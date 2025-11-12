Yeni bir Luther filmi geliyor; Netflix ilk detayları paylaştı

Luther Ekibi Yeni Film İçin Tekrar Bir Araya Geliyor
Idris Elba'nin Dedektif Luther olarak geri döneceği bu yeni filmde Dermot Crowley (DSU Martin Schenk)ve Ruth Wilson (Alice) da orijinal serideki rollerini yineleyecek.
Henüz ismi açıklanmayan bu yeni film, dizinin yaratıcısı olan Neil Cross tarafından yazılıyor. Yönetmen koltuğunda ise Luther: The Fallen Sun'ın da yönetmeni olan Jamie Payne oturacak.
Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek bu yeni filmde, Londra sokaklarında yaşanan bir dizi kanlı cinayet Dedektif Luther'ın yeniden göreve dönmesine sebep olacak. Ancak Luther'ın kellesini isteyen birden fazla kişi olması, bir seri katilin işi gibi görünen bu cinayetleri çözmeyi çok daha zorlu hâle getirecek.