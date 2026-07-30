Yeni lojistik sistemi: 750 kilometreye 15 dakikada roketle teslimat

Hop Aero'ya göre Rook, tamamen otonom çalışacak. Şirketin paylaştığı örnek senaryoda araç, Japonya'nın Okinawa Adası ile Tayvan arasındaki yaklaşık 750 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada kat ederek kargo taşıyabilecek.
Benzer hedeflerle çalışan bir başka girişim Inversion Space, 44 milyon dolarlık Seri A yatırım alarak yaklaşık 60 kişilik bir ekibe ulaştı. Ancak şirketin Ray adlı test aracı, geçtiğimiz yıl ocak ayında yörüngeden çıkış motorunun arızalanması nedeniyle görevini tamamlayamadı.
Yalnızca altı kişilik bir ekibe sahip olan Hop Aero ise şimdiye kadar yalnızca Oklahoma Uzay Limanı'nda küçük ölçekli bir prototiple test gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin elindeki tek kamu desteği de Ekim ayında sona erecek 1,25 milyon dolarlık ABD Hava Kuvvetleri sözleşmesi ile sınırlı. Bugüne kadar ise hiçbir şirket, lisanslı ticari noktadan noktaya roketle kargo taşımacılığı uçuşu gerçekleştirebilmiş değil.
ABD ordusu uzun süredir benzer konsept üzerinde çalışıyor