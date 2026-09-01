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    Makyajlı Lexus NX tanıtıldı: 100 km elektrikli menzil ve yeni kabin

    Lexus, RX modelinin ardından en çok satan ikinci SUV’u NX’i ikinci jenerasyonunun 5. yılında makyajladı. Yenilenen NX; keskinleşen tasarımı, modern kabini ve 6. nesil hibrit motorlarıyla geldi.

    Yeni Lexus NX tanıtıldı: 100 km elektrikli menzil ve yeni kabin Tam Boyutta Gör
    Lexus, küresel pazardaki en önemli kozlarından biri olan kompakt SUV modeli NX’i makyaj operasyonundan geçirdi. İkinci jenerasyonunun tanıtımından bu yana geçen beş yılın ardından tazelenen model; daha agresif dış tasarımı, tepeden tırnağa yenilenen kabin mimarisi ve geliştirilmiş hibrit güç üniteleriyle dikkat çekiyor.

    Sportif dış tasarım ve büyüyen boyutlar

    Aracın dış tasarımında ilk göze çarpan detay, yeni LED aydınlatma imzasına kavuşan agresif ön farlar oluyor. Bu farlar, Lexus’un ikonik ön ızgarası ve üçgen formlu tampon hava girişleriyle bütünlük sağlıyor. Profil yapısı tanıdık formunu korurken, yeni jant tasarımları ve krom detayların yerini siyah vurgulara bırakması araca daha taze bir görünüm katıyor.

    Arka bölümde ise aydınlatmalı logonun yanlarında L motifli yeni stop grafikleri yer alıyor. F Sport donanım paketinde; piyano siyahı dış detaylar, hafif aerodinamik güncellemeler, kırmızı fren kaliperleri ve 20 inçlik jantlar standart olarak sunuluyor. Boyut tarafında ise aracın aks mesafesi 2.690 mm'de sabit kalırken, toplam uzunluğu 30 mm artarak 4.690 mm seviyesine ulaştı.

    Tablet tipi yeni multimedya

    Yeni Lexus NX tanıtıldı: 100 km elektrikli menzil ve yeni kabin Tam Boyutta Gör
    İç mekanda kokpit mimarisi tamamen yenilendi ve markanın yeni ES sedan modelinden ilham alındı. Kabinin merkezinde güncel Lexus Connect yazılımıyla çalışan 14 inçlik bağımsız multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekrana 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, sadeleştirilmiş orta konsol ve kullanılmadığında ön konsol kaplamasının içinde adeta "kaybolan" dokunsal geri bildirimli fiziksel kumandalar eşlik ediyor. Ayrıca üst donanımlarda ortam aydınlatmasını, ekran temalarını, klimayı ve koltuk ısıtmalarını senkronize eden Lexus Sensory Concierge sistemi yer alıyor.

    100 km elektrikli menzil

    Yeni Lexus NX tanıtıldı: 100 km elektrikli menzil ve yeni kabin Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında TNGA-K platformunun süspansiyon ve direksiyon sistemleri yeniden kalibre edildi. Hem standart hibrit hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlar, Lexus’un 6. nesil hibrit teknolojisine geçiş yaptı. Güç kontrol ünitesi ve aks sisteminin birleştirilmesi sayesinde 10 kg ağırlık tasarrufu sağlandı.
    • NX 450h+ (PHEV): Bölgeye göre 288-322 hp güç sunan amiral gemisi versiyon, batarya kapasitesini 18 kWsa'ten 23 kWsa'e çıkardı. WLTP normlarına göre sadece elektrikle 100 km menzil sunan araçta ilk kez DC hızlı şarj desteği de yer alıyor.
    • NX 350h: 2.5 litrelik benzinli motor ve eAxle mimarisiyle 188-241 hp güç sunuyor. Bazı pazarlarda 2.0 litrelik 194 HP'lik NX 300h seçeneği de yer alacak.

    Makyajlı Lexus NX’in teslimatları yıl sonuna doğru başlarken, Avrupa pazarındaki satışların 2027 baharında başlaması planlanıyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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