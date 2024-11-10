Yeni M4 Mac Mini'nin kasası söküldü: SSD'si değişebiliyor!

Max Tech tarafından gerçekleştirilen söküm işlemi, M4 Mac mini'nin selefinden tamamen farklı olarak yeniden tasarlandığını gösteriyor. Alt taraftaki plastik parça çıkarıldıktan sonra, sıcak ve soğuk havayı yönlendiren ve birçok deliğe sahip bir disk bizleri karşılıyor. Apple'ın, Wi-Fi ve Bluetooth sinyalleri için bu diski anten olarak kullandığı görülüyor. Aynı zamanda bu diskin üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth çiplerinin yer aldığı küçük bir anakart yer alıyor.
Depolama birimi değiştirilebiliyor
Alt kısımda ise yay şeklinde tasarlanmış soğutucu blok ve fan yer alıyor. Yeni Mac mini'deki en önemli değişikliklerden biri, cihazın artık değiştirilebilir SSD'ye sahip olması. Ancak standart M.2 SSD'lerden küçük boyuta sahip kartları desteklediği görülüyor. Diğer bir sevindirici gelişme, 256 GB depolamanın tek bir çip yerine iki adet 128 GB NAND çipine sahip olması. Böylece daha yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşmak mümkün olacak.
Apple'ın Mac Mini'yle beraber genel olarak tamir edilebilirliği arttırdığı görünüyor. Ön taraftaki Thunderbolt 4 portları dahil bütün bileşenler vidalar ile kolaylıkla sökülebiliyor. Söküm işlemi önceki modelden çok daha kolay gerçekleştirilebiliyor.
Genel olarak bakıldığında M4 Mac mini, akıllıca tasarımı ve sıkıştırılmış kompakt anakartıyla son derece küçük boyutlara erişmeyi başarmış. Güçlü M4 işlemcisi ve 16 GB RAM'i ile oldukça rekabetçi bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über