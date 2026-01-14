Giriş
    Yeni Kia K4 Sportswagon, Avrupa pazarı için tanıtıldı

    Kia, SUV istemeyen Avrupalı kullanıcılar için K4’ün station wagon versiyonunu tanıttı. Yeni K4 Sportswagon; geniş bagajı, benzinli motorları ve yakında gelecek hibrit seçeneğiyle dikkat çekiyor.

    Dünyanın bir köşesinde hala SUV'lardan hoşlanmayan aileler kalmış olabilir. Kia, bu aileleri markaya çekmek için K4'ün station wagon versiyonunu tanıttı. Yeni Kia K4 Sportswagon, şimdilik sadece bu gövde tipinin hala güçlü talep gördüğü son kalelerden biri olan Avrupa'da satılacak.

    Kia K4 Sportswagon, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Kia-K4-Sportswagon Tam Boyutta Gör
    K4 Sportswagon, diğer K4 versiyonlarından tanıdık tasarım çizgilerini koruyor ancak 4.695 mm uzunluğuyla daha iri bir gövde sunuyor. Bu ölçü, hatchback versiyondan 265 mm daha uzun anlamına geliyor. Aks mesafesi değişmeden 2.720 mm olarak kalırken, uzun tavanı sayesinde daha pratik bir kullanım vadediyor.

    Kia’nın GT-Line benzinli modellerde sıkça eleştirilen sahte egzoz çıkışlarını artık terk ediyor olması dikkat çekici. Otomobilin tasarımı herkese hitap etmeyebilir ancak Avrupalı kullanıcılar için yeni bir station wagon seçeneğinin eklenmiş olması önemli. İç mekânda ise sürpriz yok; iki adet 12,3 inçlik ekran ve klima kontrolleri için ayrılmış 5,3 inçlik ekran, tanıdık K4 kokpitini aynen koruyor.

    Günlük kullanıma uygun

    Kia K4 Sportswagon, arka koltuklar dik konumdayken 604 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, hatchback versiyondan 166 litre daha fazla. Arka koltuklar yatırıldığında ise yükleme alanı 1.439 litreye kadar çıkıyor. Ancak hafif hibrit motor tercih edildiğinde ek donanımlar nedeniyle bagaj hacmi biraz düşüyor. Bu durumda kapasite 482 litre ile başlıyor ve koltuklar yatırıldığında 1.317 litreye ulaşıyor.

    Kia-K4-Sportswagon Tam Boyutta Gör
    K4 Sportswagon, geniş bagajına rağmen bu alanda Volkswagen Golf Variant ve sınıf lideri Skoda Octavia Combi’nin gerisinde kalıyor. Hatta yerini aldığı Ceed Sportswagon, kâğıt üzerinde biraz daha büyük bir bagaj sunuyordu. Yine de bu farkın günlük kullanımda pek hissedilmeyeceği belirtiliyor. Kia, hatchback’te bulunmayan elektrikli bagaj kapağını Sportswagon’da standart olarak sunuyor.

    K4 Sportswagon'un giriş seviyesinde 1.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. 113 beygir güç üreten bu motor, 6 ileri manuel şanzıman ile sunuluyor. Aynı motorun hafif hibrit versiyonu ise isteğe bağlı olarak 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

    Daha güçlü bir seçenek isteyenler için 1.6 litrelik turbo benzinli dört silindirli motor sunuluyor. Bu motor 148 beygir ve 177 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneğine sahip ve otomatik şanzımanla geliyor. Maksimum verimlilik isteyenler için tam hibrit versiyonun, yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor.

    Motor seçeneği ne olursa olsun, tüm Kia K4 Sportswagon versiyonları markanın Meksika’daki fabrikasında üretilecek.

