Elektrikli Jeep Recon tanıtıldı: 650 beygir güç ve 530 km menzil

Jeep, tamamen elektrikli Recon modelini sonunda gün yüzüne çıkardı. İlk kez 2022 yılında duyurulan model, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde üretim bandına çıkacak ve aynı yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak.
Yeni Jeep Recon, özellikleriyle neler sunuyor❓
Recon, tasarım ve geometri açısından Wrangler’a yakın bir konumlandırma yapıyor. 34 derece yaklaşma, 34,5 derece uzaklaşma ve 23,5 derece karın açısı sunarak Jeep'in arazi yeteneğini elektrikle buluşturuyor. Önde çift salıncaklı, arkada bağımsız süspansiyon sistemi, off-road lastikleriyle birleştiğinde 238 mm yerden yüksekliğe ulaşıyor.
Kilitli diferansiyel ve Rock modunun da eklenmesiyle Select-Terrain sistemi, Recon’u mevcut Jeep gamının arazi yeteneğinden mahrum bırakmıyor. 100 kWsa’lik batarya da bu amaca uygun olarak çelik bir alt koruma ile darbelere karşı güçlendirilmiş.
Dıştaki safkan Jeep karakterinin aksine, kabin yapısı belirgin şekilde dijitalleşmiş. 14,5 inçlik yeni multimedya ekranı, klima dahil pek çok fonksiyonu üzerine alırken, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli bu yapıyı tamamlıyor. Kabin genelinde zemin ve panellerde dayanıklı, çizilmeye dirençli yüzeyler kullanılmış.
Yeni Jeep Recon, önce ABD'de ve ardından 2026 yılının sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Modelin başlangıç fiyatı 65 bin dolar olarak açıklandı.
