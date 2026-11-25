Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat KGM, yenilenen Rexton modelinden ilk resmi görüntüleri paylaştı. Seride ilk kez şarj edilebilir hibrit motorla sunulacak araç, Chery iş birliğiyle monokok gövde yapısına geçiyor. Ön yüzünde iki katlı LED farlar barındıran yeni Rexton, şık tasarımı ve T2X platformuyla dikkat çekiyor. Test üretimine başlanan modelin tüm teknik detayları aralık ayında açıklanacak. Yeni SUV’un Ocak 2027’de Güney Kore’de satışa çıkması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör KGM ya da eski adıyla SsangYong, Rexton’u yenilemeye hazırlanıyor. Markanın paylaştığı ilk resmi görüntüler, büyük SUV’un tasarımında köklü bir değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Rexton PHEV adını taşıyacak model, seride ilk kez şarj edilebilir hibrit motor seçeneği sunacak.

Yeni Rexton’un ön yüzünde iki katlı ince LED farlar ve beş bölümlü aydınlatmalı ızgara dikkat çekiyor. Köşeli kaput ve iri tamponla birleşen bu görünüm, Jeep modellerini akla getiriyor. Arkada ise dikey stoplar ve bagaj kapağının şekli Range Rover’ı andırıyor. Plakalığın üzerinde büyük Rexton yazısı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Değişiklikler tasarımla sınırlı kalmayacak. Yeni nesilde gövdenin ayrı bir şasi üzerine yerleştirildiği mevcut yapıdan, monokok gövdeye geçilmesi bekleniyor. Chery ve KGM arasındaki iş birliği kapsamında geliştirilen SUV’un; Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 ve Exeed RX gibi SUV’larda da kullanılan T2X platformunu temel alması bekleniyor. Böylece Rexton, önceki nesillerde altyapısını paylaştığı Musso pickuptan teknik olarak da ayrılacak.

Xiaomi, elektrikli araçlarını dört Avrupa ülkesinde test edecek 13 sa. önce eklendi

2001’de satışa çıkan ilk Rexton, Mercedes lisanslı motorları ve Giugiaro imzalı tasarımıyla tanınmıştı. İkinci nesil ise 2017’de gelmiş, sonraki makyajlarla bugüne kadar satışta kalmıştı. Yeni model, hem şarj edilebilir hibrit sisteme hem de farklı bir gövde yapısına geçişiyle serinin en kapsamlı değişimlerinden birini yaşayacak.

Tam Boyutta Gör KGM, yeni Rexton’un deneme üretimine ekim ayında başladığını ve farklı yol koşullarındaki testlerin sürdüğünü açıkladı. Motor gücü, batarya kapasitesi ve elektrikli menzil gibi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Şirket, teknik bilgileri aralık ayından itibaren açıklayacak. Güney Kore’de satışların ise Ocak 2027’de başlaması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni KGM Rexton’dan ilk görüntüler: Şarjlı hibrit geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: