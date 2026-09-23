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    Apple'dan SSD sürprizi: Yeni Mac Mini'de değiştirilemiyor!

    Apple, M6 ve M5 Pro çipli Mac Mini parçalarına ayrıldı ve Apple'ın yeni Mac mini'de çıkarılabilir SSD modülünü kaldırdığı ortaya çıktı. Her iki cihazda da NAND bellek, anakarta lehimlenmiş durumda.

    yeni mac mini ssd değiştirilemiyor Tam Boyutta Gör
    M6 ve M5 Pro çipli yeni Mac mini modellerinde NAND depolama birimi anakarta lehimlenmiş durumda. Başka bir deyişle, yeni Mac mini’nin SSD’si değiştirilemiyor. M4 ve M4 Pro çipli önceki modellerde yükseltilebilen çıkarılabilir depolama birimi bulunuyordu.

    SSD modülü kaldırıldı!

    m6 m5 pro çipli mac mini içi Tam Boyutta Gör
    Expand Mac mini gibi bazı yerler, Apple'ın tescilli modüllerine işlevsel olarak eşdeğer ancak yüzlerce dolar daha ucuz tak çalıştır SSD modülleri sunuyordu. Kullanıcılar, Mac mini'lerini Apple'ın online mağazasındaki minimum 256 GB kapasiteyle yapılandırarak, sonradan takılabilir daha yüksek kapasiteli modülle önemli miktarda para tasarrufu yapabiliyorlardı. Yeni modellerde bu artık mümkün değil.

    Mac Mini SSD'si ne kadar hızlı?

    Ayrıca, 256GB depolama alanına sahip tüm yeni Mac mini konfigürasyonlarının 128 GB'lık iki çip yerine tek NAND çipine sahip olduğu bildiriliyor. Blackmagic'in Disk Speed ​​Test sonuçlarına göre, 256GB'lık konfigürasyonlar, çift NAND çipine sahip 512 GB veya daha fazla depolama alanına sahip konfigürasyonlara kıyasla daha yavaş SSD hızı sunuyor.

    Mac Mini Okuma - Yazma Hızı

    • M6, 512GB: 6.371,5 MB/s - 6.577,4 MB/s
    • M6, 256GB: 3.216,8 MB/s - 3.000,2 MB/s
    • M4, 256GB: 2.792,5 MB/s - 2.014,5 MB/s

    Mac Mini fiyatı 60.000 TL'den başlıyor, 512GB SSD için +12.500 TL!

    M6 çipli yeni Mac Mini, Türkiye'de 60.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuldu. Bu model, 256GB SSD ile geliyor. 512GB SSD isteyen kullanıcıların +12.500 TL ödemesi gerekiyor.

    Apple SSD fiyatları

    • 512GB SSD: 12.500 TL
    • 1TB SSD: 31.250 TL
    • 2TB SSD: 62.500 TL
    • 4TB SSD: 112.500 TL
    • 8TB SSD: 237.500 TL
    Kaynakça https://expandmacmini.com/blogs/news/mac-mini-m6-m5-pro-soldered-storage https://www.macrumors.com/2026/09/22/new-mac-mini-ssd-cant-be-removed/
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