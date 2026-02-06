Giriş
    Yeni Karayip Korsanları filmine dair ilk detaylar ortaya çıktı; Johnny Depp geri dönebilir

    Disney'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Karayip Korsanları filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Margot Robbie'nin rol alacağı projede Johnn Depp de geri dönebilir.

    Yeni Karayip Korsanları filmine dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı Tam Boyutta Gör
    En sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları'nı (Pirates of the Caribbean) yeniden canlandırmaya kararlı görünen Disney, bir süredir yeni bir Karayip Korsanları filmi üzerinde çalışıyor. Bugüne kadar fikir aşamasının ötesine geçemeyen bu proje, nihayet daha somut bir hâl almaya başlamış gibi görünüyor. Çünkü bu hafta filme dair çok daha elle tutulur detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Yeni Karayip Korsanları Filmi Jack Sparrow'un Oğluna Odaklanacak

    Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'in aktardığı bilgilere göre yeni Karayip Korsanları filmi, Jack Sparrow'un oğluna odaklanacak. Filmin ikinci ana karakteri ise Margot Robbie'nin canlandırdığı kadın olacak. Zaten Margot Robbie'nin yeni Karayip Korsanları filminde rol alacağı yıllardır konuşuluyordu. Ancak ilk başta Robbie ile tamamen yeni bir seri başlatma niyetinde olan Disney, şimdi onun yerine bu iki projeyi birleştirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

    Hikâyenin Jack Sparrow'un oğluna odaklanacak olması, Johnny Depp'in geri dönme ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Disney, bir dönem Johnny Depp'e kapıyı kapatmış olsa da şu anda yıldız oyuncuyla tekrar anlaşmaya gayet istekli görünüyor. Jeff Sneider'ın aktardığı bilgilere bakılırsa artık iş Depp'e kalmış durumda. Başarılı oyuncu yeni filmin senaryosunu beğenirse Jack Sparrow rolüyle geri dönebilir.

    Bu arada senaryoyu kimin yazacağı da ortaya çıkmış durumda. Yine Jeff Sneider tarafından aktarılan bilgilere göre yeni filmin senaryosunu 1917'nin Oscar adayı senaristi Krysty Wilson-Cairns yazıyor.

