2026 Kia XCeed yenilenen tasarımıyla sahnede

Kia, sevilen modeli XCeed'i 2026 için kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirerek markanın güncel tasarım ve teknoloji seviyesine taşıdı. Yeni Kia XCeed'in üretimi 29 Mayıs'tan itibaren Slovakya'da yapılacak.
Yeni Kia XCeed özellikleri
Makyajlı XCeed, Kia’nın yeni tasarım dilini benimsiyor. Dikey LED farlar, inceltilmiş “tiger nose” ön ızgara ve büyütülmüş hava girişleri dikkat çekiyor. Tasarım dili, elektrikli EV3 ve yenilenen Stonic’e yakın duruyor.
Profil büyük ölçüde korunurken, yeni alaşım jantlar ve güncel renk seçenekleri eklenmiş. Arka bölümde ise boydan boya uzanan LED stoplar, yeniden şekillendirilen bagaj kapağı ve daha kaslı bir tampon dikkat çekiyor.
İç mekânda büyük değişim
Yeni iki kollu direksiyon simidi, sadeleştirilen klima kontrolleri ve daha modern orta konsol, kabinin genel havasını yukarı taşıyor. Ayrıca koltuk döşemelerinde ve kapı panellerinde dikkat çekici yeni desenler kullanılmış.
Kia, henüz teknik detayları tam açıklamasa da modelin benzinli ve hafif hibrit motor seçenekleriyle sunulacağını doğruladı. Ayrıca modelde sürüş konforunun artırıldığı da belirtiliyor. Bu iyileştirmenin, güncellenmiş süspansiyon sistemi sayesinde sağlanması bekleniyor.
İlginç bir şekilde model, Avrupa pazarına yeni giriş yapan Seltos ile birlikte satılacak. Ancak XCeed, daha hatchback karakterine yakın yapısıyla farklı bir kitleye hitap etmeye devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: