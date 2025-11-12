Yeni Kia Telluride, güçlü tasarımı ve lüks kabiniyle sahnede

Yeni Kia Telluride, artık daha macera odaklı görünüyor. Genişletilmiş ızgara farlara kadar uzanıyor ve daha dik bir duruş sergiliyor. Standart versiyonda parlak siyah dikey çizgiler tercih edilirken, XRT modeli mat siyah örgü desenli tamponla daha arazi ruhlu bir yüz taşıyor. Ön kısımda dikkat çeken turuncu kancalar da bu kimliği pekiştiriyor.
Köşeli çamurluklar, kaslı omuz çizgileri ve uzatılmış kaput, SUV’un güçlü duruşunu destekliyor. Arka tasarımda ise “yüzer tavan” efekti ve dikey stop grubu, Telluride’ın daha modern ve şık görünmesini sağlıyor. Siluetiyle Range Rover modellerine göz kırptığını da söylemek mümkün.
Motor seçenekleri henüz açıklanmasa da Telluride’ın kardeşi Hyundai Palisade gibi 2.5 litrelik turbo hibrit ve 3.5 litrelik V6 motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Fiyat konusunda da net rakamlar paylaşılmadı ancak yeni Telluride’ın 40 bin dolar civarından pazara girmesi olası görünüyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: