    Elektrikli Jeep Recon tanıtıldı: 650 beygir güç ve 530 km menzil

    Jeep, elektrikli Recon ile arazi geleneğini geleceğe taşıyor. Yüksek torku, gelişmiş off-road özellikleri ve çıkarılabilir parçalarıyla Recon, ilk gerçek elektrikli macera SUV’si olarak sahnede.

    Jeep, tamamen elektrikli Recon modelini sonunda gün yüzüne çıkardı. İlk kez 2022 yılında duyurulan model, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde üretim bandına çıkacak ve aynı yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

    Yeni Jeep Recon, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Jeep Recon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    "Wrangler’ın elektrikli ruh eşi" olarak nitelendirilen model, Wagoneer S ve Avenger’ın ardından markanın off-road odaklı ilk elektriklisi olarak yollara çıkacak. Söz konusu modelde toplam 650 beygir güç ve 840 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip araç, anlık tork ve hassas kontrol sayesinde Jeep’in “elektrifikasyon araziden bir şey götürmez, aksine daha ileri taşır” iddiasının somut karşılığı olarak konumlanıyor.

    Recon, tasarım ve geometri açısından Wrangler’a yakın bir konumlandırma yapıyor. 34 derece yaklaşma, 34,5 derece uzaklaşma ve 23,5 derece karın açısı sunarak Jeep'in arazi yeteneğini elektrikle buluşturuyor. Önde çift salıncaklı, arkada bağımsız süspansiyon sistemi, off-road lastikleriyle birleştiğinde 238 mm yerden yüksekliğe ulaşıyor.

    Kilitli diferansiyel ve Rock modunun da eklenmesiyle Select-Terrain sistemi, Recon’u mevcut Jeep gamının arazi yeteneğinden mahrum bırakmıyor. 100 kWsa’lik batarya da bu amaca uygun olarak çelik bir alt koruma ile darbelere karşı güçlendirilmiş.

    Yeni Jeep Recon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Jeep, Recon’un WLTP'ye göre 530 km'ye kadar sürüş menzili sunduğunu belirtiyor. STLA Large platformunun 400V altyapısı, 160 kW’a kadar hızlı şarj desteği sağlıyor. Model aynı zamanda Jeep’in efsanevi “açık hava” kimliğini elektrik çağında yeniden yorumluyor. Tüm kapıları sökülebilen modelde ön ve arka camlar katlanabiliyor.

    Dıştaki safkan Jeep karakterinin aksine, kabin yapısı belirgin şekilde dijitalleşmiş. 14,5 inçlik yeni multimedya ekranı, klima dahil pek çok fonksiyonu üzerine alırken, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli bu yapıyı tamamlıyor. Kabin genelinde zemin ve panellerde dayanıklı, çizilmeye dirençli yüzeyler kullanılmış.

    Yeni Jeep Recon, önce ABD'de ve ardından 2026 yılının sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Modelin başlangıç fiyatı 65 bin dolar olarak açıklandı.

