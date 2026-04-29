Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye fiyatı ve özellikleri

Ssangyong ya da yeni ismiylt KGM, pickup modeli Musso Grand'ın yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni Ssangyong Musso Grand fiyatı 1.905.000 TL'den başlıyor. Yeni Musso Grand, Türkiye'de D2.2 4x2 otomatik versiyonuyla tercih edilebiliyor.
Yeni Musso Grand özellikleri
Modelin iç mekanında da değişiklikler mevcut. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında konsola gömülü 12,3 inç dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise yatay konumdaki dokunmatik multimedya ekranı göze çarpıyor. Söz konusu ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Buna ek olarak, ekranın altında ve otra konsolda bolca fiziksel düğmeye yer verilmiş.
Kaputun altında ise mevcut modelden tanıdığımız 2.2 litre dizel motor yer alıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 202 PS güç ve 441 Nm maksimum tork üretiyor. 172 km/s maksimum hıza sahip olan model, 2600 kg'a kadar frenli römork çekme kapasitesine sahip.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
