    Karanlık maddeye dair yeni teori: İki farklı bileşenden oluşuyor olabilir

    Karanlık maddeye yönelik gözlemlerde ortaya çıkan tutarsızlıkları açıklamak için hazırlanan yeni teorik model, karanlık maddenin aslında iki farklı bileşenden oluştuğunu öne sürüyor.

    Yeni karanlık madde teorisi: İki farklı bileşenden oluşuyor Tam Boyutta Gör
    Evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen karanlık madde, modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar doğrudan gözlemlenemeyen bu görünmez madde, varlığını yalnızca galaksiler üzerindeki kütleçekim etkileriyle hissettiriyor. Özellikle son yıllarda geliştirilen modeller, karanlık madde parçacıklarının birbirleriyle etkileşime girerek yok olması ve bu süreçte gama ışınları üretmesi gibi senaryolar üzerine yoğunlaşmış durumda. Ancak bu teoriler, bazı gözlemsel verilerle tam olarak örtüşmediği için bilim dünyasında hâlâ ciddi soru işaretleri barındırıyor.

    Bu soru işaretlerinin en büyük kaynaklarından ise Samanyolu’nun merkezinde tespit edilen gama ışını fazlalığı. NASA’nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu tarafından yıllardır gözlemlenen sinyalller, karanlık madde parçacıklarının birbirini yok etmesiyle açıklanabiliyor. Ancak benzer şekilde karanlık madde bakımından zengin olan cüce galaksilerde aynı sinyalin görülmemesi, mevcut modellerin eksik olabileceğini düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde Journal of Cosmology and Astroparticle Physics’te yayımlanan yeni bir çalışma, bu çelişkiye farklı bir açıklama getiriyor.

    Karanlık Madde İki Farklı Parçacık Türünden Meydana Geliyor Olabilir

    Yeni teorik modele göre karanlık madde aslında tek tip bir yapıdan oluşmuyor; iki farklı parçacık türünden meydana geliyor. Bu parçacıkların gama ışını üretebilmesi için birbirleriyle karşılaşmaları gerekiyor. Yani karanlık madde parçacıkları yalnızca belirli koşullar altında “yok olma” sürecine giriyor. Bu da evrenin farklı bölgelerinde neden farklı sinyaller gözlemlendiğini açıklayabilecek bir mekanizma sunuyor.

    Araştırmaya göre Samanyolu’nun merkezi gibi yoğun bölgelerde bu iki farklı parçacık türü dengeli bir şekilde bulunuyor. Bu da parçacıkların sık sık karşılaşıp yok olmasına ve dolayısıyla gama ışını üretimine yol açıyor. Ancak cüce galaksilerde durum farklı. Bu galaksilerde genellikle tek bir parçacık türü baskın olduğu için karşılaşma olasılığı ciddi şekilde düşüyor. Sonuç olarak da bu bölgelerde ölçülebilir bir gama ışını sinyali ortaya çıkmıyor.

    Çalışmanın yazarlarından teorik fizikçi Gordan Krnjaic’e göre bu model, karanlık maddenin davranışını anlamak için önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Araştırmacılar, yok olma olasılığının aslında sabit kaldığını, değişenin yalnızca ortamın parçacık bileşimi olduğunu öne sürüyor. Bu yaklaşım, karanlık maddenin farklı galaktik ortamlarda neden farklı şekillerde davrandığını açıklamak açısından dikkat çekici bir çerçeve sunuyor.

    Öte yandan bu yeni model, Samanyolu merkezindeki gama ışını fazlalığını açıklayan tek teori değil. Pulsarlar gibi alternatif astrofiziksel kaynaklar da hâlâ güçlü adaylar arasında yer alıyor. Ancak iki bileşenli karanlık madde modeli, özellikle mevcut gözlemsel verilerle uyumlu olması açısından bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda.

    Araştırmacılara göre önümüzdeki dönemde Fermi teleskobu ve benzeri gözlem araçlarıyla cüce galaksiler üzerinde yapılacak daha hassas ölçümler, bu teorinin doğruluğunu test etme imkânı sunacak. Eğer bu model doğrulanırsa, karanlık maddenin doğasına dair mevcut anlayış köklü bir şekilde değişebilir.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 6 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

