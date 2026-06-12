Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery ve Huawei'den yeni elektrikli SUV: Luxeed RX

    Huawei ve Chery ortaklığıyla geliştirilen Luxeed RX ortaya çıktı. Model; 4 LiDAR sensörü, 437 kW'a kadar güç ve Xiaomi YU7'ye benzer tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Luxeed RX, tasarımıyla 'kopya' tartışmalarını alevlendirdi Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Chery ortaklığında geliştirilen yeni Luxeed RX SUV, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) dosyalarıyla gün yüzüne çıktı. Model, hem teknik donanımı hem de tasarım iddialarıyla şimdiden tartışmaların merkezine oturdu.

    Luxeed RX, toplam dört adet LiDAR sensörü ile donatılmış durumda. Boyutları açısından 5.020 mm uzunluk, 2.007 mm genişlik ve 1.585 mm yükseklik değerlerine sahip olan araç, 3.000 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor.

    Güç ünitesi tarafında iki farklı seçenek bulunuyor. Tek motorlu versiyon 277 kW (372 hp) güç üretirken, çift motorlu versiyon 160 kW (215 hp) ön motor ve 277 kW (372 hp) arka motor kombinasyonu ile daha yüksek performans sunuyor.

    Tasarım diliyle “FUV” (Fashion Utility Vehicle) segmentinde konumlandırılan Luxeed RX, kapalı ön ızgara yapısı, L şeklindeki aydınlatma grubu ve üç parçalı hava girişleriyle dikkat çekiyor. Alçak tavan çizgisi ve agresif arka difüzör tasarımı da modelin aerodinamik tasarımını destekliyor.

    Yeni Luxeed RX, tasarımıyla 'kopya' tartışmalarını alevlendirdi
    Modelin genel tasarım hatları, kopya iddialarını beraberinde getirdi. Üstelik bu kez bir Çinli markanın başka bir Çinliyi kopyalaması da söz konusu. Elbette söz konusu araç yeni Xiaomi YU7. İşin ucu ise Ferrari Purosangue modeline dayanıyor. Hatta bu konuyla alakalı Luxeed ile Ferrari arasında bir polemik bile yaşandı.

    Luxeed yöneticisi Zhao Changjiang, markaya “eski Ferrari baş tasarımcısı” ve BMW ile Aston Martin’den şasi uzmanlarının katıldığını ifade etti. Ancak Ferrari Greater China, bu iddiayı sosyal medyada sorgulayarak “Bu eski Ferrari baş tasarımcının adı nedir?” şeklinde bir paylaşım yaparak Ferrari’de baş tasarımcı pozisyonunun uzun süredir değişmediğine dikkat çekildi. Söz konusu paylaşım daha sonra kaldırılmış olsa da tartışma büyümeye devam etti.

    Luxeed RX’in tartışmalı tasarımıyla sonbahar döneminde resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin saç döker mi duyda elektrik var ama lamba yanmıyor yiğit akü üretim tarihi nerede yazar toyota hilux en çok tutulan modeli pulcet kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum