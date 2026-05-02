Yeni KGM Musso Grand Türkiye fiyatı! Elektrikli Volkswagen Polo - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta; yeni KGM Musso Grand'in Türkiye fiyatı, elektrikli Volkswagen Polo, 7 bin dolarlık minik elektrikli ve Chery Arrizo X sedan gibi konuları değerlendirdik.

KGM Musso Grand

Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye’de satışa sunuldu ve 1.9 milyon TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Yenilenen tasarımı daha kaslı ve modern bir görünüme kavuşurken, iç mekânda 12.3 inç dijital gösterge ve Apple CarPlay destekli multimedya sistemi öne çıkıyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve acil frenleme gibi birçok destek sistemi sunan model, kaput altında 202 beygir güç ve 441 Nm tork üreten 2.2 litrelik dizel motorla geliyor ve özellikle hem iş hem de günlük kullanım için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo ile Polo efsanesi tamamen elektrikli çağa geçiyor. Yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla tanıtılan model, 329 km’den 450 km’ye kadar menzil sunan iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacim, modern kokpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunan araç, özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için iddialı bir seçenek olarak konumlanıyor.

7 bin dolarlık Çinli elektrikli otomobil

Çinli üretici Kaiyi’nin yeni Kaiyi E-Qute 04 Max modeli, yaklaşık 7 bin dolarlık fiyatıyla elektrikli otomobil pazarında dengeleri zorlayacak gibi görünüyor. 55 kW gücünde motor ve 28 kWsa batarya ile 310 km menzil sunan araç, özellikle şehir içi kullanım odaklı kompakt yapısıyla öne çıkarken, minimalist iç mekânında büyük multimedya ekranı ve hızlı şarj desteği gibi modern özellikler sunuyor.

Chery Arrizo X

Chery Arrizo X ise SUV ve elektrikli trendine karşı farklı bir yaklaşım sunan futuristik bir sedan konsepti olarak tanıtıldı. 0.196 Cd gibi oldukça düşük sürtünme katsayısıyla aerodinamiye odaklanan model, fastback tasarımı ve akıllı kokpit teknolojileriyle dikkat çekiyor. Henüz seri üretim planı olmasa da, bu konsept Chery’nin gelecekteki benzinli ve hibrit sedanlarının tasarım ve teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor.

