Yeni Kia Niro tanıtıldı: İşte tasarımı, özellikleri ve motor seçeneği

Tasarımda EV9 esintisi: "Opposites United" dokunuşu
Makyaj operasyonuyla birlikte Niro’nun dış tasarımında Kia’nın yeni nesil tasarım felsefesi benimsendi. Ön tarafta dikkat çeken en büyük değişim, markanın elektrikli amiral gemisi EV9 modelini andıran dikey konumlandırılmış standart LED farlar oldu. Bu farların gece görüşünü artırdığı ve araca daha geniş bir duruş kazandırdığı ifade ediliyor.
Arka tarafta ise bagaj kapağı tamamen yeniden tasarlandı. Plakalık yuvasının kaldırılmasıyla daha pürüzsüz ve premium bir yüzey elde edilirken, yenilenen stop grafiklerinin dikey farlarla uyumu dikkat çekiyor. Aracın sürtünme katsayısı ise 0.28 Cd seviyesinde tutulmuş.
İç mekanda kokpit devrimi
- Dijital Anahtar 2.0: Akıllı telefonla aracı açma ve çalıştırma imkanı.
- Gelişmiş HUD: Sürücünün gözünü yoldan ayırmaması için ön cama yansıtmalı gösterge paneli.
- Kablosuz Bağlantı: Apple CarPlay ve Android Auto artık tamamen kablosuz.
- Kapasitif Direksiyon (HOD): Otonom sürüş asistanlarında sürücünün direksiyonu tutup tutmadığını dokunmatik olarak algılayan yeni nesil direksiyon.
Motor seçeneği: Güvenilir ve ekonomik hibrit
Güvenlik paketleri giriş seviyesinde standart
Kia, makyajlı Niro'da ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) paketini en alt donanımdan itibaren standart sunarak güvenlik çıtasını yükseltmiş. Pakette; yaya ve bisikletli algılayabilen Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5), şerit ortalama özellikli adaptif hız sabitleyici (HDA 2.0), kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) ve akıllı telefon üzerinden dışarıdan park etmeye izin veren Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) yer alıyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş