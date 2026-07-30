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    Yeni lojistik sistemi: 750 kilometreye 15 dakikada roketle teslimat

    ABD'li girişim şirketi Hop Aero, 250 kilogram yükü 750 kilometre uzağa 15 dakikada ulaştırmayı hedefleyen konteynerden fırlatılabilen otonom kargo roketi Rook'u tanıttı.

    Yeni lojistik sistemi: 750 kilometreye 15 dakikada teslimat Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli girişim Hop Aero, standart bir 40 fitlik yük konteynerinden fırlatılabilen ve 250 kilogram yükü yaklaşık 750 kilometre uzağa 15 dakikada ulaştırmayı hedefleyen yeni roket sistemi Rook'u tanıttı. Sistem, pist veya sabit altyapıya ihtiyaç duymadan hazırlıksız araziye iniş yapabilecek şekilde tasarlanıyor. Şirket, çözümünü özellikle askeri lojistik ve insansız sistemlerin hızlı konuşlandırılması için geliştiriyor.

    Hop Aero henüz uçuş gerçekleştirmedi

    Hop Aero'ya göre Rook, tamamen otonom çalışacak. Şirketin paylaştığı örnek senaryoda araç, Japonya'nın Okinawa Adası ile Tayvan arasındaki yaklaşık 750 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada kat ederek kargo taşıyabilecek.

    Yeni lojistik sistemi: 750 kilometreye 15 dakikada teslimat Tam Boyutta Gör
    Hop Aero'nun kurucu ortaklarından Jacob Balaj, daha önce Masten Space Systems bünyesinde görev yaptı. Şirket, 18 yıl boyunca 600'den fazla dikey kalkış ve dikey iniş testi gerçekleştirmiş ve noktadan noktaya yük taşımaya yönelik Xogdor aracı üzerinde çalışıyordu. Ancak Masten Space Systems, 2022 yılında iflas etti ve varlıklarını Astrobotic’e sattı.

    Benzer hedeflerle çalışan bir başka girişim Inversion Space, 44 milyon dolarlık Seri A yatırım alarak yaklaşık 60 kişilik bir ekibe ulaştı. Ancak şirketin Ray adlı test aracı, geçtiğimiz yıl ocak ayında yörüngeden çıkış motorunun arızalanması nedeniyle görevini tamamlayamadı.

    Yalnızca altı kişilik bir ekibe sahip olan Hop Aero ise şimdiye kadar yalnızca Oklahoma Uzay Limanı'nda küçük ölçekli bir prototiple test gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin elindeki tek kamu desteği de Ekim ayında sona erecek 1,25 milyon dolarlık ABD Hava Kuvvetleri sözleşmesi ile sınırlı. Bugüne kadar ise hiçbir şirket, lisanslı ticari noktadan noktaya roketle kargo taşımacılığı uçuşu gerçekleştirebilmiş değil.

    ABD ordusu uzun süredir benzer konsept üzerinde çalışıyor

    Yeni lojistik sistemi: 750 kilometreye 15 dakikada teslimat Tam Boyutta Gör
    Öte yandan roketle hızlı kargo taşımacılığı fikri yeni değil. ABD Hava Kuvvetleri 2021 yılından beri bu alanda adımlar atıyor. 2022'de SpaceX ile bu konsept üzerinde çalışılması için 102 milyon dolarlık sözleşme de imzalandı. Bu kapsamda değerlendirilen Starship, son olarak 24 Temmuz'da 13. test uçuşunu gerçekleştirmişti.
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    Forumdan Konular

    psikomotor testi kpss mühendislik burası da aspat değil halilim 1.0 tsi sandık motor araba sağa çekiyor

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