Yeni Kia EV4'ün Avrupa'daki üretimi ağustosta başlıyor

Yalnızca 4,43 metre uzunluğundaki EV4 hatchback “Made in Europe” etiketi taşıyacak. 30 santimetre daha uzun olan fastback versiyonu ise Güney Kore’de üretilecek. Golf boyutlarındaki EV4’ün Avrupa satışlarının büyük kısmını üstlenmesi bekleniyor.
Bunun en önemli nedeni, kompakt sedanların bu segmentte hala niş bir pazar oluşturması. En önemli etkenlerden biri de fiyat. Standart EV4, 37.590 eurodan başlıyor ve bu rakam fastback versiyonundan yaklaşık 10 bin euro daha düşük.
Kia’nın kompakt modeli Avrupa’da üretme kararı sadece lojistikten ibaret değil. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki teşvik programları, batarya menşei ve üretim yeri de dahil olmak üzere aracın tüm yaşam döngüsünü değerlendiriyor.
Marka, kompakt EV4’ün EV3’teki başarıyı tekrarlamasını umuyor. Kia, yalnızca 2025’in ilk yarısında küçük elektrikli SUV modeli EV3’ten 37 bin adet sattı. Bu da Avrupa’daki elektrikli araç satışlarını yüzde 60 oranında artırdı.
Kia EV4, 400V elektrik mimarisi kullanıyor. Söz konusu modelde ön aks üzerine konumlandırılmış 150 kW'lık elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araç, gövde tipine göre 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 ve 7,4 saniyede tamamlarken maksimum hız 170 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Elektrikli modelde 58.3 kWsa ve 81.4 kWsa kapasiteli NMC batarya seçenekleri sunuluyor. EV4 hatchback, büyük batarya ile 590 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. 11 kW AC şarjın standart olarak sunulduğu modelde DC hızlı şarj ile 31 dakikada %10-80 dolum sağlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek