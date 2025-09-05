Yeni Lenovo Legion Pro 7 tanıtıldı: Ryzen 9 9955HX3D ve RTX 5080

Üst seviye performans isteyenlere
Yapılan ilk testlerde Ryzen 9 9955HX3D, Intel’in Core Ultra 9 275HX modeline göre ortalama %5 daha yüksek performans sergiliyor. Nvidia RTX 5080 Laptop GPU ise, dizüstü bilgisayarlar için RTX 5090 ile kıyaslanabilecek seviyede bir performans sunuyor ve fiyat-performans dengesi açısından dikkat çekiyor.
Cihazın ön yüzünde, 16 inçlik OLED ekran bulunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk kapsama, Dolby Vision, Nvidia G-Sync ve VESA TrueBlack 1000 desteği sunuyor.
Bağlantı noktaları açısından da zengin seçenekler sunan Legion Pro 7 16AFR10H, 2x 10 Gbps USB 3.2 Type-C (bunlardan biri PD 3.0 destekli, her ikisi DisplayPort 2.1 destekli) 1x HDMI 2.1, 1x 10 Gbps USB 3.2 Type-A, 2x 5 Gbps USB 3.2 Type-A, 1x 3.5 mm ses girişi ve 1x RJ45 Ethernet girişine sahip. Bunların yanı sıra cihazda 4 hoparlörlü ses sistemi, WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve hızlı çekim için E-Shutter düğmesi bulunuyor.
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, Kasım 2025’ten itibaren satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 2.399 dolar olarak belirlendi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: