Tam Boyutta Gör Lenovo, IFA 2025’te performans odaklı yeni oyun dizüstü bilgisayarı Legion Pro 7 16AFR10H’yi tanıttı. Yeni model, AMD’nin Ryzen 9000 HX serisi işlemcileri ve Nvidia’nın RTX 50 serisi GPU’ları ile donatılabiliyor. Üst seviye konfigürasyonda AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemci ve RTX 5080 Laptop GPU yer alıyor.

Üst seviye performans isteyenlere

Yapılan ilk testlerde Ryzen 9 9955HX3D, Intel’in Core Ultra 9 275HX modeline göre ortalama %5 daha yüksek performans sergiliyor. Nvidia RTX 5080 Laptop GPU ise, dizüstü bilgisayarlar için RTX 5090 ile kıyaslanabilecek seviyede bir performans sunuyor ve fiyat-performans dengesi açısından dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo’ya göre, dizüstü bilgisayarda yer alan GPU 175 W’a kadar performans sunabiliyor. Bellek ve depolama açısından da iddialı olan Legion Pro 7, 32 GB DDR5 RAM (5600 MT/s hızında) ve 2 TB PCIe Gen 5 SSD desteğiyle geliyor.

Cihazın ön yüzünde, 16 inçlik OLED ekran bulunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk kapsama, Dolby Vision, Nvidia G-Sync ve VESA TrueBlack 1000 desteği sunuyor.

Bağlantı noktaları açısından da zengin seçenekler sunan Legion Pro 7 16AFR10H, 2x 10 Gbps USB 3.2 Type-C (bunlardan biri PD 3.0 destekli, her ikisi DisplayPort 2.1 destekli) 1x HDMI 2.1, 1x 10 Gbps USB 3.2 Type-A, 2x 5 Gbps USB 3.2 Type-A, 1x 3.5 mm ses girişi ve 1x RJ45 Ethernet girişine sahip. Bunların yanı sıra cihazda 4 hoparlörlü ses sistemi, WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve hızlı çekim için E-Shutter düğmesi bulunuyor.

Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, Kasım 2025’ten itibaren satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 2.399 dolar olarak belirlendi.

Yeni Lenovo Legion Pro 7 tanıtıldı: Ryzen 9 9955HX3D ve RTX 5080

