Renault 5'e Çinli rakip: 389 km menzilli Leapmotor B03 geliyor

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Tam Boyutta Gör Leapmotor, Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği B03 ile Avrupa’nın küçük elektrikli otomobil pazarındaki rekabete katılıyor. Renault 5 ve Volkswagen ID. Polo’ya rakip olarak konumlanan elektrikli hatchback, yaklaşık 25 bin euroluk fiyat hedefini güçlü motor, uzun menzil ve kapsamlı donanımla birleştirmeyi amaçlıyor.

Stellantis’in ortak olduğu Çinli markanın ürün gamında B03, küçük şehir otomobili T03’ün üzerinde ve B03X crossover’ın altında yer alıyor. Modelin Avrupa satışlarının 2027’de başlaması planlanıyor.

53 kWsa batarya, 389 km menzil

Tam Boyutta Gör Leapmotor B03’te standart olarak 53 kWsa kapasiteli batarya kullanılıyor. Açıklanan WLTP menzili 389 km. Bu değer, küçük elektrikli otomobiller sınıfında tek başına bir rekor değil. B03’ün iddiası, benzer menzile ulaşmak için üst batarya seçeneklerine yönelmek gereken rakiplerine karşı bu kapasiteyi başlangıçtan itibaren sunması.

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Yaklaşık 25 bin euroluk hedef gerçekleşirse B03, menzil ile satın alma maliyetini birlikte değerlendiren kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Ancak Avrupa için henüz kesinleşmiş bir satış fiyatı bulunmuyor.

194 beygir güç, 7,6 saniyede 100 km/s

B03’ün tek elektrik motoru 143 kW, yani yaklaşık 194 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 7,6 saniye olarak açıklanıyor. Bu değer, otomobili günlük kullanıma yönelik küçük bir hatchback olmasına rağmen sportif modellere yaklaştırıyor. Paylaşılan verilere göre B03, bu hızlanmada Alpine A290 GT’nin yalnızca 0,2 saniye gerisinde kalıyor.

Yüzde 10’dan yüzde 80’e 21 dakikada şarj

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında 133 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması 21 dakika sürüyor. B03’te ısı pompası ve V2L desteği de donanım listesinde yer alıyor. V2L sayesinde otomobilin bataryasından uyumlu harici elektrikli cihazlara enerji verilebiliyor.

14,6 inç ekran ve elektrikli sürücü koltuğu

İç mekânda 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 8,8 inçlik dijital gösterge paneli kullanılıyor. Fiziksel düğmelerin sınırlı tutulduğu kabinde, birçok işleve sesli komutlarla erişim sağlanması hedefleniyor.

Donanım listesinde LED aydınlatmalar, elektrikli katlanan aynalar ve ısıtmalı, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu bulunuyor. Böylece B03, fiyat rekabetini yalnızca motor ve batarya verileri üzerinden yürütmüyor.

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