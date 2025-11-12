Giriş
    Yeni bir Luther filmi geliyor; Netflix ilk detayları paylaştı

    Idris Elba'nın başrolünü üstlendiği Luther serisi yeni bir filmle ekranlardaki yolculuğunu sürdürecek. Netflix çatısı altında hazırlanan yeni Luther filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

    Netflix, yeni Luther filmini resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen İngiliz dizilerinden olan Luther, dizi olarak final yapmış olsa da Netflix yapımı filmlerle ekranlardaki yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin Luther: The Fallen Sun adını taşıyan ilk devam filmini 2023'te izleyicilerle buluşturan Netflix, şimdi yeni bir Luther filmine daha yeşil ışık yaktı.

    Luther Ekibi Yeni Film İçin Tekrar Bir Araya Geliyor

    Idris Elba'nin Dedektif Luther olarak geri döneceği bu yeni filmde Dermot Crowley (DSU Martin Schenk)ve Ruth Wilson (Alice) da orijinal serideki rollerini yineleyecek.

    Henüz ismi açıklanmayan bu yeni film, dizinin yaratıcısı olan Neil Cross tarafından yazılıyor. Yönetmen koltuğunda ise Luther: The Fallen Sun'ın da yönetmeni olan Jamie Payne oturacak.

    Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek bu yeni filmde, Londra sokaklarında yaşanan bir dizi kanlı cinayet Dedektif Luther'ın yeniden göreve dönmesine sebep olacak. Ancak Luther'ın kellesini isteyen birden fazla kişi olması, bir seri katilin işi gibi görünen bu cinayetleri çözmeyi çok daha zorlu hâle getirecek.

