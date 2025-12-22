Giriş
    Yeni Jeep Compass'ın üretimi Melfi fabrikasında başladı

    Gelişmiş STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Compass, optimize edilmiş aerodinamik yapıyı, geniş iç mekânı ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek verimliliği en üst düzeye çıkarıyor.

    Yeni Jeep Compass'ın üretimi Melfi fabrikasında başladı Tam Boyutta Gör
    Jeep, geleneklerinden kopmadan geliştirdiği yeni nesil modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın küresel SUV modeli yeni Jeep Compass, üçüncü nesliyle üretilmeye başlandı. Bu model, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla satış rakamına ulaşan bir ismi taşıyor. 

    STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Compass, sınıfının en yüksek performansını, ikonik Jeep tasarımını, gelişmiş teknolojiyi ve güç aktarma sistemlerinde tercih özgürlüğünü bir araya getiriyor. Bu sayede müşteriler, verimli hibrit seçeneklerden tamamen elektrikli güç sistemlerine kadar kendi ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi seçme olanağına sahip oluyor.

    145 beygir gücünde e-Hibrit ve 195 beygir gücünde şarj edilebilir e-Hibrit'ten, 375 beygire kadar güç üreten, dört tekerlekten çekişli ve 650 kilometre menzil sunan tamamen elektrikli versiyonlara kadar uzanan bu geniş seçenek yelpazesi, Jeep'in temel inancını yansıtıyor: Her yolculukta hareket özgürlüğü. Yeni araçta 0,29 değerinde sürtünme katsayısına sahip aerodinamik iyileştirmeler, iç mekân genişliği kullanım pratikliğinden ödün vermeden verimliliği en üst düzeye çıkarıyor.

    Yeni Jeep Compass'ın üretimi Melfi fabrikasında başladı Tam Boyutta Gör
    Bunların yanı sıra Selec-Terrain sistemleri, 360 derece koruma ve akıllıca konumlandırılmış sensörler hem güvenliği hem de arazi performansını artırırken; 200 mm'den fazla yerden yükseklik, iyileştirilmiş yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile 480 mm'ye kadar su geçişi kabiliyeti, her türlü arazide güven veriyor.

    Yeni Compass’ın üretimi, güçlü bir Jeep mirasına sahip Stellantis Melfi fabrikasında gerçekleştiriliyor. 2014 yılında Kuzey Amerika dışındaki ilk Jeep üretim tesisi olan Melfi, başlangıçta Renegade modellerini üretirken daha sonra Compass'ı ve öncü 4xe şarj edilebilir hibrit versiyonlarını üretmeye başladı. O tarihten bu yana, 2,3 milyondan fazla Jeep aracı bu tesiste üretildi. Stellantis Melfi kompleksi 1,9 milyon metrekarelik bir alanda yer alıyor ve ortalama kıdemi 20 yılı aşan 4 bin 600'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

    Yeni nesil Compass, Jeep'in dünya genelindeki modelleri arasında en yaygın ve erişilebilir model olarak öne çıkıyor. Melfi’de üretilen araçlar; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgeleri dahil olmak üzere dünya genelinde 60 ülkede satışa sunulacak. Jeep Compass'ın 2026'nın şubat ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

