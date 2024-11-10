Yeni M4 Mac Mini'nin kasası söküldü: SSD'si değişebiliyor!

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tanıtılan ve önceki nesle göre önemli ölçüde küçülen yeni M4 Mac Mini kullanıcıların beğenisini kazandı. Apple'ın yeni minisinin iç tasarımını merak eden teknoloji yayıncıları, bilgisayarın içini açarak gözler önüne serdi.

Max Tech tarafından gerçekleştirilen söküm işlemi, M4 Mac mini'nin selefinden tamamen farklı olarak yeniden tasarlandığını gösteriyor. Alt taraftaki plastik parça çıkarıldıktan sonra, sıcak ve soğuk havayı yönlendiren ve birçok deliğe sahip bir disk bizleri karşılıyor. Apple'ın, Wi-Fi ve Bluetooth sinyalleri için bu diski anten olarak kullandığı görülüyor. Aynı zamanda bu diskin üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth çiplerinin yer aldığı küçük bir anakart yer alıyor.

Depolama birimi değiştirilebiliyor

Alt kısımda ise yay şeklinde tasarlanmış soğutucu blok ve fan yer alıyor. Yeni Mac mini'deki en önemli değişikliklerden biri, cihazın artık değiştirilebilir SSD'ye sahip olması. Ancak standart M.2 SSD'lerden küçük boyuta sahip kartları desteklediği görülüyor. Diğer bir sevindirici gelişme, 256 GB depolamanın tek bir çip yerine iki adet 128 GB NAND çipine sahip olması. Böylece daha yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşmak mümkün olacak.

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Apple'ın Mac Mini'yle beraber genel olarak tamir edilebilirliği arttırdığı görünüyor. Ön taraftaki Thunderbolt 4 portları dahil bütün bileşenler vidalar ile kolaylıkla sökülebiliyor. Söküm işlemi önceki modelden çok daha kolay gerçekleştirilebiliyor.

Genel olarak bakıldığında M4 Mac mini, akıllıca tasarımı ve sıkıştırılmış kompakt anakartıyla son derece küçük boyutlara erişmeyi başarmış. Güçlü M4 işlemcisi ve 16 GB RAM'i ile oldukça rekabetçi bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.

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