçlü bir performans ortaya koyuyor.

Yeni Avenger 4xe, çakıllı zeminde yüzde 40’a kadar eğimleri, ön aksın tamamen çekiş kaybettiği koşullarda ise yüzde 20’ye kadar eğimleri aşabiliyor. Bu arazi kabiliyeti, modelin özel sürüş geometrisiyle de destekleniyor. Yaklaşma açısı 22 dereceye, tepe aşma açısı 21 dereceye ve uzaklaşma açısı 35 dereceye kadar ulaşırken yerden yükseklik 210 mm’ye kadar çıkıyor.

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Yeni Jeep Avenger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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