    Yeni Kia Telluride, güçlü tasarımı ve lüks kabiniyle sahnede

    Kia, yeni Telluride ile büyük SUV sınıfındaki iddiasını artırıyor. Daha büyük boyutlar, şık kabin ve güçlü tasarım detaylarıyla yenilenen model, markanın iddiasını bir üst seviyeye taşıyor.

    Yeni Kia Telluride, güçlü tasarımı ve lüks kabiniyle sahnede Tam Boyutta Gör
    Kia’nın 2020’de tanıttığı Telluride, markayı SUV rekabetinde bambaşka bir seviyeye taşımıştı. Ancak bu iddianın sürdürülebilmesi için yenilenme vakti geldi. Yeni Kia Telluride, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkmaya hazırlanırken, Kia şimdiden yeni tasarım ve kabin detaylarını paylaştı.

    Yeni Kia Telluride, artık daha macera odaklı görünüyor. Genişletilmiş ızgara farlara kadar uzanıyor ve daha dik bir duruş sergiliyor. Standart versiyonda parlak siyah dikey çizgiler tercih edilirken, XRT modeli mat siyah örgü desenli tamponla daha arazi ruhlu bir yüz taşıyor. Ön kısımda dikkat çeken turuncu kancalar da bu kimliği pekiştiriyor.

    Köşeli çamurluklar, kaslı omuz çizgileri ve uzatılmış kaput, SUV’un güçlü duruşunu destekliyor. Arka tasarımda ise “yüzer tavan” efekti ve dikey stop grubu, Telluride’ın daha modern ve şık görünmesini sağlıyor. Siluetiyle Range Rover modellerine göz kırptığını da söylemek mümkün.

    Yeni Kia Telluride, güçlü tasarımı ve lüks kabiniyle sahnede Tam Boyutta Gör
    Kia, aracın aks mesafesini yaklaşık 7,5 cm, toplam uzunluğunu ise yaklaşık 6 cm artırarak iç mekân genişliğini belirgin biçimde artırmış. İçeride de tamamen yeni bir ambiyans var. Direksiyonun arkasından başlayıp orta konsola kadar uzanan tek parça dijital ekran paneli, önceki modeldeki 12,3 inçlik ekranlardan daha büyük görünüyor.

    Motor seçenekleri henüz açıklanmasa da Telluride’ın kardeşi Hyundai Palisade gibi 2.5 litrelik turbo hibrit ve 3.5 litrelik V6 motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Fiyat konusunda da net rakamlar paylaşılmadı ancak yeni Telluride’ın 40 bin dolar civarından pazara girmesi olası görünüyor.

