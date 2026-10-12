Renault 5'e Çinli rakip: 389 km menzilli Leapmotor B03 geliyor

Stellantis’in ortak olduğu Çinli markanın ürün gamında B03, küçük şehir otomobili T03’ün üzerinde ve B03X crossover’ın altında yer alıyor. Modelin Avrupa satışlarının 2027’de başlaması planlanıyor.
53 kWsa batarya, 389 km menzil
Yaklaşık 25 bin euroluk hedef gerçekleşirse B03, menzil ile satın alma maliyetini birlikte değerlendiren kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Ancak Avrupa için henüz kesinleşmiş bir satış fiyatı bulunmuyor.
194 beygir güç, 7,6 saniyede 100 km/s
B03’ün tek elektrik motoru 143 kW, yani yaklaşık 194 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 7,6 saniye olarak açıklanıyor. Bu değer, otomobili günlük kullanıma yönelik küçük bir hatchback olmasına rağmen sportif modellere yaklaştırıyor. Paylaşılan verilere göre B03, bu hızlanmada Alpine A290 GT’nin yalnızca 0,2 saniye gerisinde kalıyor.
Yüzde 10’dan yüzde 80’e 21 dakikada şarj
14,6 inç ekran ve elektrikli sürücü koltuğu
İç mekânda 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 8,8 inçlik dijital gösterge paneli kullanılıyor. Fiziksel düğmelerin sınırlı tutulduğu kabinde, birçok işleve sesli komutlarla erişim sağlanması hedefleniyor.
Donanım listesinde LED aydınlatmalar, elektrikli katlanan aynalar ve ısıtmalı, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu bulunuyor. Böylece B03, fiyat rekabetini yalnızca motor ve batarya verileri üzerinden yürütmüyor.
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