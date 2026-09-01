Makyajlı Lexus NX tanıtıldı: 100 km elektrikli menzil ve yeni kabin

Sportif dış tasarım ve büyüyen boyutlar
Aracın dış tasarımında ilk göze çarpan detay, yeni LED aydınlatma imzasına kavuşan agresif ön farlar oluyor. Bu farlar, Lexus’un ikonik ön ızgarası ve üçgen formlu tampon hava girişleriyle bütünlük sağlıyor. Profil yapısı tanıdık formunu korurken, yeni jant tasarımları ve krom detayların yerini siyah vurgulara bırakması araca daha taze bir görünüm katıyor.
Arka bölümde ise aydınlatmalı logonun yanlarında L motifli yeni stop grafikleri yer alıyor. F Sport donanım paketinde; piyano siyahı dış detaylar, hafif aerodinamik güncellemeler, kırmızı fren kaliperleri ve 20 inçlik jantlar standart olarak sunuluyor. Boyut tarafında ise aracın aks mesafesi 2.690 mm'de sabit kalırken, toplam uzunluğu 30 mm artarak 4.690 mm seviyesine ulaştı.
Tablet tipi yeni multimedya
100 km elektrikli menzil
- NX 450h+ (PHEV): Bölgeye göre 288-322 hp güç sunan amiral gemisi versiyon, batarya kapasitesini 18 kWsa'ten 23 kWsa'e çıkardı. WLTP normlarına göre sadece elektrikle 100 km menzil sunan araçta ilk kez DC hızlı şarj desteği de yer alıyor.
- NX 350h: 2.5 litrelik benzinli motor ve eAxle mimarisiyle 188-241 hp güç sunuyor. Bazı pazarlarda 2.0 litrelik 194 HP'lik NX 300h seçeneği de yer alacak.
Makyajlı Lexus NX’in teslimatları yıl sonuna doğru başlarken, Avrupa pazarındaki satışların 2027 baharında başlaması planlanıyor.
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