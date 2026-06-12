Chery ve Huawei'den yeni elektrikli SUV: Luxeed RX

Luxeed RX, toplam dört adet LiDAR sensörü ile donatılmış durumda. Boyutları açısından 5.020 mm uzunluk, 2.007 mm genişlik ve 1.585 mm yükseklik değerlerine sahip olan araç, 3.000 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor.
Güç ünitesi tarafında iki farklı seçenek bulunuyor. Tek motorlu versiyon 277 kW (372 hp) güç üretirken, çift motorlu versiyon 160 kW (215 hp) ön motor ve 277 kW (372 hp) arka motor kombinasyonu ile daha yüksek performans sunuyor.
Tasarım diliyle “FUV” (Fashion Utility Vehicle) segmentinde konumlandırılan Luxeed RX, kapalı ön ızgara yapısı, L şeklindeki aydınlatma grubu ve üç parçalı hava girişleriyle dikkat çekiyor. Alçak tavan çizgisi ve agresif arka difüzör tasarımı da modelin aerodinamik tasarımını destekliyor.
Luxeed yöneticisi Zhao Changjiang, markaya “eski Ferrari baş tasarımcısı” ve BMW ile Aston Martin’den şasi uzmanlarının katıldığını ifade etti. Ancak Ferrari Greater China, bu iddiayı sosyal medyada sorgulayarak “Bu eski Ferrari baş tasarımcının adı nedir?” şeklinde bir paylaşım yaparak Ferrari’de baş tasarımcı pozisyonunun uzun süredir değişmediğine dikkat çekildi. Söz konusu paylaşım daha sonra kaldırılmış olsa da tartışma büyümeye devam etti.
Luxeed RX’in tartışmalı tasarımıyla sonbahar döneminde resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: