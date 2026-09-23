Apple'dan SSD sürprizi: Yeni Mac Mini'de değiştirilemiyor!

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SSD modülü kaldırıldı!

Tam Boyutta Gör Expand Mac mini gibi bazı yerler, Apple'ın tescilli modüllerine işlevsel olarak eşdeğer ancak yüzlerce dolar daha ucuz tak çalıştır SSD modülleri sunuyordu. Kullanıcılar, Mac mini'lerini Apple'ın online mağazasındaki minimum 256 GB kapasiteyle yapılandırarak, sonradan takılabilir daha yüksek kapasiteli modülle önemli miktarda para tasarrufu yapabiliyorlardı. Yeni modellerde bu artık mümkün değil.

Mac Mini SSD'si ne kadar hızlı?

Ayrıca, 256GB depolama alanına sahip tüm yeni Mac mini konfigürasyonlarının 128 GB'lık iki çip yerine tek NAND çipine sahip olduğu bildiriliyor. Blackmagic'in Disk Speed ​​Test sonuçlarına göre, 256GB'lık konfigürasyonlar, çift NAND çipine sahip 512 GB veya daha fazla depolama alanına sahip konfigürasyonlara kıyasla daha yavaş SSD hızı sunuyor.

Mac Mini Okuma - Yazma Hızı

M6, 512GB: 6.371,5 MB/s - 6.577,4 MB/s

M6, 256GB: 3.216,8 MB/s - 3.000,2 MB/s

M4, 256GB: 2.792,5 MB/s - 2.014,5 MB/s

Mac Mini fiyatı 60.000 TL'den başlıyor, 512GB SSD için +12.500 TL!

M6 çipli yeni Mac Mini, Türkiye'de 60.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuldu. Bu model, 256GB SSD ile geliyor. 512GB SSD isteyen kullanıcıların +12.500 TL ödemesi gerekiyor.

Apple SSD fiyatları

512GB SSD: 12.500 TL

1TB SSD: 31.250 TL

2TB SSD: 62.500 TL

4TB SSD: 112.500 TL

8TB SSD: 237.500 TL

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