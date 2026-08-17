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    Yeni Karayip Korsanları filmi için Johnny Depp ile görüşmelere başlandı

    Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönme ihtimali artık söylentilerin ötesine geçmiş durumda. Yeni Karayip Korsanları filminde rol alması için ünlü oyuncu ile görüşmelere başlandı.

    Yeni Karayip Korsanları için Johnny Depp ile görüşmelere başlandı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Karayip Korsanları'nı (Pirates of the Caribbean) filminde Johnny Depp'in Jack Sparrow rolüyle geri dönebileceği aylardır konuşuluyordu. Hatta serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer da bu ihtimali doğrulamıştı. Ancak bugüne kadar bu konuda net bir adım atılmamıştı. Ne var ki bu hafta itibarıyla bu ihtimal artık çok daha somut bir hâl aldı. Çünkü Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminde rol alması için Depp ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

    Disney, bir dönem Johnny Depp'e kapıyı kapatmış olsa da şu anda yıldız oyuncuyla tekrar anlaşmaya gayet istekli görünüyor. Hollywood içinden gelen duyumlara göre iş artık Johnny Depp'e kalmış durumda. Başarılı oyuncu yeniden Disney'le çalışmayı kabul ederse, Jack Sparrow'u bir kez daha beyaz perdede görebiliriz.

    Yeni Karayip Korsanları Filmi Jack Sparrow'un Oğluna Odaklanabilir

    Disney aynı anda birden fazla Karayip Korsanları projesi hazırlattığı için Johnny Depp'e tam olarak hangi versiyon için teklif gittiği bilinmiyor. Daha önce gelen haberlerde, yeni filmin Jack Sparrow'un oğluna odaklanacağı iddia edilmişti. Filmin diğer ana karakterinin ise Margot Robbie'nin canlandırdığı kadın korsan olacağı söyeniyordu. Ancak Depp'in tekrar denkleme dâhil olması bu planları değiştirebilir. Gerçi en son duyduğumuzda Disney bu iki projeyi bir araya getirip Robbie ile Depp'i aynı projede buluşturmayı da değerlendiriyordu. Günün sonunda böyle bir çözüm de bulunabilir.

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