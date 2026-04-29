    Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Yeni KGM Musso Grand Türkiye'de satışa sunuldu. Dizel otomatik kombinasyonuyla yola devam eden yeni Musso Grand fiyatı kaç para? Musso Grand özellikleri neler? İşte detaylar:

    Ssangyong ya da yeni ismiylt KGM, pickup modeli Musso Grand'ın yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Yeni Ssangyong Musso Grand fiyatı 1.905.000 TL'den başlıyor. Yeni Musso Grand, Türkiye'de D2.2 4x2 otomatik versiyonuyla tercih edilebiliyor.

    Yeni Musso Grand özellikleri

    Yeni Musso Grand, selefine göre ön tarafta daha heybetli bir görüntü sunuyor. Torres'te gördüğümüz ve sevilen tasarım dili, birebir olmasa da Musso Grand'e etki etmiş. Kaslı ve yüksek ön kaput, yeni ızgara tasarımı ve farları saran LED gündüz aydınlatmaları, bu tasarımın temellerini oluşturuyor. 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar da yeni tasarımı tamamlıyor.

    Modelin iç mekanında da değişiklikler mevcut. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında konsola gömülü 12,3 inç dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise yatay konumdaki dokunmatik multimedya ekranı göze çarpıyor. Söz konusu ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Buna ek olarak, ekranın altında ve otra konsolda bolca fiziksel düğmeye yer verilmiş.

    Yeni Musso Grand, sürüş teknolojileri tarafında da birçok ihtiyaca yanıt veriyor. Sürücü izleme sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, şerit ortalama özelliğine sahip şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme sistemi, yokuş iniş kontrolü, adaptif hız sabitleyici ve akıllı hız yardımı gibi özellikler bu alanda öne çıkıyor. 6 adet hava yastığı, diferansiyel kilidi ve treyler dengeleme yardımı gibi özellikler de dikkat çekiyor.

    Kaputun altında ise mevcut modelden tanıdığımız 2.2 litre dizel motor yer alıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 202 PS güç ve 441 Nm maksimum tork üretiyor. 172 km/s maksimum hıza sahip olan model, 2600 kg'a kadar frenli römork çekme kapasitesine sahip.

