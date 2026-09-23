Apple'dan SSD sürprizi: Yeni Mac Mini'de değiştirilemiyor!

Ayrıca, 256GB depolama alanına sahip tüm yeni Mac mini konfigürasyonlarının 128 GB'lık iki çip yerine tek NAND çipine sahip olduğu bildiriliyor. Blackmagic'in Disk Speed Test sonuçlarına göre, 256GB'lık konfigürasyonlar, çift NAND çipine sahip 512 GB veya daha fazla depolama alanına sahip konfigürasyonlara kıyasla daha yavaş SSD hızı sunuyor.
Mac Mini Okuma - Yazma Hızı
M6, 512GB: 6.371,5 MB/s - 6.577,4 MB/s
M6, 256GB: 3.216,8 MB/s - 3.000,2 MB/s
M4, 256GB: 2.792,5 MB/s - 2.014,5 MB/s
Mac Mini fiyatı 60.000 TL'den başlıyor, 512GB SSD için +12.500 TL!
M6 çipli yeni Mac Mini, Türkiye'de 60.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuldu. Bu model, 256GB SSD ile geliyor. 512GB SSD isteyen kullanıcıların +12.500 TL ödemesi gerekiyor.