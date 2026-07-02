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    Yeni Kia Niro tanıtıldı: İşte tasarımı, özellikleri ve motor seçeneği

    Kia, Avrupa’da 620 bin satan crossover modeli Niro’yu yeniledi. Tamamen makyajlanan ve yeni nesil kokpite kavuşan model, Avrupa pazarında radikal bir kararla sadece hibrit motorla satılacak.

    Yeni Kia Niro tanıtıldı: Sadece hibrit motorla Avrupa’ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Kia, geçtiğimiz Ocak ayında Güney Kore'de tanıttığı makyajlı Kia Niro modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Bugüne kadar Avrupa genelinde 620 bin adetten fazla satan ve bu satışların büyük kısmını hibrit versiyonuyla elde eden Niro, yeni dönemde Avrupa pazarında radikal bir strateji izleyecek. Yeni model, Avrupalı tüketiciler için elektrikli mobiliteye en ulaşılabilir giriş noktası olmak adına yalnızca hibrit motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

    Tasarımda EV9 esintisi: "Opposites United" dokunuşu

    Makyaj operasyonuyla birlikte Niro’nun dış tasarımında Kia’nın yeni nesil tasarım felsefesi benimsendi. Ön tarafta dikkat çeken en büyük değişim, markanın elektrikli amiral gemisi EV9 modelini andıran dikey konumlandırılmış standart LED farlar oldu. Bu farların gece görüşünü artırdığı ve araca daha geniş bir duruş kazandırdığı ifade ediliyor.

    Arka tarafta ise bagaj kapağı tamamen yeniden tasarlandı. Plakalık yuvasının kaldırılmasıyla daha pürüzsüz ve premium bir yüzey elde edilirken, yenilenen stop grafiklerinin dikey farlarla uyumu dikkat çekiyor. Aracın sürtünme katsayısı ise 0.28 Cd seviyesinde tutulmuş.

    İç mekanda kokpit devrimi

    Yeni Kia Niro tanıtıldı: Sadece hibrit motorla Avrupa’ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Niro'nun asıl büyük devrimi kabin içinde gerçekleşti. Eski konsol mimarisi tamamen terk edilerek, Kia’nın en güncel 12.3 inçlik bitişik ccNC (connected cockpit navigation) bilgi-eğlence sistemi konsola entegre edildi.
    • Dijital Anahtar 2.0: Akıllı telefonla aracı açma ve çalıştırma imkanı.
    • Gelişmiş HUD: Sürücünün gözünü yoldan ayırmaması için ön cama yansıtmalı gösterge paneli.
    • Kablosuz Bağlantı: Apple CarPlay ve Android Auto artık tamamen kablosuz.
    • Kapasitif Direksiyon (HOD): Otonom sürüş asistanlarında sürücünün direksiyonu tutup tutmadığını dokunmatik olarak algılayan yeni nesil direksiyon.

    Motor seçeneği: Güvenilir ve ekonomik hibrit

    Yeni Kia Niro tanıtıldı: Sadece hibrit motorla Avrupa’ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Niro, kaputunun altında rüştünü ispatlamış 1.6 litrelik GDI direkt enjeksiyonlu benzinli motor ile elektrik motorunun kombinasyonunu sunuyor. 100 beygirlik içten yanmalı motor ve 32 kW’lık elektrik motoru toplamda 138 PS güç üretiyor. Güç, ön tekerleklere 6 ileri çift kavramalı (6DCT) otomatik şanzımanla aktarılıyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 11.3 saniye sürerken, maksimum hızı 170 km/s olarak açıklandı.

    Güvenlik paketleri giriş seviyesinde standart

    Kia, makyajlı Niro'da ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) paketini en alt donanımdan itibaren standart sunarak güvenlik çıtasını yükseltmiş. Pakette; yaya ve bisikletli algılayabilen Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5), şerit ortalama özellikli adaptif hız sabitleyici (HDA 2.0), kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) ve akıllı telefon üzerinden dışarıdan park etmeye izin veren Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) yer alıyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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