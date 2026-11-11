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    Dönebilen koltuklar, 350 km elektrikli menzil: Yeni Lynk & Co 900L tanıtıldı

    Lynk & Co, amiral gemisi SUV ailesine yedi koltuklu 900L’yi ekledi. Şarj edilebilir hibrit araç, 320 kilometreye ulaşan elektrikli menzili ve karşılıklı oturmaya imkan tanıyan kabiniyle dikkat çekiyor

    Yeni Lynk & Co 900L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geely bünyesindeki Lynk & Co, beş ve altı koltuklu versiyonlarla sunulan 900 ailesini genişletiyor. Çin’de tanıtılan 900L, mevcut modelden küçük boyut farklarıyla ayrılıyor. Asıl yenilik ise yedi koltuklu kabin düzeni, dönebilen ikinci sıra koltuklar ve üçüncü sırada sunulan konfor donanımları.

    5.280 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.810 mm yüksekliğe sahip SUV’nin aks mesafesi 3.170 mm. Mevcut 900’e kıyasla uzunluk 40 mm, aks mesafesi ve yükseklik ise 10’ar mm artmış durumda.

    İkinci sıra koltuklar 180 derece dönebiliyor

    Yeni Lynk & Co 900L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    900L’nin kabininde 2+2+3 koltuk düzeni kullanılıyor. İkinci sıradaki iki bağımsız koltuk, elektrikli olarak 180 derece dönebiliyor ve 550 mm ileri-geri hareket edebiliyor. Böylece ikinci ve üçüncü sıradaki yolcular karşılıklı oturabiliyor.

    Üçüncü sıra da yalnızca ek yolcu taşımak için düşünülmemiş. 1.210 mm genişliğindeki oturma minderiyle sunulan bu bölümde 150 mm ileri-geri ayar, ısıtma ve masaj işlevleri bulunuyor. Kabindeki iki adet 30 inç ekran ve 31 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de konfor donanımlarını tamamlıyor.

    Dış tasarımda ise 900 ailesinin genel çizgileri korunuyor. Tavandaki LiDAR sensörü ve boydan boya uzanan arka aydınlatmalar, modelin öne çıkan detayları arasında.

    70 kWsa bataryayla 320 km elektrikli menzil

    Yeni Lynk & Co 900L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lynk & Co 900L, 215 hp güç üreten 2,0 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiren, dört tekerlekten çekişli bir şarj edilebilir hibrit sistem kullanıyor. Açıklanan 215 hp değeri yalnızca benzinli motora ait; toplam sistem gücü henüz paylaşılmış değil.

    CATL ile Geely’nin ortak girişiminden tedarik edilen 55 ve 70 kWsa kapasiteli bataryalar, WLTC ölçümüne göre sırasıyla 245 ve 320 km tamamen elektrikli menzil sağlıyor.

    Büyük hibrit araçlar için geliştirilen SPA Evo mimarisini kullanan 900 ailesi; Li Auto L9, Denza N9 ve Aito M9 gibi modellerle rekabet ediyor. 900L’nin fiyatı henüz açıklanmadı. Modelin 2026 sona ermeden Çin'de satışa sunulması planlanıyor.

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