Yapay Zeka Özeti:
- KGM, yenilenen Rexton modelinden ilk resmi görüntüleri paylaştı. Seride ilk kez şarj edilebilir hibrit motorla sunulacak araç, Chery iş birliğiyle monokok gövde yapısına geçiyor. Ön yüzünde iki katlı LED farlar barındıran yeni Rexton, şık tasarımı ve T2X platformuyla dikkat çekiyor. Test üretimine başlanan modelin tüm teknik detayları aralık ayında açıklanacak. Yeni SUV’un Ocak 2027’de Güney Kore’de satışa çıkması planlanıyor.
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Yeni Rexton’un ön yüzünde iki katlı ince LED farlar ve beş bölümlü aydınlatmalı ızgara dikkat çekiyor. Köşeli kaput ve iri tamponla birleşen bu görünüm, Jeep modellerini akla getiriyor. Arkada ise dikey stoplar ve bagaj kapağının şekli Range Rover’ı andırıyor. Plakalığın üzerinde büyük Rexton yazısı yer alıyor.
2001’de satışa çıkan ilk Rexton, Mercedes lisanslı motorları ve Giugiaro imzalı tasarımıyla tanınmıştı. İkinci nesil ise 2017’de gelmiş, sonraki makyajlarla bugüne kadar satışta kalmıştı. Yeni model, hem şarj edilebilir hibrit sisteme hem de farklı bir gövde yapısına geçişiyle serinin en kapsamlı değişimlerinden birini yaşayacak.Kaynakça https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20261123/kgm-names-next-generation-flagship-suv-rexton-phev-teases-2027-launch https://www.carscoops.com/2326239/kgm-rexton-combines-jeep-face-range-rover-tail/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli